घरकुल योजनेत मोठा भ्रष्टाचार, हप्ते मंजूर करून देण्यासाठी लाच घेतल्याचे मान्य, काय कारवाई होणार?

Nanded Corruption: नांदेडच्या नायगावात लाचखोरांचा आमदार राजेश पवार यांनी पर्दाफाश केलाय. घरकुलचे हप्ते मंजूर करण्यासाठी काही इंजिनिअर्स आणि कॉम्प्युटर ऑपरेटर हे गरिब नागरिकांकडून पैसे घेत होते. दरम्यान यानंतर आमदार राजेश पवारांनी या अधिका-यांना चांगलंच झापलंय.
गोरगरिबांच्या घरकुलाचे हप्ते मंजूर करण्यासाठी लाच घेणा-यांचा भांडाफोड नांदेडच्या नायगावचे आमदार राजेश पवारांनी केलाय. 9 इंजिनिअर आणि 3 कॉम्प्युटर ऑपरेटरनं लाच घेतल्याची कबुली आमदार राजेश पवारांसमोर दिली, दरम्यान यानंतर आमदारांनी या भ्रष्ट लोकांना पुन्हा लाच घेणार अशी शपथ घ्यायला लावत इशारा दिलाय.
लाच प्रकरणाची बीडीओंकडे तक्रार केल्यानंतरही दखल घेतली नसल्याचा आरोप राजेश पवारांनी केलाय. भेटायला येणार असल्याचं सांगितलं तरीही बीडीओ जागेवर उपस्थित नाही. त्यामुळे बीडीओंच्या खुर्चीचा आमदारांनी सत्कार केला.
या प्रकरणात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि ग्रामविकास मंत्र्यांकडे तक्रार करणार असल्याचा इशारा राजेश पवार यांनी दिलाय. सभागृहात देखील हा मुद्दा उपस्थित करणार असल्याचं राजेश पवारांनी म्हटलंय.
जनतेकडून घरकुलाचे हप्ते मंजूर करून देण्यासाठी लाच घेतल्याचं आता समोर आलंय. खुद्द लाच घेणा-यांनीच मान्य केल्यामुळे त्यांच्यावर कोणती कारवाई होणार याकडे आता लक्ष लागलंय.
नांदेड जिल्ह्यातील नायगावमध्ये गरिबांच्या घरकुल (प्रधानमंत्री आवास योजना) हप्ते मंजूर करण्यासाठी काही इंजिनिअर्स आणि कॉम्प्युटर ऑपरेटर्स लाच घेत असल्याचे आमदार राजेश पवार यांनी उघड केले. नागरिकांच्या तक्रारींवरून हे प्रकरण समोर आले.
९ इंजिनिअर्स आणि ३ कॉम्प्युटर ऑपरेटर्सनी आमदार राजेश पवारांसमोर लाच घेतल्याची कबुली दिली. त्यानंतर पवार यांनी या भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना चांगले झापले आणि पुन्हा लाच न घेण्याची शपथ घ्यायला लावली, तसेच कठोर इशारा दिला.
बीडीओंनी तक्रारीची दखल घेतली नाही आणि भेटीसाठी आश्वासन दिल्यानंतरही उपस्थित राहिले नाहीत, असा आरोप पवार यांनी केला. त्यांनी बीडीओंच्या खुर्चीचा सत्कार केला. आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व ग्रामविकास मंत्र्यांकडे तक्रार करणार असून, विधानसभा सभागृहात हा मुद्दा उपस्थित करतील.