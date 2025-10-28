English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
घरकुल योजनेत मोठा भ्रष्टाचार, हप्ते मंजूर करून देण्यासाठी लाच घेतल्याचे मान्य, काय कारवाई होणार?

Nanded  Corruption:  नांदेडच्या नायगावात लाचखोरांचा आमदार राजेश पवार यांनी पर्दाफाश केलाय.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Oct 28, 2025, 10:08 PM IST
घरकूल योजना

Nanded  Corruption: नांदेडच्या नायगावात लाचखोरांचा आमदार राजेश पवार यांनी पर्दाफाश केलाय. घरकुलचे हप्ते मंजूर करण्यासाठी काही  इंजिनिअर्स आणि कॉम्प्युटर ऑपरेटर हे गरिब नागरिकांकडून पैसे घेत होते. दरम्यान यानंतर आमदार राजेश पवारांनी या अधिका-यांना चांगलंच झापलंय.

लाच घेतल्याची कबुली

गोरगरिबांच्या घरकुलाचे हप्ते मंजूर करण्यासाठी लाच घेणा-यांचा भांडाफोड नांदेडच्या नायगावचे आमदार राजेश पवारांनी केलाय. 9 इंजिनिअर आणि 3 कॉम्प्युटर ऑपरेटरनं लाच घेतल्याची कबुली आमदार राजेश पवारांसमोर दिली, दरम्यान यानंतर आमदारांनी या भ्रष्ट लोकांना पुन्हा लाच घेणार अशी शपथ घ्यायला लावत इशारा दिलाय.

आमदारांकडून सत्कार 

लाच प्रकरणाची बीडीओंकडे तक्रार केल्यानंतरही दखल घेतली नसल्याचा आरोप राजेश पवारांनी केलाय. भेटायला येणार असल्याचं सांगितलं तरीही बीडीओ जागेवर उपस्थित नाही. त्यामुळे बीडीओंच्या खुर्चीचा आमदारांनी सत्कार केला.

सभागृहात विषय मांडणार 

या प्रकरणात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि ग्रामविकास मंत्र्यांकडे तक्रार करणार असल्याचा इशारा राजेश पवार यांनी दिलाय. सभागृहात देखील हा मुद्दा उपस्थित करणार असल्याचं राजेश पवारांनी म्हटलंय.

कोणती कारवाई होणार?

जनतेकडून घरकुलाचे हप्ते मंजूर करून देण्यासाठी लाच घेतल्याचं आता समोर आलंय. खुद्द लाच घेणा-यांनीच मान्य केल्यामुळे त्यांच्यावर कोणती कारवाई होणार याकडे आता लक्ष लागलंय.

FAQ 

१. नायगावात लाचखोरी प्रकरणाची सुरुवात कशी झाली?

नांदेड जिल्ह्यातील नायगावमध्ये गरिबांच्या घरकुल (प्रधानमंत्री आवास योजना) हप्ते मंजूर करण्यासाठी काही इंजिनिअर्स आणि कॉम्प्युटर ऑपरेटर्स लाच घेत असल्याचे आमदार राजेश पवार यांनी उघड केले. नागरिकांच्या तक्रारींवरून हे प्रकरण समोर आले.

२. लाच घेत असलेल्या व्यक्तींनी काय कबुल केले आणि आमदार पवार यांनी काय केले?

९ इंजिनिअर्स आणि ३ कॉम्प्युटर ऑपरेटर्सनी आमदार राजेश पवारांसमोर लाच घेतल्याची कबुली दिली. त्यानंतर पवार यांनी या भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना चांगले झापले आणि पुन्हा लाच न घेण्याची शपथ घ्यायला लावली, तसेच कठोर इशारा दिला.

३. या प्रकरणात बीडीओंची भूमिका काय आणि पवार काय पुढील कारवाई करणार?

बीडीओंनी तक्रारीची दखल घेतली नाही आणि भेटीसाठी आश्वासन दिल्यानंतरही उपस्थित राहिले नाहीत, असा आरोप पवार यांनी केला. त्यांनी बीडीओंच्या खुर्चीचा सत्कार केला. आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व ग्रामविकास मंत्र्यांकडे तक्रार करणार असून, विधानसभा सभागृहात हा मुद्दा उपस्थित करतील.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
NandedNanded corruptionGharkul Schemebriberysanctioning installments

