नांदेडकरांसाठी आनंदाची बातमी! नांदेड - मुंबई प्रवास 10 तासांवरून लवकरच येणार तासाभरावर, 'या'दिवशी विमानाचे टेक ऑफ

Nanded Mumbai Flight : नांदेडकरांसाठी आनंदाची बातमी आहे. नांदेडकरांना मुंबईत काम असल्यास त्यांना कार, बस किंवा ट्रेनने 10 -12 तासांचा प्रवास करावा लागतो. पण आता नांदेडकरांचा हा प्रवास फक्त सव्वा तासांवर येणार आहे. कारण नांदेड मुंबई विमान सेवेचा मुहूर्त ठरला आहे. नांदेडहून क्रिसमसच्या मुहूर्त 25 डिसेंबरला विमान टेक ऑफ करणार आहे. मुंबईला येणाऱ्या या विमानाची बुकिंग जोरदार सुरु असून प्रवाशांचा चांगला प्रतिसाद मिळताना दिसून येत आहे.
स्टार एअर कंपनी ही सेवा नांदेडकरांना देणार आहे. त्यांच्या वेबसाइटवर तिकीट बुकिंग सुरु झाली आहे. नांदेड विमानतळावरून ही विमानसेवा परभणी, हिंगोली आणि लातूर जिल्ह्यातील लोकांसाठी अतिशय महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. खास करुन व्यापारी वर्गासाठी ही विमानसेवा खूप जास्त फायदेशीर ठरणार आहे. कामानिमित्त मुंबईसाठी नांदेडकरांना दोन दिवस लागायचे. आता सव्वा तासात मुंबई गाठून काम करुन ते परत घरी परतू शकतात.
मात्र नांदेडकरांना नांदेड गोव्यासाठी अजून प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. सध्या नांदेड विमानतळावरून पुणे, हैदराबाद, बंगळुरू, अहमदाबाद, दिल्लीला विमान टेक ऑफ घेतात. आता यात मुंबई शहराचाही समावेश झाला आहे.
25 डिसेंबरपासून सुरु होणाऱ्या मुंबई नांदेड मुंबई विमानसेवा ही आठवड्यातून तीन दिवस असणार आहे. आठवड्यातील मंगळवार, गुरुवार आणि शनिवार अशी ही विमानसेवा असणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार ही सेवा लवकरच दररोज करण्यात येईल, असं आश्वासन एअरलाइन्स कंपनीकडून देण्यात आले आहे. तर विमान मुंबईहून दुपारी 4.25 ला नांदेडसाठी उड्डाण होईल तर नांदेडवरून संध्याकाळी 5.40 वाजता लँड होईल. त्यानंतर नांदेडहून संध्याकाळी 6.10 ला मुंबईसाठी उड्डाण घेईल विमान जे संध्याकाळी 7.25 ला ते मुंबईत पोहोचेल.
नांदेड - मुंबई विमानाचे तिकीट तुम्हाला बूक करायचं असेल तर त्यासाठी तुम्हाला 3 हजार मोजावे लागणार आहे. याचा अर्थ रेल्वेने फर्स्ट क्लाससाठी लागणाऱ्या तिकीट दरात आता नांदेडकरांना मुंबई गाठता येणार आहे. तेही त्यांना हे सव्वा तासांमध्ये.