नांदेडकरांसाठी आनंदाची बातमी! नांदेड - मुंबई प्रवास 10 तासांवरून लवकरच येणार तासाभरावर, 'या'दिवशी विमानाचे टेक ऑफ

Nanded Mumbai Flight : नांदेडकरांना मुंबई गाठायचं म्हटलं तर रस्त्याने 8 ते 10 तास, बसने 10-12 तास लागतो. पण वंदे भारत ट्रेनमुळे हा प्रवास 9.30 तासांवर आला खरा पण आता हा प्रवास सव्वा तासात गाठता येणार. 

नेहा चौधरी | Updated: Dec 11, 2025, 09:49 AM IST
Nanded Mumbai Flight : नांदेडकरांसाठी आनंदाची बातमी आहे. नांदेडकरांना मुंबईत काम असल्यास त्यांना कार, बस किंवा ट्रेनने 10 -12 तासांचा प्रवास करावा लागतो. पण आता नांदेडकरांचा हा प्रवास फक्त सव्वा तासांवर येणार आहे. कारण नांदेड मुंबई विमान सेवेचा मुहूर्त ठरला आहे. नांदेडहून क्रिसमसच्या मुहूर्त 25 डिसेंबरला विमान टेक ऑफ करणार आहे. मुंबईला येणाऱ्या या विमानाची बुकिंग जोरदार सुरु असून प्रवाशांचा चांगला प्रतिसाद मिळताना दिसून येत आहे. 

स्टार एअर कंपनी ही सेवा नांदेडकरांना देणार आहे. त्यांच्या वेबसाइटवर तिकीट बुकिंग सुरु झाली आहे. नांदेड विमानतळावरून ही विमानसेवा परभणी, हिंगोली आणि लातूर जिल्ह्यातील लोकांसाठी अतिशय महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. खास करुन व्यापारी वर्गासाठी ही विमानसेवा खूप जास्त फायदेशीर ठरणार आहे. कामानिमित्त मुंबईसाठी नांदेडकरांना दोन दिवस लागायचे. आता सव्वा तासात मुंबई गाठून काम करुन ते परत घरी परतू शकतात. 

मात्र नांदेडकरांना नांदेड गोव्यासाठी अजून प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. सध्या नांदेड विमानतळावरून पुणे, हैदराबाद, बंगळुरू, अहमदाबाद, दिल्लीला विमान टेक ऑफ घेतात. आता यात मुंबई शहराचाही समावेश झाला आहे. 

नांदेड मुंबई विमानसेवा किती वेळा?

25 डिसेंबरपासून सुरु होणाऱ्या मुंबई नांदेड मुंबई विमानसेवा ही आठवड्यातून तीन दिवस असणार आहे. आठवड्यातील मंगळवार, गुरुवार आणि शनिवार अशी ही विमानसेवा असणार आहे.  मिळालेल्या माहितीनुसार ही सेवा लवकरच दररोज करण्यात येईल, असं आश्वासन एअरलाइन्स कंपनीकडून देण्यात आले आहे. तर विमान मुंबईहून दुपारी 4.25 ला नांदेडसाठी उड्डाण होईल तर नांदेडवरून संध्याकाळी 5.40 वाजता लँड होईल. त्यानंतर नांदेडहून संध्याकाळी 6.10 ला मुंबईसाठी उड्डाण घेईल विमान जे संध्याकाळी 7.25 ला ते मुंबईत पोहोचेल. 

नांदेड मुंबई विमान तिकीट किंमत किती?

नांदेड - मुंबई विमानाचे तिकीट तुम्हाला बूक करायचं असेल तर त्यासाठी तुम्हाला 3 हजार मोजावे लागणार आहे. याचा अर्थ रेल्वेने फर्स्ट क्लाससाठी लागणाऱ्या तिकीट दरात आता नांदेडकरांना मुंबई गाठता येणार आहे. तेही त्यांना हे सव्वा तासांमध्ये. 

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

