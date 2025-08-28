English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
विवाहित मुलगी अन् प्रियकराची हत्या...; विहिरीत ढकलून हत्येआधी 'त्या' प्रेमी युगुलाची काढलेली होती धिंड

Nanded Crime: नांदेडमध्ये विवाहित मुलीसह प्रियकराची हत्या करून मृतदेह विहिरीत फेकल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. हत्येपूर्वी त्या दोघांची गावातून धिंड काढण्यात आली या घटनेचा व्हिडीओ समोर आला आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Aug 28, 2025, 09:58 PM IST
Nanded Crime : नांदेडमधील प्रेमीयुगुलाच्या हत्येनं महाराष्ट्र हादरलाय. त्यातच आता संतापजनक माहिती समोर आली. या प्रेमीयुगुलाची हत्या करण्याआधी त्यांची गावातून धिंड काढण्यात आली होती. सर्वांसमोर त्यांची धिंड काढून नंतर त्यांची निर्दयीपणे हत्या करण्यात आली. या घटनेनं पुरोगामी महाराष्ट्राची मान शरमेनं खाली गेली आहे.

पुरोगामी महाराष्ट्रात प्रेमीयुगुलाची ही अशी धिंड काढली जाते...नांदेडमधील प्रेमीयुगुलाच्या हत्येआधी त्यांची धिंड काढल्याची धक्कादायक माहिती समोर आलीय...नांदेडच्या गोळेगावमधील या धक्कादायक घटनेनं संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला होता...आता या प्रकरणात नवी माहिती समोर आलीय...हत्या करण्यापूर्वी त्या प्रेमीयुगुलाची संपूर्ण गावातून धिंड काढण्यात आली होती...संपूर्ण समाजासमोर, गावासमोर त्यांची धिंड काढली...पण कुणीच त्यांना वाचवण्यासाठी पुढे आलं नाही...कुणीही यावर आक्षेप घेतला नाही...प्रेमीयुगुलाची धिंड काढली जात होती आणि संपूर्ण गाव बघत होतं...एका प्रेमीयुगुलाची धिंड काढली जाते...त्यानंतर त्यांची हत्या केली जाते....

- नांदेडच्या बोरजुनी गावातील संजीवनी कमळे हिचं गोळेगावमधील एका तरुणाशी वर्षभरापूर्वी लग्न झालं होतं
- मात्र बोरजुनीमधील लग्नाआधीचा आपला प्रियकर लखन भंडारे याच्यासोबत संजीवनी लग्नानंतरही संपर्कात होती
- दोघांमध्ये लपून छपून बोलणं आणि भेटीगाठी सुरूच होत्या
- संजीवनीच्या सासरची मंडळी बाहेर गेल्यानं संजीवनीनं आपल्या प्रियकराला घरी बोलावलं
- मात्र अचानक घरी परतलेल्या पती आणि सासरच्या मंडळींनी लखन आणि संजिवनी यांना नको त्या अवस्थेत पाहिलं
- आणि त्यानंतर संजीवनीच्या आईवडिल आणि नातेवाईकांना बोलावून घेतलं  
- यावेळी मुलीचे वडील, काका आणि आजोबा यांनी या दोघांना बेदम मारहाण करून त्यांची हत्या करण्यात आली
- हत्येपूर्वी त्यांच्या गावातून धिंड काढण्यात आली
- हत्येनंतर या दोघांचे मृतदेह 40 फूट खोल विहिरीत फेकण्यात आले

तर ज्यांनी आपल्या मुलाची हत्या केलीय. त्यांच्यावर कठोर कारवाई करून आम्हाला न्याय द्यावा अशी मागणी मृत तरुणाच्या वडिलांनी केलीय.

नांदेडमध्ये ऑनर किलिंगच्या नावाखाली प्रेमीयुगुलाला संपवण्यात आलं...तालिबानी पद्धतीनं दोघांना संपवण्यात आलं...प्रेमीयुगुलाची धिंड काढली जात होती तेव्हा कुणीतरी पुढे येऊन हल्लेखोरांना रोखलं असतं तर कदाचित हे प्रेमीयुगुल वाचलं असतं...मात्र दुर्दैवानं सगळ्यांनीच बघ्याची भूमिका घेतली आणि या प्रेमीयुगुलाचा दुर्दैवी अंत झाला.

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

