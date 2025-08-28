विवाहित मुलगी अन् प्रियकराची हत्या...; विहिरीत ढकलून हत्येआधी 'त्या' प्रेमी युगुलाची काढलेली होती धिंड

Nanded Crime : नांदेडमधील प्रेमीयुगुलाच्या हत्येनं महाराष्ट्र हादरलाय. त्यातच आता संतापजनक माहिती समोर आली. या प्रेमीयुगुलाची हत्या करण्याआधी त्यांची गावातून धिंड काढण्यात आली होती. सर्वांसमोर त्यांची धिंड काढून नंतर त्यांची निर्दयीपणे हत्या करण्यात आली. या घटनेनं पुरोगामी महाराष्ट्राची मान शरमेनं खाली गेली आहे.
पुरोगामी महाराष्ट्रात प्रेमीयुगुलाची ही अशी धिंड काढली जाते...नांदेडमधील प्रेमीयुगुलाच्या हत्येआधी त्यांची धिंड काढल्याची धक्कादायक माहिती समोर आलीय...नांदेडच्या गोळेगावमधील या धक्कादायक घटनेनं संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला होता...आता या प्रकरणात नवी माहिती समोर आलीय...हत्या करण्यापूर्वी त्या प्रेमीयुगुलाची संपूर्ण गावातून धिंड काढण्यात आली होती...संपूर्ण समाजासमोर, गावासमोर त्यांची धिंड काढली...पण कुणीच त्यांना वाचवण्यासाठी पुढे आलं नाही...कुणीही यावर आक्षेप घेतला नाही...प्रेमीयुगुलाची धिंड काढली जात होती आणि संपूर्ण गाव बघत होतं...एका प्रेमीयुगुलाची धिंड काढली जाते...त्यानंतर त्यांची हत्या केली जाते....
- नांदेडच्या बोरजुनी गावातील संजीवनी कमळे हिचं गोळेगावमधील एका तरुणाशी वर्षभरापूर्वी लग्न झालं होतं
- मात्र बोरजुनीमधील लग्नाआधीचा आपला प्रियकर लखन भंडारे याच्यासोबत संजीवनी लग्नानंतरही संपर्कात होती
- दोघांमध्ये लपून छपून बोलणं आणि भेटीगाठी सुरूच होत्या
- संजीवनीच्या सासरची मंडळी बाहेर गेल्यानं संजीवनीनं आपल्या प्रियकराला घरी बोलावलं
- मात्र अचानक घरी परतलेल्या पती आणि सासरच्या मंडळींनी लखन आणि संजिवनी यांना नको त्या अवस्थेत पाहिलं
- आणि त्यानंतर संजीवनीच्या आईवडिल आणि नातेवाईकांना बोलावून घेतलं
- यावेळी मुलीचे वडील, काका आणि आजोबा यांनी या दोघांना बेदम मारहाण करून त्यांची हत्या करण्यात आली
- हत्येपूर्वी त्यांच्या गावातून धिंड काढण्यात आली
- हत्येनंतर या दोघांचे मृतदेह 40 फूट खोल विहिरीत फेकण्यात आले
तर ज्यांनी आपल्या मुलाची हत्या केलीय. त्यांच्यावर कठोर कारवाई करून आम्हाला न्याय द्यावा अशी मागणी मृत तरुणाच्या वडिलांनी केलीय.
नांदेडमध्ये ऑनर किलिंगच्या नावाखाली प्रेमीयुगुलाला संपवण्यात आलं...तालिबानी पद्धतीनं दोघांना संपवण्यात आलं...प्रेमीयुगुलाची धिंड काढली जात होती तेव्हा कुणीतरी पुढे येऊन हल्लेखोरांना रोखलं असतं तर कदाचित हे प्रेमीयुगुल वाचलं असतं...मात्र दुर्दैवानं सगळ्यांनीच बघ्याची भूमिका घेतली आणि या प्रेमीयुगुलाचा दुर्दैवी अंत झाला.