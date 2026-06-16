/मेडिकलवाल्याने वडिलांना दिल्या एक्सपायर झालेल्या गोळ्या; थेट तुकाराम मुंढेंना ईमेल केला अन्...; पुढे जे घडलं ते वाचून व्हाल थक्क

Complaint To Tukaram Mundhe Via Email: अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या म्हणजेच 'एफडीए'च्या आयुक्तपदी विराजमान झाल्यापासून आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढेंनी राज्यभरात कारवाईचा धडाका सुरु केला आहे. आधी भेसयुक्त अन्नपदार्थ, नंतर बनावट औषधांपाठोपाठ आता सौंदर्य प्रसादनांकडे त्यांनी आपलं लक्ष्य केंद्रित केलं आहे. कायदे आणि नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्या अगदी ब्रॅण्डेड दुकानांपासून ते साध्या टपऱ्यांपर्यंत सर्वांना मुंढेंनी दणका दिल्याचं दिसत आहे. विशेष म्हणजे मुंढेंच्या कामाचा हा धडका पाहून अनेकजण आता थेट 'एफडीए'कडे तक्रारी करताना दिसत आहेत. विशेष म्हणजे अनिल कपुरच्या नायक चित्रपटाची आठवण यावी असे अनुभव सर्वसामान्यांना येत आहेत. असाच एक प्रकार नुकताच नांदेडमधून समोर आला आहे.
नांदेड शहरातील डॉक्टर लेन भागातील एका मेडिकलकडून ग्राहकाची फसवणूक झाली. डायबिटीसच्या गोळ्या खरेदी करण्यासाठी गेलेल्या या ग्राहकाचा मेडिकलवाल्याने गंडवल्याचं घरी गेल्यानंतर लक्षात आलं. आपल्याला देण्यात आलेल्या गोळ्यांमध्ये घोळ असल्याचं लक्षात आल्यानंतर या ग्राहकाने थेट तुकाराम मुंढेंना मेल करुन घडलेल्या प्रकाराची माहिती दिली. सामान्यपणे कॉर्परेटमध्येही मेल फारसे चेक न करणारे लोक असतानाच प्रशासकीय अधिकारी मेलला उत्तर देईल असा विचारही करणं कठीण आहे. मात्र इथे विषय तुकाराम मुंढेंचा असल्याने प्रतिसाद मिळणार याची जणू खात्रीच या ग्राहकाला होती. झालेही तसेच. तुकाराम मुंढेंनी हा ईमेल वाचताच तातडीने नांदेडच्या अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांना कारवाईचे आदेश दिले. एफडीएच्या आयुक्तांकडून थेट आदेश आल्याने अधिकाऱ्यांनी मेडिकल चालकाला एक्सपायरी डेट ओलांडून गेलेल्या गोळ्या विक्री करताना पडकलं.
मिळालेल्या माहितीनुसार, नांदेड जिल्ह्यातील नायगाव तालुक्यातील हनुमंत वनाळेकर यांनी धनंजय मुंढेंना हा मेल केला होता. हनुमंत यांनी आपल्या 90 वर्षीय वडिलांसाठी डॉक्टर लेनमधून तोष्णीवाल मेडिकलमधून डायबिटीसच्या गोळ्या घेतल्या. हनुमंत यांनी गोळ्यांची तीन पाकिटं खरेदी केली. घरी गेल्यानंतर हनुमंत वनाळेकर यांच्या मुलीला गोळ्यांची मुदत म्हणजेच एक्सपायरी डेट डिसेंबर 2025 रोजी संपल्याचं निदर्शनास आलं. ही बाब समजल्यानंतर हनुमंत यांनी थेट तुकाराम मुंडे यांना मेल केला आणि तोष्णीवाल मेडिकलकडून डायबिटीसच्या एक्पायर झालेल्या गोळ्यांची विक्री केली जात असल्याची तक्रार केली.
तक्रार मिळाल्यानंतर नेहमीप्रमाणे मुंढेंनी तातडीने कारवाईचे आदेश दिले. त्यानंतर अधिकाऱ्यांनी हनुमंत यांच्याशी संपर्क साधून पुन्हा तोष्णीवाल मेडिकलमधून गोळ्या खरेदी करायला जा असं सांगितलं. यावेळीही हनुमंत गोळ्या खरेदीसाठी गेले असता त्यांना पुन्हा एक्सपायरी डेट ओलांडून गेलेल्या गोळ्या देण्यात आल्या. मात्र यावेळेस हनुमंत यांच्या बाजूलाच अन्न आणि औषध प्रशासनाचे सहायक आयुक्त अशोक राठोड उभे होते. एक्सपायर झालेल्या गोळ्या विकताना तोष्णीवाल मेडिकलवाल्याला एफडीएने रंगेहात पकडलं. अन्न आणि औषध प्रशासनाकडून दोन तास चौकशी केल्यानंतर या एक्सपायर झालेल्या गोळ्या जप्त करण्यात आल्यात. शिवाय पुढील आदेश मिळेपर्यंत तोष्णीवाल मेडिकल बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
मेडिकलचालक किरण तोष्णीवाल यांनी एक्सपायर गोळ्या आम्ही होलसेलरला परत करतो. परत करण्याचा डबा आणि नव्या गोळ्यांचा डबा बाजूबाजूला ठेवल्याने हा गोंधळ झाल्याचं म्हटलं आहे. नांदेडमध्ये कोणतंही औषध लागलं तर ते आमच्याकडे मिळतं अशी आमची ख्याती आहे. मागील 40 वर्षांपासून मी या उद्योगात आहे. आम्ही आमचं काम व्यवस्थित करु आणि यापुढे अशी चूक कधीच होणार नाही, असा शब्द किरण तोष्णीवाल यांनी या प्रकरणावर बोलताना दिला.
तुकाराम मुंढेंनी तातडीने दिलेले आदेश आणि त्यानंतर झालेल्या या कारवाईची सध्या नांदेडमध्ये चर्चा रंगली आहे.