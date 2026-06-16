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मेडिकलवाल्याने वडिलांना दिल्या एक्सपायर झालेल्या गोळ्या; थेट तुकाराम मुंढेंना ईमेल केला अन्...; पुढे जे घडलं ते वाचून व्हाल थक्क

Complaint To Tukaram Mundhe Via Email: एखादा अधिकारी किती सक्षम आणि कार्यदक्ष असावा याचं उदाहरण नुकतेच समोर आले असून हे उदाहरण तुकाराम मुंढेंच्या आदेशाने झालेल्या कारवाईमुळे चर्चेत आहे.

Published: Jun 16, 2026, 08:19 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 08:29 AM IST
मेडिकलवाल्याने वडिलांना दिल्या एक्सपायर झालेल्या गोळ्या; थेट तुकाराम मुंढेंना ईमेल केला अन्...; पुढे जे घडलं ते वाचून व्हाल थक्क

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मेडिकलवाल्याने दिल्या एक्सपायर झालेल्या गोळ्या; थेट तुकाराम मुंढेंना ईमेल केला अन्..
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