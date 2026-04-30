पीकविम्याचा नांदेड पॅटर्न, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या योग्य नियोजनामुळे शेतकऱ्यांना मिळाली विम्याची रक्कम

नांदेडमधील शेतक-यांना पिकविमा मिळावा यासाठी  जिल्हाधिका-यांनी केलेल्या प्रयत्नांना यश आलंय. नांदेड जिल्ह्याला राज्यात सर्वाधिक 813 कोटींचा पिकविमा मंजूर झालाय. पिक कापणी प्रयोग करताना जिल्हाधीका-यांनी योग्य नियोजन केल्याने विम्याची ही रक्कम मिळू शकलीये. त्यामुळे राज्यभरात सध्या नांदेड पॅटर्नची जोरदार चर्चा सुरू आहे. 

पूजा पवार | Updated: Apr 30, 2026, 11:02 PM IST
Photo Credit - Social Media

सतीश मोहिते (प्रतिनिधी) नांदेड :  नांदेड जिल्ह्याला राज्यात सर्वाधिक 813 कोटी रुपये पिक विमा मंजूर झालाय. पिक कापणी प्रयोग करताना जिल्हाधीका-यांनी योग्य नियोजन केल्याने विम्याची ही रक्कम मिळू शकलीये. त्यामुळे राज्यभरात सध्या नांदेड पॅटर्नची जोरदार चर्चा सुरू आहे. 

राज्यभरात सध्या नांदेडची जोरदार चर्चा होतेय. कारण नांदेडमध्ये जिल्हाधिका-यांनी राबवलेला पिकविम्याचा नांदेड पॅटर्न नेमकं काय झालंय? जाणून घेऊयात. तर त्याचं झालं असं की नांदेडमधील शेतक-यांना पिकविमा मिळावा यासाठी  जिल्हाधिका-यांनी केलेल्या प्रयत्नांना यश आलंय. नांदेड जिल्ह्याला राज्यात सर्वाधिक 813 कोटींचा पिकविमा मंजूर झालाय. पिक कापणी प्रयोगावेळी केलेल्या अचूक नियोजनामुळे नांदेड जिल्ह्याला राज्यासाठी मिळालेल्या एकूण बाराशे कोटी पैकी तब्बल 813 कोटी रुपये पिक विमा मंजूर झालाय. दुस-या क्रमांकावर असलेल्या अहिल्यानगरला 118 कोटी रुपये पिकविमा मंजूर झालाय.  म्हणजेच पहिल्या आणि दुस-या क्रमांकाच्या जिल्ह्यात तब्बल 695 कोटींचा फरक आहे. मागच्या वर्षी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतक-यांचं प्रचंड नुकसान झालं. त्यामुळे यंदा शेतक-यांना पिकविमा मिळावा यासाठी जिल्ह्याधिका-यांनी जातीनं लक्ष घातलं. पिक कापणी प्रयोग योग्य पद्धतीनं करण्यासाठी जिल्हाधिका-यांनी सर्व उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, मंडळ अधिका-यांना फिल्डवर उतरवलं. 

पिकविमा मिळाल्याने शेतक-यांना मोठा दिलासा मिळालाय. पिक कापणी प्रयोगावेळी अधिका-यांनी स्वत: हजर होऊन पारदर्शक पद्धतीनं प्रक्रिया पार पडल्यास कंपनीच्या अधिका-यांना त्यात गडबड करता येणार नाही. त्यामुळे जिल्हाधिका-यांनी वापरलेली ही आयडीया नांदेडमधील शेतक-यांच्या फायद्याची ठरलीये. पिकविम्यासाठी पूर्वी पाच ट्रिगर पद्धत वापरली जायची, मात्र आता ती रद्द करून  आता केवळ पिक कापणी प्रयोगावर पिकविमा ठरवला जाणार आहे. पिक कापणी प्रयोग योग्यपद्धतीनं केल्यास काय होऊ शकतं हे नांदेडला मिळालेल्या पिकविम्याच्या रकमेतून कळतंय. त्यामुळे नांदेड राज्यात सध्या चर्चेचा विषय बनलंय.

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

Nandedmarathi newsfarmercrop insurance

