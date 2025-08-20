English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
नांदेडमध्ये पूरस्थिती आणखी गंभीर; मृतांचा आकडा वाढला, प्रशासनाचा मोठा निर्णय

Nanded Rain News: नांदेड जिल्ह्यात ढगफुटीसदृष्य पाऊस. अनेक ठिकाणी गुरे आणि लोक गेले वाहून. NDRF तर्फे अजूनही मदतकार्य सुरुच.सध्या स्थिती काय?   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Aug 20, 2025, 08:34 AM IST
नांदेडमध्ये पूरस्थिती आणखी गंभीर; मृतांचा आकडा वाढला, प्रशासनाचा मोठा निर्णय

Nanded Rain News: नांदेड जिल्ह्यातील मुखेड तालुक्यातील हसनाळ गावात पूरग्रस्त परिस्थिती निर्माण झाली असून काल मंगळवारी तीन महिलांचे मृतदेह सापडले होते. आज आणखी एका व्यक्तीचा मृतदेह सापडल्याने मृतांचा आकडा  आता चारवर पोहोचला आहे. यामध्ये तीन महिलांसह एका पुरुषाचाही समावेश आहे.

मुखेड तालुक्यातील विविध भागातून एकूण 9 जण पूराच्या पाण्यात वाहून गेले होते. यातील 8 जणांचे मृतदेह सापडले असून एकाचा शोध अद्याप सुरू आहे. हसनाळ गावातून वाहून गेलेल्या पाचही जणांचे मृतदेह हाती लागले आहेत. तर धडकनाळ येथे कार आणि ऑटो वाहून जाऊन 4 जण बेपत्ता झाले होते त्यापैकी 3 जणांचे मृतदेह मिळाले आहेत.

पूरग्रस्तांना मदत कार्य सुरू

कालपासून चार गावांमधील 293 लोकांना सुरक्षितस्थळी हलविण्यात आले आहे. रावणगाव येथून 225, हसनाळ येथून 8, भासवाडी येथून 20 नागरिकांना बाहेर काढण्यात आले आहे. यासाठी इंडियन आर्मीचे पथक केप्टन विनय राणा यांच्या नेतृत्वाखाली 90 जवानांसह दाखल झाले आहे. पूर आणि अतिवृष्टीमुळे नांदेड जिल्ह्यातील शेतीला मोठा फटका बसला आहे. 2,59,789 हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. 3,24,234 शेतकरी बाधित झाले असून सोयाबीन, तुर, मुग, उडीद यांसारखी पिके वाहून गेली आहेत. शेतकरी आता तातडीच्या नुकसानभरपाईची मागणी करत आहेत.

350 घरे कोसळली; लेंडी धरण क्षेत्राला फटका

लेंडी धरण परिसरातील बाधित गावांमध्ये पूराचे पाणी शिरल्याने 350 हून अधिक घरे कोसळली आहेत. रावणगाव, हसनाळ, भिंगोली आणि भासवाडी गावातील घरांचे या पावसामुळे सर्वाधिक नुकसान झाले आहे. अनेक कुटुंबे उघड्यावर आली आहेत. हसनाळ गावातील ग्रामस्थांनी प्रशासनाकडून मदत नाही असा आरोप केला आहे. 'ग्रामस्थांना तीन दिवसांपासून अन्न मिळालेले नाही' असा आरोप करत गावकरी मदतीसाठी ओरडत आहेत. अनेक घरे पडली असून नागरिक बेघर झाले आहेत.

आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांनी हसनाळसह पूरग्रस्त भागांची पाहणी करून मृतांच्या नातेवाईकांना भेट दिली. यावेळी त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना सांगितले की, 'पूरामुळे मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांना सरकारकडून तात्काळ 5 लाख रुपये मदत दिली जाईल. तसेच सिंचन पाटबंधारे विभागातील अधिकाऱ्यांची चौकशी केली जाईल. दोषी अधिकारी आढळल्यास कारवाई होईल. पशुधनाच्या मृत्यूबाबत NDRF निकषानुसार मदत देण्यात येईल. मुख्यमंत्री आणि शासनाकडून सर्वतोपरी मदत केली जाईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

 महाराष्ट्रात 'इथं' पडतोय ढगफुटीसदृष्य पाऊस! गुरं दगावली, लोक अडकले, आर्मीची मदत अन्..; फडणवीसांनी घेतली दखल

नुकसानग्रस्त गावांची यादी

मुखेड तालुक्यातील हसनाळ, रावणगाव,  भिंगोली,  भासवाडी, सांगवी भादेव, भेंडेगाव, रावनकुळा, रावी आणि हळणी या गावांना सर्वाधिक फटका बसला आहे. 

FAQ

नांदेड जिल्ह्यातील मुखेड तालुक्यातील पूरग्रस्त परिस्थितीमुळे किती मृत्यू झाले आहेत?

मुखेड तालुक्यातील पूरग्रस्त परिस्थितीमुळे आतापर्यंत चार जणांचा मृत्यू झाला आहे, यामध्ये तीन महिला आणि एक पुरुष यांचा समावेश आहे.

पूरामुळे बेपत्ता झालेल्या व्यक्तींची सध्याची स्थिती काय आहे?

पूराच्या पाण्यात वाहून गेलेल्या एकूण 9 जणांपैकी 8 जणांचे मृतदेह सापडले आहेत, तर एका व्यक्तीचा शोध अद्याप सुरू आहे. हसनाळ गावातून वाहून गेलेल्या पाचही जणांचे मृतदेह मिळाले, तर धडकनाळ येथे चार बेपत्ता पैकी तीन जणांचे मृतदेह सापडले आहेत.

पूरग्रस्तांना मदत कार्यासाठी कोणती पावले उचलली गेली आहेत?

कालपासून चार गावांमधील 293 लोकांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आले आहे. रावणगाव येथून 225, हसनाळ येथून 8, आणि भासवाडी येथून 20 नागरिकांना बाहेर काढले गेले आहे. इंडियन आर्मीचे पथक कॅप्टन विनय राणा यांच्या नेतृत्वाखाली 90 जवानांसह मदत कार्यात सहभागी आहे.

