/नांदेड हादरलं!10वीच्या विद्यार्थ्यावर चाकू हल्ला; गळ्यावर आणि पोटात वार, कारण ऐकून लावाल डोक्याला हात

नांदेड शहराजवळील विष्णुपुरी परिसरातील शंकरराव चव्हाण विद्यालयात दहावीच्या विद्यार्थ्यांमध्ये झालेल्या वादाचे गंभीर रूपांतर चाकूहल्ल्यात झाले. इयत्ता दहावीमध्ये शिकणाऱ्या दोन विद्यार्थ्यांनी आपल्या वर्गातीलच एका विद्यार्थ्यावर धारदार शस्त्राने हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना घडली. या घटनेमुळे शाळा परिसरात एकच खळबळ उडाली असून विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
प्राथमिक माहितीनुसार, शनिवारी क्रिकेट खेळताना काही विद्यार्थ्यांमध्ये वाद झाला होता. त्या वेळी जखमी विद्यार्थी हा वाद मिटवण्यासाठी आणि दोन्ही बाजूंना शांत करण्यासाठी पुढे आला होता. मात्र, याच गोष्टीचा राग दोन विद्यार्थ्यांनी मनात ठेवला. त्यानंतर योग्य संधी साधून त्यांनी त्याच्यावर सूड उगवण्याचा कट रचल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे.
सोमवारी शाळेच्या मध्यांतरानंतर दोन्ही विद्यार्थ्यांनी जखमी विद्यार्थ्याला शाळेजवळील शिव गणेश मंदिराच्या पाठीमागील परिसरात नेले. तेथे त्याच्यावर चाकूने हल्ला करण्यात आला. हल्लेखोरांनी विद्यार्थ्याच्या गळ्यावर आणि पोटावर वार केल्याने तो गंभीर जखमी झाला. परिसरातील नागरिक आणि शाळा प्रशासनाला घटनेची माहिती मिळताच तातडीने मदतकार्य सुरू करण्यात आले.
जखमी विद्यार्थ्याला तातडीने विष्णुपुरी येथील शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली त्याच्यावर उपचार सुरू असून त्याच्या प्रकृतीवर वैद्यकीय पथक लक्ष ठेवून आहे. अधिकृत वैद्यकीय अहवालाची प्रतीक्षा असून, त्याच्या प्रकृतीबाबत प्रशासनाकडून आवश्यक माहिती घेतली जात आहे.
घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी त्वरित घटनास्थळी धाव घेतली. तपासादरम्यान हल्ल्यात सहभागी असलेल्या दोन्ही अल्पवयीन विद्यार्थ्यांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. पोलिसांनी घटनेचा पंचनामा करून शाळा प्रशासन, शिक्षक आणि प्रत्यक्षदर्शींची माहिती नोंदवण्यास सुरुवात केली आहे. या प्रकरणामागील नेमके कारण आणि घटनाक्रमाचा अधिक तपास सुरू आहे.
या घटनेमुळे शाळांमधील विद्यार्थ्यांमधील वाढता आक्रमकपणा आणि हिंसक प्रवृत्ती पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, विद्यार्थ्यांमध्ये संवाद, समुपदेशन, भावनिक व्यवस्थापन आणि शालेय शिस्त यावर अधिक भर देण्याची गरज आहे. किरकोळ वाद गंभीर स्वरूप धारण करू नयेत यासाठी पालक, शिक्षक आणि प्रशासन यांनी एकत्रितपणे संवेदनशील भूमिका घेणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.