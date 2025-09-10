English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'मला वाचवा...', परदेशात नोकरीसाठी गेलेल्या महाराष्ट्रातील तरुणाचं अपहरण; कुटुंबाला Live कॉल करुन कापलं बोट अन् नंतर...

एजंटकडून परदेशात नोकरीसाठी गेलेल्या तरुणाची फसवणूक करण्यात आली आहे. अपहरण करून युवकाचे बोट छाटून कुटुंबाकडे 50 लाखाची खंडणी मागण्यात आली.   

शिवराज यादव | Updated: Sep 10, 2025, 12:51 PM IST
चांगली नोकरी मिळेल या अपेक्षेने एजंटकडून परदेशात जात असाल तर मग आधी ही बातमी  वाचून घ्या. याचं कारण एका एजंटच्या माध्यमातून परदेशात गेलेल्या नांदेडमधील तरुणाला धक्कादायक अनुभवाचा सामना करावा लागला आहे. कंबोडिया गेलेल्या या तरुणाचं तिथे अपहरण करून मारहाण करण्यात आली. इतकंच नाही तर त्याच्या कुटुंबीयांकडून खंडणी मागण्यात आली. युवकाचे एक बोट छाटण्यात आलं होतं. खंडणी देऊनही तरुणाची सुटका करण्यात आली नव्हती. अखेर पोलीस आणि परराष्ट्र मंत्रालयाने मदत केल्यानंतर युवकाची सुटका झाली. 

परदेशात चांगली नोकरी मिळेल असं स्वप्न पाहून नांदेडमधील तरुण समीर मेहबूब शेख  एका एजंटच्या माध्यमातून कंबोडिया देशात गेला होता. पण तिथे गेल्यावर त्याची फसवणूक झाली. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून समीरची एका एजंटशी ओळख झाली. फार्मसी शिकलेल्या समीरला कंबोडियामधील एका फार्मा कंपनीत एक लाख रुपये महिना पगाराची नोकरी लावण्याचं अमिष एजंटने दाखवलं. फेब्रुवारी महिन्यात समीर कंबोडियामध्ये पोहोचला. एजंटने सांगितलेल्या ठिकाणी तो पोहोचला, पण त्याला नोकरी मिळाली नाही. एका ठिकाणी दोन महिने त्याला चाळीस हजार रुपये पगार देण्यात आला. 

त्यानंतर एका गँगने समीरला ऑनलाईन स्कॅम करण्यास सांगितलं. समीरला मारहाण करून त्याचे व्हिडीओ कुटुंबाला पाठवून 50 लाख रुपये मागण्यात आले. समीरला मारहाण न करता सुरुवातीला खोटे व्हिडीओ कुटुंबाला पाठवण्यात आले. पण पैसे पाठवण्यात न आल्याने समीरला लाईव्ह व्हिडीओ कॉल करुन मारहाण करत त्याचे एक बोट छाटण्यात आले. मुलाचे बोट छाटल्याने कुटुंब प्रचंड दहशतीत आले. कुटुंबाने कसेबसे पैसे जमा करत दहा लाख रुपये अपहरणकर्त्यांनी सांगितलेल्या अकाउंटवर पाठवले. त्यानंतरही समीरची सुटका काही झाली नाही.

पैसे पाठवूनही मुलाची सुटका होत नसल्याने वडिलांनी ही माहिती सामाजिक कार्यकर्ते आणि नातेवाईकांना देण्यात आली. पोलीस अधिक्षकांना घडलेला प्रकार सांगण्यात आला. पोलीस अधीक्षक अबिनाश कुमार, स्थानिक आमदार, खासदारांनी लक्ष घालत परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयापर्यंत विषय पोहोचवला. वेळोवेळी पाठपुरावा करण्यात आला. परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने कंबोडिया मधील भारतीय दुतावासाशी संपर्क केला. त्यानंतर कंबोडिया पोलीसांनी समीरची सुटका केली. काही दिवसांपूर्वी समीर सुखरूप मयदेशी परतला. 

चांगली नोकरी मिळेल या आशेने कोणत्याही एजंटच्या फसव्या अमिषाला बळी न पडता पूर्ण खात्री केल्यानंतरच परदेशात नोकरीला जावे हे या घटनेवरून जाणवत आहे. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

