'तुझ्या नवऱ्याला ठार मारणार' नारायण राणेंनी कोणाला दिलेली धमकी? स्वत:च सांगितला किस्सा; 'बाळासाहेबांनी बोलावलं आणि..'

Narayan Rane: जेव्हा पक्षाने मला पद देण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा मी नकार दिला, तरी जे.पी. नड्डा यांनी मला आश्वासन दिले. मोदी, अमित शहा आणि नड्डा यांच्यासारखे नेते दिवसभर कष्ट करतात, आणि पक्षातील ज्येष्ठांमध्ये कोणतेही मतभेद नाहीत. मी स्वतः पक्षाचे विचार ऐकून काम करतो, असे भाजपचे ज्येष्ठ नेते नारायण राणे म्हणाले. भाजप हा एकमेव पक्ष आहे जो देशात दीर्घकाळ टिकेल असे सांगत स्वार्थ टाळून पक्ष संभाळण्याचा सल्ला त्यांनी दिला. यावेळी त्यांनी जुना किस्सा सांगितल्या, ज्याने साऱ्यांच्यात भुवया उंचावल्या आहेत. सविस्तर जाणून घेऊया.
बाळासाहेब ठाकरेंनी मला पाठवले आणि आज मी यशस्वी झाले, हे सर्व श्रेय कार्यकर्त्यांचे आहे.मी कोकणासाठी इतके काम केले की, माझ्यापूर्वी किंवा नंतर कोणीही तसे केले नाही. मी कोणापेक्षा कमी नाही, मी अभिमानी आहे, आणि मी अनेक पदे मिळवली ही जनतेची कृपा आहे. कोकणाने मला खूप दिले आहे, म्हणून मरेपर्यंत या भागाची सेवा करेन असे राणे म्हणाले.
मी भल्याभल्यांना मागे टाकले. काही लोक येऊन नेता बनण्याचा प्रयत्न करत असले तरी आजही मी सिंधुदुर्गचा नेता आहे. माझ्या गाडीला काळ्या काचा नाहीत आणि माणुसकी हाच माझा धर्म असल्याचे ते म्हणाले. हा मेळावा कार्यकर्त्यांच्या स्नेहामुळे आयोजित झालाय. कार्यकर्त्यांनी स्वतःच्या कुटुंबाकडे दुर्लक्ष करून हे आयोजित केले, आणि मी त्यांना काहीच दिले नाही तरी ते माझ्याशी निष्ठावान आहेत. एकही कार्यकर्ता पैसे घेणार नाही असे सांगतो, हे सामाजिक आणि राष्ट्रीय कार्य आहे. कार्यकर्त्यांनी व्यसन टाळले, आणि हा मेळावा पक्षाला आवश्यक असलेल्या भावनेतून झाल्याचे राणे यावेळी म्हणाले.
काही लोक पैसे वाटतात, आणि ज्यांना पैसे हवेत ते घ्या पण माझ्यापासून दूर राहा. राणे कुटुंब एकच राहील, पक्ष वेगळे असले तरी राजकारण आहे. मी बोललो नाही म्हणून काहींनी फायदा घेतला, पण कर्माने त्यांना उत्तर दिले. द्वेषाच्या राजकारणाला थारा देऊ नका, असा सल्ला त्यांनी कार्यकर्त्यांना दिला. महायुतीच्या कार्यकर्त्यांनी एकत्र राहावे. लोकसभेत मी 48 हजार मतांनी जिंकलो आणि स्वतः पैसे वाटले नाहीत, असेही ते म्हणाले.
इन्कम टॅक्स मध्ये असताना माझ्या साठी फिल्डिंग लागली होती आमच्यातील माणसाने माहिती पुरवली होती. मी त्याच्या घरी जाऊन त्याच्या बायकोला तुझ्या नवऱ्याला ठार मारणार असं सांगितलं. मला बाळासाहेबांनी बोलवलं आणि याबाबत विचारलं तेव्हा मी हो बोललो. दाऊदच्या माणसाला टीप दिली असं बोललो. याला मारलं तर मी जगणार असं सांगितल्यावर साहेब बोलले, 'तुझं बरोबर आहे पण मी तुला विनंती करतो त्याला जीवदान दे'. मग मी जीवदान दिल्याचे राणे म्हणाले. मी पक्षातलं काही बोलत नाही.नारायण राणे एक दिवसात सांगून संपणार नाही, असेही ते पुढे म्हणाले.