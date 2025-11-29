English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
नारायण राणेंचं वर्चस्व संपवण्याचा कट? कोकणात नेमकं काय घडतंय? जाणून घ्या!

Narayan Rane:  कोकणात स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या रणधुमाळीत भाजप- शिवसेनेत राजकीय शिमगा सुरूय

प्रविण दाभोळकर | Updated: Nov 29, 2025, 08:59 PM IST
नारायण राणेंचं वर्चस्व संपवण्याचा कट? कोकणात नेमकं काय घडतंय? जाणून घ्या!
नारायण राणे

Narayan Rane: कोकणात नारायण राणेंचं वर्चस्व संपवण्याचा कट रचण्यात येतोय का? असा सवाल दीपक केसरकरांच्या विधानानंतर उपस्थित करण्यात येतोय. कोकणात नारायण राणेंचं महत्त्व संपवण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचं
विधान केसरकरांनी केलंय. दरम्यान केसरकरांच्या या विधानाला नारायण राणेंचे पुत्र आणि शिवसेनेचे आमदार निलेश राणेंनी देखील दुजोरा दिलाय.

कोकणात स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या रणधुमाळीत भाजप- शिवसेनेत राजकीय शिमगा सुरूय. आधी निलेश राणेंचा भाजपवर आरोप आणि दीपक केसरकरांनी नारायण राणेंवरून भाजपकडे दाखवलेलं बोट यावरून पुन्हा एकदा दोन्ही पक्षांमध्ये वाद पेटण्याची शक्यता आहे. कोकणात नारायण राणेंचं महत्त्व संपवण्याचा कट रचला जातोय असं धक्कादायक विधान दीपक केसरकरांनी केलंय, तर यानंतर नितेश राणेंनी देखील केसरकरांच्या या वक्तव्यावर पलटवार केलाय.

कोकणात भाजपच्या प्रचारात नारायण राणे कुठेच दिसत नाही, हा धागा पकडत केसरकरांनी हे वक्तव्य केलं. निलेश राणेंनी देखील केसरकरांच्या वक्तव्याला दुजोरा दिलाय. शिवसेना-भाजपची युती व्हावी अशी नारायण राणेंची इच्छा होती. मात्र, त्यांना या प्रक्रियेपासून लांब का ठेवलं गेलं?
असा सवाल निलेश राणेंनी केलाय.

दीपक केसरकरांनी भाजपवर पैसे वाटपाचा देखील गंभीर आरोप केलाय, त्यावरून देखील दोन्ही पक्षांमध्ये जुंपलीय.. भाजपचे पैसे घेऊन शिवसेनेला मतदान करा असं विधान केसरकरांनी केलं होतं, दरम्यान यानंतर आता भाजपनं देखील पलटवार केलाय.

कोकणात भाजप-शिवसेनेची युती व्हावी अशी शिवसेना नेत्यांची इच्छा होती, मात्र, भाजपच्या स्थानिक कार्यकर्त्यांच्या मागणीनंतर कोकणात मैत्रिपूर्ण लढतीवर शिक्कामोर्तब झाला, पण ही लढाई मैत्रीपूर्ण न रहाता दोन्ही पक्ष एकमेकांविरोधात उभे ठाकले आहेत.

कोकणात नारायण राणेंचं वर्चस्व संपवण्याचा कट रचला जातोय का?

होय, शिवसेना नेते तथा मंत्री दीपक केसरकर यांनी असं धक्कादायक विधान केलंय की कोकणात नारायण राणेंना संपवण्याचा (राजकीयदृष्ट्या कमकुवत करण्याचा) प्रयत्न सुरू आहे. त्यावर नारायण राणेंचे पुत्र व शिवसेनेचे आमदार निलेश राणे यांनीही केसरकरांच्या विधानाला दुजोरा दिलाय.

सध्या कोकणात भाजप आणि शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) यांच्यात नेमका काय वाद सुरू आहे?

स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमध्ये कोकणात भाजप-शिवसेना युती होऊ शकली नाही. मैत्रीपूर्ण लढत ठेवण्याचं ठरलं होतं, पण प्रत्यक्षात दोन्ही पक्ष एकमेकांविरोधात आक्रमक झाले आहेत. नारायण राणे भाजपच्या प्रचारात दिसत नाहीत, पैशांचे वाटप होत असल्याचा आरोप, तसेच राणे कुटुंबीयांना डावलल्याचा मुद्दा यामुळे वाद पेटला आहे.

नारायण राणेंना युती प्रक्रियेतून का दूर ठेवलं गेलं?

निलेश राणे यांच्या म्हणण्यानुसार नारायण राणेंना शिवसेना-भाजप युती प्रक्रियेतून जाणीवपूर्वक लांब ठेवण्यात आलं. युती व्हावी अशी राणे कुटुंबीयांची इच्छा होती, मात्र भाजपच्या स्थानिक कार्यकर्त्यांच्या दबावामुळे कोकणात युती झाली नाही आणि राणेंच्या प्रभावाला आव्हान देण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचं दोन्ही नेत्यांचं मत आहे.

प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे.

