नारायण राणेंचं वर्चस्व संपवण्याचा कट? कोकणात नेमकं काय घडतंय? जाणून घ्या!

Narayan Rane: कोकणात नारायण राणेंचं वर्चस्व संपवण्याचा कट रचण्यात येतोय का? असा सवाल दीपक केसरकरांच्या विधानानंतर उपस्थित करण्यात येतोय. कोकणात नारायण राणेंचं महत्त्व संपवण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचं
विधान केसरकरांनी केलंय. दरम्यान केसरकरांच्या या विधानाला नारायण राणेंचे पुत्र आणि शिवसेनेचे आमदार निलेश राणेंनी देखील दुजोरा दिलाय.
कोकणात स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या रणधुमाळीत भाजप- शिवसेनेत राजकीय शिमगा सुरूय. आधी निलेश राणेंचा भाजपवर आरोप आणि दीपक केसरकरांनी नारायण राणेंवरून भाजपकडे दाखवलेलं बोट यावरून पुन्हा एकदा दोन्ही पक्षांमध्ये वाद पेटण्याची शक्यता आहे. कोकणात नारायण राणेंचं महत्त्व संपवण्याचा कट रचला जातोय असं धक्कादायक विधान दीपक केसरकरांनी केलंय, तर यानंतर नितेश राणेंनी देखील केसरकरांच्या या वक्तव्यावर पलटवार केलाय.
कोकणात भाजपच्या प्रचारात नारायण राणे कुठेच दिसत नाही, हा धागा पकडत केसरकरांनी हे वक्तव्य केलं. निलेश राणेंनी देखील केसरकरांच्या वक्तव्याला दुजोरा दिलाय. शिवसेना-भाजपची युती व्हावी अशी नारायण राणेंची इच्छा होती. मात्र, त्यांना या प्रक्रियेपासून लांब का ठेवलं गेलं?
असा सवाल निलेश राणेंनी केलाय.
दीपक केसरकरांनी भाजपवर पैसे वाटपाचा देखील गंभीर आरोप केलाय, त्यावरून देखील दोन्ही पक्षांमध्ये जुंपलीय.. भाजपचे पैसे घेऊन शिवसेनेला मतदान करा असं विधान केसरकरांनी केलं होतं, दरम्यान यानंतर आता भाजपनं देखील पलटवार केलाय.
कोकणात भाजप-शिवसेनेची युती व्हावी अशी शिवसेना नेत्यांची इच्छा होती, मात्र, भाजपच्या स्थानिक कार्यकर्त्यांच्या मागणीनंतर कोकणात मैत्रिपूर्ण लढतीवर शिक्कामोर्तब झाला, पण ही लढाई मैत्रीपूर्ण न रहाता दोन्ही पक्ष एकमेकांविरोधात उभे ठाकले आहेत.
