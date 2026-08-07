'आमच्याकडून प्रत्येकाला....', ठाकरेंच्या शिवसेनेतून आलेल्या खासदारांना पंतप्रधान मोदींचं आश्वासन; म्हणाले 'एक असो किंवा...'

महाराष्ट्रातील एनडीएच्या खासदारांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेतली आहे. मोदींच्या निवावस्थानी हा बैठक पार पडली. यावेळी नरेंद्र मोदींनी ठाकरेंच्या शिवसेनेतून शिंदेंच्या शिवसेनेत आलेल्या खासदारांचीही भेट घेतली. पंतप्रधानांनी महाराष्ट्रातील खासदारांसोबत मराठीत संवाद साधला. यादरम्यान नरेंद्र मोदींना खासदारांना सन्मान आणि संधी देण्याचं आश्वासन दिल्याची सूत्रांची माहिती आहे. NDA एक परिवार आहे, 1 खासदार असो किंवा 150 प्रत्येक घटक पक्षाला समान सन्मान दिला जाणार असं नरेंद्र मोदींनी खासदारांना सांगितल्याचं सूत्रांचं वृत्त आहे.
कोणीही काळजी करू नका. मी तुमच्या सोबत आहे असं उद्धव ठाकरेंच्या पक्षातून शिंदे शिवसेनेत गेलेल्या खासदारांना मोदींनी आश्वासन दिल्याची सूत्रांची माहिती आहे. एनडीए एक परिवार आहे. भाजपा घटक पक्षांसोबत आहे. प्रत्येक व्यक्तीला सन्मान दिला जाईल आणि प्रत्येकाला संधी दिली जाईल असं नरेंद्र मोदींनी सांगितलं आहे.
"आम्ही एनडीएतील घटकपक्ष म्हणूनच नव्हे तर प्रत्येक खासदाराच्या पाठीशी आहोत. एनडीएतील प्रत्येक खासदारांच्या मी पाठीशी आहे," असं आश्वासन नरेंद्र मोदींनी दिल्याची सूत्रांची माहिती आहे. NDA एक परिवार आहे, 1 खासदार असो किंवा 150 प्रत्येक घटक पक्षाला समान सन्मान दिला जाणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एनडीएतील घटक पक्षांच्या सुमारे 45 खासदारांशी नाश्त्यावर संवाद साधत संसदेचे कामकाज सुरळीत चालण्यावर भर दिला. संसद ही लोकशाहीचे सर्वोच्च मंदिर असून तिचे कामकाज कोणत्याही अडथळ्याशिवाय सुरू राहणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. सूत्रांच्या माहितीनुसार, संसदेत सुरू असलेल्या गोंधळाबाबत चिंता व्यक्त करताना पंतप्रधान म्हणाले की, वारंवार होणाऱ्या गदारोळामुळे नव्याने निवडून आलेल्या खासदारांना सभागृहात बोलण्याची संधी मिळत नाही, हा त्यांच्यावर अन्याय आहे. संसद सुरळीत चालावी यासाठी सरकारने विरोधकांशीही चर्चा केली असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
मात्र, गोंधळामुळे ना विरोधी पक्षांच्या सदस्यांना बोलण्याची संधी मिळत आहे, ना सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांना. बैठकीत शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट), उपेंद्र कुशवाहा यांच्या पक्षासह विविध एनडीए घटक पक्षांचे खासदार उपस्थित होते. पंतप्रधानांनी खासदारांना आपल्या मतदारसंघातील विकासकामांना गती देण्याचे आवाहन केले. कोणत्याही विकासकामासाठी थेट पंतप्रधान कार्यालयाशी (PMO) संपर्क साधण्यास सांगितले.प्रत्येक खासदाराशी त्यांनी वैयक्तिक संवाद साधत त्यांची विचारपूस केली.
धाराशिवचे खासदार ओमराजे निंबाळकर यांच्या योगाभ्यासाबाबतही त्यांनी विशेष चौकशी केली. आरोग्याची काळजी घेण्याचा सल्ला देताना पंतप्रधान म्हणाले, "शरीर निरोगी असेल तरच देशाची प्रभावी सेवा करता येईल. " तसेच गरीब, शेतकरी आणि मजुरांमध्ये जाऊन त्यांच्या समस्या जाणून घ्या आणि नेहमी अद्ययावत राहा, असेही त्यांनी सांगितले.
पूर्वोत्तर भारताच्या विकासावर भर देत पंतप्रधान म्हणाले की, पूर्वी या राज्यांकडे पुरेसे लक्ष दिले गेले नव्हते. आता पूर्वोत्तरसह संपूर्ण देशाचा सर्वांगीण विकास करणे हे सरकारचे ध्येय आहे. एनडीएमध्ये कोणत्याही पक्षाचे महत्त्व केवळ खासदारांच्या संख्येवर ठरत नाही. एकच खासदार असलेल्या पक्षालाही मोठ्या पक्षांइतकाच सन्मान दिला जातो, असे स्पष्ट करत त्यांनी एनडीए अधिक मजबूत करून देशाच्या विकासासाठी एकत्रितपणे काम करण्याचे आवाहन केले.
यावेळी पंतप्रधानांनी खासदारांना संसदेतील चर्चांमध्ये सक्रिय सहभाग घेण्याचे, संसदीय इतिहासाचा अभ्यास करण्याचे आणि संसदेत उपलब्ध असलेल्या ऐतिहासिक संदर्भ साहित्याचा अभ्यास करून तयारीने चर्चेत सहभागी होण्याचे आवाहन केले.
पुढील आठवड्यात एनडीए खासदारांना दिल्लीत हजर राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. पुढील आठवड्यात डिलिमीटेशन आणि महिला आरक्षण विधेयक संसदेत मांडण्याची शक्यता आहे. सर्व खासदारांना दिल्लीतच थांबण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
नॅशनलिस्ट सिटिझन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) चे नेते जगदीश बसुनिया यांनी शुक्रवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीचं वर्णन उत्तम संवाद असं केलं. यावेळी पंतप्रधानांनी 'नॅशनल डेमोक्रॅटिक अलायन्स' (NDA) ची ओळख एका "कुटुंबासारखी" असल्याचे अधोरेखित केले. बैठकीनंतर ANI शी बोलताना बसुनिया यांनी ही भेट अत्यंत सौहार्दपूर्ण आणि राष्ट्रीय विकासाच्या सामायिक उद्दिष्टावर केंद्रित असल्याचे सांगितले.
"आज पंतप्रधान मोदींसोबत नाश्त्याच्या वेळी झालेला संवाद खूप छान होता; ही भेट अत्यंत सौहार्दपूर्ण होती. पंतप्रधान आम्हाला म्हणाले की आपण सर्वजण NDA कुटुंबाचा भाग आहोत. NDA ज्या प्रकारे काम करते, त्याचप्रमाणे आपणही जनहितासाठी एकत्रितपणे काम करूया," असे बसुनिया म्हणाले.
चर्चेदरम्यान प्रादेशिक मुद्द्यांवर दिलेल्या भरणाबाबत माहिती देताना NCPI चे खासदार सुदीप बंडोपाध्याय यांनी सांगितले की, ईशान्य भारताचा विकास हा चर्चेचा मुख्य विषय होता. "आम्ही देशाच्या ईशान्य भागाच्या विकासाबाबत चर्चा केली. पंतप्रधान मोदींचे व्हिजन (दूरदृष्टी) पूर्ण करण्यासाठी आम्ही काम करू," असे बंडोपाध्याय म्हणाले.
NCPI च्या खासदार शताब्दी रॉय यांनीही या बैठकीतील सहकार्याच्या भावनेवर प्रकाश टाकला. "देशाच्या हितासाठी एकत्रितपणे कसे काम करता येईल, यावर आम्ही चर्चा केली," असे त्यांनी नमूद केले.