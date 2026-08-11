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काय सांगता! ऐरोली ते बेलापूर दरम्यानच्या सर्व स्थानकांचा होणार कायापालट

ऐरोली ते बेलापूर दरम्यानच्या सर्व लोकल स्थानकांचा कायापालट होणार आहे. खासदार नरेश म्हस्के यांनी केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांची नवी दिल्लीत भेट घेतली. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 11, 2026, 02:41 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 02:41 PM IST
काय सांगता! ऐरोली ते बेलापूर दरम्यानच्या सर्व स्थानकांचा होणार कायापालट
Image Credit: Naresh Mhaske

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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