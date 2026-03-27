Narhari Zirwal : साधी राहणी अन् उच्च पदवी! व्हायरल व्हिडीओमुळे चर्चेत असलेले नरहरी झिरवाळ नक्की किती शिकलेत?

Narhari Zirwal Profile : भोंदूबाबा अशोक खरात पाठोपाठ अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी पक्षाचे नेते आणि अन्न-प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ 'त्या' व्हिडीओमुळे चर्चेत आले आहेत. नरहरी झिरवाळ यांचा आमदार निवासातील त्यांच्या बेडरुममधील एक व्हिडीओ व्हायरल झाला. या व्हिडीओत झिरवाळ आक्षेपार्ह स्थितीत दिसत आहेत. यानंतर राजकीय स्तरावरुन त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी होऊ लागली. नरहरी झिरवाळ हे आपल्या साध्या राहणीमानामुळे याआधी चर्चेत असायचे. पण आता त्यांचे 'ते' व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. नको त्या व्हिडीओमुळे चर्चेत असलेले अन्न-प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ नक्की किती शिकले आहेत. त्यांच्याकडे कोणती पदवी आहे आणि राजकारणातील त्यांचा आतापर्यंतचा प्रवास पाहणार आहोत.
अतिशय मितभाषी आणि अभ्यासू नेता म्हणून नरहरी झिरवाळ यांच्याकडे पाहिलं जातं. संघर्ष करणारं व्यक्तीमत्त्व अशी त्यांची ओळख आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहिल्यानंतर नरहरी झिरवाळ वेगवेगळ्या कारणामुळे कायम चर्चेत राहिले. नरहरी झिरवळ यांचे शिक्षण साधारण असून त्यांनी आपले माध्यमिक शिक्षण पूर्ण केले आहे असं म्हटलं जातं. काही अहवालांनुसार, झिरवाळांनी 9 वी उत्तीर्ण आहेत. एका सामान्य कुटुंबातून आणि अत्यंत साध्या पार्श्वभूमीतून येऊनही त्यांनी राजकारणात स्वतःचे स्थान निर्माण केले आहे.
नरहरी झिरवाळ यांचा राजकीय प्रवास हा नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी तालुक्यातील वनारे गावचे सरपंच म्हणून सुरु झाला. त्यानंतर झिरवाळ हे पंचायत समिती सदस्य आणि जिल्हा परिषद सदस्य म्हणूनही कार्यरत होते. महाराष्ट्र विधानसभेचे उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) म्हणून त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. सध्या ते महाराष्ट्र सरकारमध्ये अन्न व औषध प्रशासन मंत्री (Minister for FDA) म्हणून कार्यरत आहेत. 2025 पासून त्यांच्याकडे हिंगोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री पदही सोपवण्यात आले आहे. दिंडोरी तालुक्यातील वनारे या गावचे नरहरी झिरवाळ हे नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार राहिले आहेत.
नरहरी झिरवाळ त्यांची एकूण संपत्ती सुमारे 2.84 कोटी रुपये इतकी आहे. झिरवळ हे त्यांच्या 'साध्या राहणीमानासाठी' ओळखले जातात. ते अनेकदा पारंपरिक आदिवासी पेहरावात आणि अगदी साध्या पद्धतीने वावरताना दिसतात.
मार्च 2026 मध्ये सोशल मीडियावर एक वादग्रस्त व्हिडीओ व्हायरल झाल्याने नरहरी झिरवाळ मोठ्या संकटात सापडले आहेत. या व्हिडीओमध्ये झिरवाळ हे त्यांच्या शासकीय निवासस्थानी एका तृतीयपंथी व्यक्तीसोबत (पवन यादव) आक्षेपार्ह स्थितीत असल्याचे दिसून येत आहे. विरोधकांनी (विशेषतः काँग्रेसने) याला "नैतिक अध:पतन" म्हटले असून त्यांच्या तातडीच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाची तथ्य पडताळणी केल्यानंतर योग्य निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले आहे.
व्हायरल व्हिडीओच्या काही दिवस आधीच त्यांच्या कार्यालयातील कर्मचारी लाच घेताना पकडला गेल्याने ते वादात आले होते. फेब्रुवारी 2026 मध्ये, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) झिरवाळ यांच्या अन्न व औषध प्रशासन विभागातील एका लिपिकाला 35000 रुपयांची लाच घेताना रंगेहाथ पकडले होते. या प्रकरणामुळे विरोधकांनी विधान परिषदेचे कामकाज रोखून धरले होते आणि झिरवाळ यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. या व्यतिरिक्त, काही काळापूर्वी त्यांनी धनगर आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मंत्रालयाच्या तिसऱ्या मजल्यावरून जाळीवर मारलेली उडी देखील राजकीय वर्तुळात मोठ्या चर्चेचा आणि वादाचा विषय ठरली होती.