'पक्षातील काही लोकच...', नरहरी झिरवाळांनी सुनेत्रा पवारांसमोरच स्पष्ट सांगून टाकलं; घोषणा देत म्हणाले, 'एकच वादा, पार्थदादा'

Narhari Zirwal on Parth Pawar: राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या 27 व्या वर्धापन दिन सोहळ्यात पक्षाचे नेते आणि मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी एक मोठी घोषणा दिली आहे. जी आस आम्हाला अजित पवार यांच्याकडून होती तीच आता पार्थ पवार आणि जय पवार यांच्याकडून असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. तसंच यावेळी त्यांनी 'एकच वादा, पार्थदादा' अशी सूचक घोषणाही दिली. यावेळी त्यांनी पक्षात काही मतभेद नसल्याचा दावाही केला.
"दादांनी प्रत्येक सभेत आपण शेवटच्या श्वासापर्यंत शाहू फूले आंबेडकरांचा विचार सोडणार नाही सांगितलं होतं. त्याचे आपण साक्षीदार आहोत. दांदाचा पक्षीय ताळमेळ कसा होता हे आपण पाहिलं आहे. त्यांनी प्रत्येक जाती-धर्माच्या व्यक्तीला पद दिलं. मंत्रिमंडळात कोण किती छोटं मोठं आहे न पाहता सर्व समाजाला संधी देण्याचं काम अजित पवारांनी केलं. आज तीच आस पार्थ पवार, जय पवार यांच्याकडून लावून आहोत. एकच वादा, अजित दादा प्रमाणे आता एकच वादा, पार्थ दादा," अशी घोषणा त्यांनी दिली.
पक्षात मतभेद अजिबात नाहीत. मीडियावर काहीतरी येतं, पण तसं काही नाही. पक्षात काय सुरु आहे म्हणतात. आपल्याच पक्षातील लोक संशयाचं भूत तयार करतात. दादांनी जसा विश्वास टाकला, भरभरुन दिलं. पुढील 50, 100 वर्षे तेच विचार घेऊन पुढे गेलो तर अनेकांना संधी मिळेल. कान पक्के ठेवा असा सल्ला त्यांनी दिला.
सुनील तटकरे यांनी यावेळी, भविष्यात पक्षाची वाटचाल दादांच्या विचाराने पुढे घेऊन जाऊ. दादांची आठवण मनात ठेवत पुढे काम करू. याच हॉलमध्ये 1999 साली पक्षाची स्थापन केली. आज जरी भाजप क्रमांक एकचा पक्ष असला तरी 2004 मध्ये राज्यात सर्वात मोठा पक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष होता. 2004 साली युतीत निवडणूक लढवली होती. तेव्हा कांग्रेस पक्षाकडून जागा मिळवण्यासाठी संघर्ष झाला. तेव्हा जर हा फार्मूला असता की ज्या पक्षाचे आमदार जास्त त्या पक्षाचा मुख्यमंत्री. तर तेव्हा दादा किंवा भुजबळ साहेब मुख्यमंत्री झाले असते. राष्ट्रवादीच्या नेता मुख्यमंत्री झाला असता असं सांगितलं.
NDA च्या बैठकीत आम्ही उपस्थित होतो. ते भाग्य आम्हाला दादांमुळे मिळाले. हे दादांनी घेतलेल्या धाडसी निर्णयाचे पाऊल आहे. दादांनी जी पहाटेची शपथ घेतली होती तो निर्णय जर कायम असता तर आज आपल्या पक्षाची स्थिती 2004 सारखी असती असा दावा त्यांनी केला.
आज आम्ही सत्तेत सहभागी झालो म्हणून आमच्यावर टीका केली जातेय. जेव्हा आम्ही सत्तेत सहभागी झालो तेव्हाचे कागद तपासून पहा त्यात पहिली सही कोणाची आहे बघा असं सूचक विधान त्यांनी केलं.