राष्ट्रवादीच्या नेत्यानेच समोर आणला झिरवाळांच्या बेडरुममधला 'तो' Video? कारणाचाही खुलासा

Narhari Zirwal Viral Video Ex Minister Connection: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नरहरी झिरवाळ त्यांचा एक वादग्रस्त व्हिडीओ व्हायरल झाल्याने वादात अडकले आहेत. हा व्हिडीओ झिरवाळांच्या प्रशासकीय निवासस्थानावरील असल्याचा दावा केला जात आहे. झिरवळांसोबत अजून दोन व्यक्ती दिसत असून या व्हिडीओवरुन वेगवेगळे दावे केले जात आहे. मात्र त्यांच्यासोबत त्यांच्या रुममध्ये दोन व्यक्ती दिसत असून हा व्हिडीओ नेमका कोणी समोर आणला हे स्पष्ट झालेलं नाही. मात्र व्हिडीओमधील घडामोडींमुळे झिरवाळ पुन्हा अचडणीत अडकण्याची शक्यता असतानाच हा व्हिडीओ त्यांच्याच पक्षातील नेत्याने सार्वजनिक केल्याचा धक्कादायक दावा करण्यात आला आहे.
काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना झिरवाळ प्रकरणावर भाष्य केलं आहे. "जे नको आहे ते टारगेट होत आहेत," असं झिरवाळ यांच्या व्हिडीओबद्दल सूचक प्रतिक्रिया देताना वडेट्टीवार म्हणालेत. "प्रत्येकाला जागा रिकामी करून घ्यायची आहे. स्पर्धा खूप आहे, एका मंत्र्याची विकेट गेली की दुसरा टपूनच आहे. त्यामुळे दुसऱ्याची विकेट काढण्यासाठी तिसरा लाईनीत येत आहे अशामध्ये हे सर्व प्रकरण घडत आहे," असं वडेट्टीवार यांनी म्हटलं आहे.
"झिरवळांची जागा खाली करून घेण्यासाठी एक माजी मंत्री आहे अशी चर्चा सुरू आहे. जर पेन ड्राईव्हसमोर आला तर त्या ठिकाणी किमान तीन मंत्र्यांच्या विकेट पडतील अशा गंभीर स्वरूपाच्या आहेत. त्यात व्हिडिओ क्लिप आहेत," असंही वडेट्टीवार यांनी म्हटलं आहे. म्हणझेच झिरवाळ यांचा हा व्हिडीओ त्यांच्याच पक्षातील माजी मंत्र्याने झिरवाळांना मंत्रिपदावरुन खाली खेचण्यासाठी समोर आणल्याचा दावा वडेट्टीवार यांनी केलाय.
"झिरवाळ या प्रकरणात आहेत. हा सारा प्रकार शासकीय वस्तीगृहातील आहे. शासकीय वस्तीगृहाचा वापर त्याने त्यासाठी केला आहे. हे खरं असेल तर हे वाईट आहे. त्या पदावर राहून अशा पद्धतीने वागणं हे आता त्याची विकेट काढतात की त्याला पुन्हा टीममध्ये ठेवतात याचे उत्तर मुख्यमंत्री देऊ शकतील," असं वडेट्टीवार म्हणाले आहेत.
या प्रकरणावरुन आता राजकीय आरोप प्रत्यारोप सुरु झालेले असतानाच उद्धव ठाकरेंच्या शिसवेनेचे खासदार तसेच प्रवक्ते संजय राऊत यांना पत्रकारांनी प्रश्न विचारला. या प्रश्नाला उत्तर देताना, "यावर मी उत्तर देणं योग्य वाटत नाही. एखाद्याच्या बेडरूममध्ये जाऊन व्हिडिओ काढणे आणि बाहेर आणून पत्रकारिता करणे योग्य नाही. पण राज्यात एकप्रकारे अधपतन सुरू आहे. ज्यांचे व्हिडिओ आले आहेत त्यांच्या पक्षाच्या नेत्यांनी, व्यक्तींनी बोलावं मग आम्ही त्यावर बोलू, आता बोलणे योग्य नाही," असं म्हणत थेट प्रतिक्रिया देणं टाळलं.