English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • Narsapur Crime News : आजोळी आलेल्या चिमुकलीवर अत्याचार, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेला नराधम मोकाट कसा?

Narsapur Crime News : आजोळी आलेल्या चिमुकलीवर अत्याचार, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेला नराधम मोकाट कसा?

पुण्यातील भोरमधील नरसापुर येथे ४ वर्षांच्या चिमुकलीवर लैंगिक अत्याचार करुन तिची निर्घुण हत्या करण्यात आली. या प्रकरणातील आरोपी भीमराव कांबळेला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे. नरसापूरच्या प्रकरणाने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला आहे. आरोपी भीमराव कांबळेची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी हादरवून टाकणारी आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: May 3, 2026, 10:13 AM IST
Narsapur Crime News : आजोळी आलेल्या चिमुकलीवर अत्याचार, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेला नराधम मोकाट कसा?

पुण्यातील भोरमधील नरसापूर परिसरात आजोळी आलेल्या ४ वर्षांच्या चिमुकलीला गाईचं वासरु दाखवतो असं म्हणत ६५ वर्षांच्या आरोपी भीमराव कांबळेने गोठ्यात नेलं. गोठ्यात चिमुकलीवर लैंगिक अत्याचार केला आणि तिच्या चेहऱ्यावर दगडाने वार करत तिची निर्घुण हत्या केली. हा नराधम एवढ्यावरच थांबला नाही तर त्याने मुलीचा मृतेदह शेणाच्या ढिगाऱ्यात पुरुन ठेवला. १ मे रोजी शुक्रवारी ही घटना घडली. ४ वर्षांची मुलगी आजोळी आली होती. पाऊण तासाहून अधिक काळ मुलगी घराबाहेर होती तिचा शोध सुरु होता. सापडली नाही म्हणून शोधा शोध सुरु झाली. सीसीटीव्हीत चिमुकली या नराधमासोबत गोठ्याकडे जात असताना दिसली. पोलिसांनी नदी परिसरातून नराधमाला पकडलं. यानंतर आरोपीची पार्श्वभूमी समोर आली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

हे पण वाचा 

'नराधमाचं एन्काऊंटर झालं तरच सरकार...' नसरापूर अत्याचार प्रकरणावर प्रवीण तरडेंची कठोर भूमिका

आरोपी भीमराव कांबळे हा रेकॉर्डवरचा गुन्हेगार आहे. या आधीही त्याने अशाप्रकारचे कृत्य केलं आहे. भीमराव कांबळेने त्याच्या सख्या भावाच्या मुलीसोबतही असाच प्रकार केला आहे, अशी माहिती गावकऱ्यांना दिली होती. यासाठी ४ वर्षे त्याला येरवड्याच्या कारागृहात राहायला लागलं होतं. याशिवाय त्याच्यानावावर २ रेकॉर्ड नोंदवले आहेत. 

नराधम भीमराव कांबळे हा गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचा असल्याच समोर आलं आहे. आरोपी हा मजुरीचं काम करतो. या कामासाठी तो वेगवेगळ्या गावांमध्ये जात असे. १९९८ मध्ये विनयभंग, २०१५ ला विनयभंग आणि पोक्सो कायद्यातंर्गत गुन्हे दाखल झाले होते. या दोन्ही प्रकरणात नंतर त्याची सुटका झाली होती अशी माहिती पुणे ग्रामीणचे अधिक्षक संदीप गिल यांनी दिली होती. आधीच्या या गुन्ह्यात आरोपी मोकाट कसा सुटला असा प्रश्न विचारला जात आहे. 

या प्रकरणात आता आरोपीला सत्र न्यायलयात सादर करण्यात आलं आहे. या प्रकरणासोबतच आरोपीची पार्श्वभूमी जाणून घेण्यासाठी पोलीस कोठडी ७ मेपर्यंत वाढवली आहे. भीमरावची आता कसून चौकशी होणार आहे. नसरापूर चिमुकलीवर अत्याचार करणाऱ्या भीमराव कांबळेने पोलिसांसमोर गुन्हा कबूल केल्यामुळे गावकरी आक्रमक झाली आहे. भीमराव कांबळे ची नेहमीच लहान मुलींवर असायची वाईट नजर, पोलिसांच्या तपासात धक्कादायक माहिती गावकऱ्यांकडून मिळाली आहे. चिमुकलीवर अत्याचार करून हत्या केल्याचं ही काल पोलिसांसमोर कबूल केलं आहे. भीमराव कांबळे विकृत असल्याचं पोलीस तपासातून समोर आलं आहे. 

About the Author

Dakshata Thasale-Ghosalkar

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी २४ तास डिजिटल'मध्ये मुख्य उपसंपादक म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्रातील 14 वर्षांचा मोठा अनुभव आहे. 'प्रहार', 'लोकमत', 'टीव्ही 9' आणि 'महाराष्ट्र टाइम्स' यांसारख्या प्रसिद्ध संस्थांमध्ये काम केल्यामुळे त्यांची पत्रकारितेवर चांगली पकड आहे. दक्षता या विशेषतः मनोरंजन, लाइफस्टाइल, स्थानिक बातम्या (Hyperlocal) आणि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन या विषयांवरील बातम्या देण्यात एक्सपर्ट आहेत. मराठी चित्रपटसृष्टीतील रंजक किस्से आणि सेलिब्रिटींच्या बातम्यांसोबतच त्यांनी राजकीय घडामोडी, आरोग्य, पालकत्व आणि पाककला या विषयांवरही भरपूर लेखन केले आहे. त्यांच्या प्रदीर्घ अनुभवामुळे डिजिटल माध्यमात त्या एक विश्वासार्ह पत्रकार म्हणून ओळखल्या जातात.

...Read More

Tags:
'punebhorNasrapur casepoliceprotest

इतर बातम्या

H5N1 संसर्गानं चिंता वाढली! मांसाहार करणाऱ्यांना प्रशासनाच्...

भारत