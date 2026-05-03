Narsapur Crime News : आजोळी आलेल्या चिमुकलीवर अत्याचार, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेला नराधम मोकाट कसा?

पुण्यातील भोरमधील नरसापूर परिसरात आजोळी आलेल्या ४ वर्षांच्या चिमुकलीला गाईचं वासरु दाखवतो असं म्हणत ६५ वर्षांच्या आरोपी भीमराव कांबळेने गोठ्यात नेलं. गोठ्यात चिमुकलीवर लैंगिक अत्याचार केला आणि तिच्या चेहऱ्यावर दगडाने वार करत तिची निर्घुण हत्या केली. हा नराधम एवढ्यावरच थांबला नाही तर त्याने मुलीचा मृतेदह शेणाच्या ढिगाऱ्यात पुरुन ठेवला. १ मे रोजी शुक्रवारी ही घटना घडली. ४ वर्षांची मुलगी आजोळी आली होती. पाऊण तासाहून अधिक काळ मुलगी घराबाहेर होती तिचा शोध सुरु होता. सापडली नाही म्हणून शोधा शोध सुरु झाली. सीसीटीव्हीत चिमुकली या नराधमासोबत गोठ्याकडे जात असताना दिसली. पोलिसांनी नदी परिसरातून नराधमाला पकडलं. यानंतर आरोपीची पार्श्वभूमी समोर आली आहे.
आरोपी भीमराव कांबळे हा रेकॉर्डवरचा गुन्हेगार आहे. या आधीही त्याने अशाप्रकारचे कृत्य केलं आहे. भीमराव कांबळेने त्याच्या सख्या भावाच्या मुलीसोबतही असाच प्रकार केला आहे, अशी माहिती गावकऱ्यांना दिली होती. यासाठी ४ वर्षे त्याला येरवड्याच्या कारागृहात राहायला लागलं होतं. याशिवाय त्याच्यानावावर २ रेकॉर्ड नोंदवले आहेत.
नराधम भीमराव कांबळे हा गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचा असल्याच समोर आलं आहे. आरोपी हा मजुरीचं काम करतो. या कामासाठी तो वेगवेगळ्या गावांमध्ये जात असे. १९९८ मध्ये विनयभंग, २०१५ ला विनयभंग आणि पोक्सो कायद्यातंर्गत गुन्हे दाखल झाले होते. या दोन्ही प्रकरणात नंतर त्याची सुटका झाली होती अशी माहिती पुणे ग्रामीणचे अधिक्षक संदीप गिल यांनी दिली होती. आधीच्या या गुन्ह्यात आरोपी मोकाट कसा सुटला असा प्रश्न विचारला जात आहे.
या प्रकरणात आता आरोपीला सत्र न्यायलयात सादर करण्यात आलं आहे. या प्रकरणासोबतच आरोपीची पार्श्वभूमी जाणून घेण्यासाठी पोलीस कोठडी ७ मेपर्यंत वाढवली आहे. भीमरावची आता कसून चौकशी होणार आहे. नसरापूर चिमुकलीवर अत्याचार करणाऱ्या भीमराव कांबळेने पोलिसांसमोर गुन्हा कबूल केल्यामुळे गावकरी आक्रमक झाली आहे. भीमराव कांबळे ची नेहमीच लहान मुलींवर असायची वाईट नजर, पोलिसांच्या तपासात धक्कादायक माहिती गावकऱ्यांकडून मिळाली आहे. चिमुकलीवर अत्याचार करून हत्या केल्याचं ही काल पोलिसांसमोर कबूल केलं आहे. भीमराव कांबळे विकृत असल्याचं पोलीस तपासातून समोर आलं आहे.