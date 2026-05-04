English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • जसं योगी सरकार... नसरापूर प्रकरणात पीडितेच्या वडिलांनी एकनाथ शिंदेंना एका वाक्यात सांगितली भावना, पाहा काय म्हणाले?

'जसं योगी सरकार...' नसरापूर प्रकरणात पीडितेच्या वडिलांनी एकनाथ शिंदेंना एका वाक्यात सांगितली भावना, पाहा काय म्हणाले?

नसरापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणाने संपूर्ण महाराष्ट्राला हादरवून टाकलं आहे. या घटनेत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पीडितेच्या वडिलांशी संपर्क साधला. त्यांनी फक्त एका शब्दात आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: May 4, 2026, 09:53 AM IST
'जसं योगी सरकार...' नसरापूर प्रकरणात पीडितेच्या वडिलांनी एकनाथ शिंदेंना एका वाक्यात सांगितली भावना, पाहा काय म्हणाले?

Eknath Shinde on Pune Nasrapur Crime News : पुण्यातील नसरापूर येथे घडलेल्या चार वर्षांच्या मुलीवर अत्याचार आणि हत्या प्रकरणाने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला आहे. 1 मे रोजी घडलेल्या या घटनेनंतर आंदोलन झाली, लोकांचा आक्रोश पाहायला मिळाला. या घटनेनंतर पीडित चिमुकलीच्या वडिलांशी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी संवाद साधला. त्यावेळी काय म्हणाले पीडित चिमुकलीचे वडील? 

Add Zee News as a Preferred Source

नराधम आरोपीला कोर्टाने 5 दिवसांची कोठडी सुनावली आहे. मात्र आरोपीने केलेलं हे पहिलं नाही तर तिसरं कृत्य आहे. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या नराधमाला त्याच्या गावातील लोकांनी 20 वर्ष गावात बंदी केली होती. या घटनेनंतरही त्याला मोकाट कसं सोडलं हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या प्रकरणात नराधमाला कठोर शिक्षा व्हावी अशी सर्वच स्तरावरुन मागणी होत आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पीडित मुलीच्या वडिलांना फोन करुन आरोपीला फाशीची शिक्षा व्हावी यासाठी प्रयत्न केले जातील, असं आश्वासन दिलं. 

हे पण वाचा 

Nasrapur crime News : 3 मे 2019 ते 1 मे 2026... यामुळे नराधम आरोपी भीमराव कांबळे दोन महिलांवर अत्याचार करुनही निर्दोष सुटला

काय म्हणाले एकनाथ शिंदे?

एकनाथ शिंदे यांनी फोनवरुन संपर्क साधला आणि म्हणाले की, फार दुर्दैवी वाईट घटना घडलेली आहे आणि आपण एकाच परिवारातले आहोत. मी कालपासून-परवापासून एसपी, पोलीस या सगळ्यांच्या संपर्कात आहे. त्या आरोपीला जिवंत राहायचं अधिकार नाही आणि झालेली घटना तर अतिशय दुर्दैव आणि त्याला फासावर लटकवल्याशिवाय आम्ही लोक तरी स्वस्थ बसणार नाही एवढं फक्त विश्वास तुम्हाला देतो, असं एकनाथ शिंदेंनी पीडित मुलीच्या वडिलांना सांगितले. सांत्वन करतानाही माझ्याकडे शब्द नाही. तुमच्या पोटचा गोळा गेलेला आहे. अतिशय दुर्दैवी घटना एकदम माणुसकीला कलंक आहे. आम्ही तुमच्यासोबत आहोत. एवढा विश्वास ठेवा की तो आरोपी जिंवत राहणार नाही, असा शब्द एकनाथ शिंदेंनी पीडित मुलीच्या वडिलांना दिला. 

हे पण वाचा 

'गुन्हेगाराला शिक्षेची भितीच नाही, भर चौकात...', नसरापूरात चिमुकलीवर अत्याचार; शरद पोंक्षेंनी उपस्थित केला दुर्लक्षित मुद्दा

पीडितेचे वडिल काय म्हणाले?

पीडितेच्या वडिलांनी एक म्हणणं मांडलं, ते म्हणाले की, जसं योगी सरकार निर्णय घेतात, तसेच महाराष्ट्र सरकारने निर्णय घ्यायला हवा. आरोपी तीन महिने, सहा महिने, एक वर्षे, दोन वर्षे जगताच कामा नये, अशी प्रतिक्रिया पीडित मुलीच्या वडिलांनी दिली. तसेच पीडितेच्या वडिलांनी एक व्हिडीओ पोस्ट करुन म्हटलं की, मी पीडितेचा वडील असून आम्हाला कोणत्याही राजकीय व्यक्तींनी आम्हाला न्याय मिळत नाही तोपर्यंत भेटायला येऊ नये. आम्ही कुणालाही भेटणार नाही. आम्हाला न्याय मिळाल्यावरच आम्ही सगळ्या राजकीय किंवा भेटायला येणाऱ्या व्यक्तीला तेव्हाच भेटू. 

हेसुद्धा वाचा 

 पुणं पुन्हा एकदा हादरलं! 3 वर्षांच्या मुलावर अनैसर्गिक अत्याचार, गळा चिरुन...

अमित ठाकरेंनी व्यक्त केला संवाद

“आता तरी सरकारचं डोकं ठिकाणावर येणार आहे की नाही? नसरापूरमध्ये त्या चिमुरडीसोबत जे घडलं, ते ऐकून मन सुन्न झालंय आणि डोकं रागाने भणभणतय. सुट्टीसाठी आजीकडे आलेल्या 3-4 वर्षांच्या मुलीवर अत्याचार करून तिची हत्या केली जाते? ही कोणती विकृती आपण आपल्या समाजात आणि राज्यात पोसतोय? महाराष्ट्रात आज माता-भगिनी सोडाच, पण लहान बाळंही सुरक्षित राहिलेली नाहीत, ही आपल्या सर्वांसाठी लाजिरवाणी गोष्ट आहे”, असं अमित ठाकरे यांनी म्हटलं आहे.

About the Author

Dakshata Thasale-Ghosalkar

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी २४ तास डिजिटल'मध्ये मुख्य उपसंपादक म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्रातील 14 वर्षांचा मोठा अनुभव आहे. 'प्रहार', 'लोकमत', 'टीव्ही 9' आणि 'महाराष्ट्र टाइम्स' यांसारख्या प्रसिद्ध संस्थांमध्ये काम केल्यामुळे त्यांची पत्रकारितेवर चांगली पकड आहे. दक्षता या विशेषतः मनोरंजन, लाइफस्टाइल, स्थानिक बातम्या (Hyperlocal) आणि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन या विषयांवरील बातम्या देण्यात एक्सपर्ट आहेत. मराठी चित्रपटसृष्टीतील रंजक किस्से आणि सेलिब्रिटींच्या बातम्यांसोबतच त्यांनी राजकीय घडामोडी, आरोग्य, पालकत्व आणि पाककला या विषयांवरही भरपूर लेखन केले आहे. त्यांच्या प्रदीर्घ अनुभवामुळे डिजिटल माध्यमात त्या एक विश्वासार्ह पत्रकार म्हणून ओळखल्या जातात.

...Read More

Tags:
Nasrapur Crime Newspune crime newseknath shindeamit thackeraysexual assualt

इतर बातम्या

Narasapur Rape Case Updates: 5 ब्लेड्स, 120 रुपये कॅश अन्.....

महाराष्ट्र बातम्या