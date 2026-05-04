'जसं योगी सरकार...' नसरापूर प्रकरणात पीडितेच्या वडिलांनी एकनाथ शिंदेंना एका वाक्यात सांगितली भावना, पाहा काय म्हणाले?

Eknath Shinde on Pune Nasrapur Crime News : पुण्यातील नसरापूर येथे घडलेल्या चार वर्षांच्या मुलीवर अत्याचार आणि हत्या प्रकरणाने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला आहे. 1 मे रोजी घडलेल्या या घटनेनंतर आंदोलन झाली, लोकांचा आक्रोश पाहायला मिळाला. या घटनेनंतर पीडित चिमुकलीच्या वडिलांशी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी संवाद साधला. त्यावेळी काय म्हणाले पीडित चिमुकलीचे वडील?
नराधम आरोपीला कोर्टाने 5 दिवसांची कोठडी सुनावली आहे. मात्र आरोपीने केलेलं हे पहिलं नाही तर तिसरं कृत्य आहे. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या नराधमाला त्याच्या गावातील लोकांनी 20 वर्ष गावात बंदी केली होती. या घटनेनंतरही त्याला मोकाट कसं सोडलं हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या प्रकरणात नराधमाला कठोर शिक्षा व्हावी अशी सर्वच स्तरावरुन मागणी होत आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पीडित मुलीच्या वडिलांना फोन करुन आरोपीला फाशीची शिक्षा व्हावी यासाठी प्रयत्न केले जातील, असं आश्वासन दिलं.
एकनाथ शिंदे यांनी फोनवरुन संपर्क साधला आणि म्हणाले की, फार दुर्दैवी वाईट घटना घडलेली आहे आणि आपण एकाच परिवारातले आहोत. मी कालपासून-परवापासून एसपी, पोलीस या सगळ्यांच्या संपर्कात आहे. त्या आरोपीला जिवंत राहायचं अधिकार नाही आणि झालेली घटना तर अतिशय दुर्दैव आणि त्याला फासावर लटकवल्याशिवाय आम्ही लोक तरी स्वस्थ बसणार नाही एवढं फक्त विश्वास तुम्हाला देतो, असं एकनाथ शिंदेंनी पीडित मुलीच्या वडिलांना सांगितले. सांत्वन करतानाही माझ्याकडे शब्द नाही. तुमच्या पोटचा गोळा गेलेला आहे. अतिशय दुर्दैवी घटना एकदम माणुसकीला कलंक आहे. आम्ही तुमच्यासोबत आहोत. एवढा विश्वास ठेवा की तो आरोपी जिंवत राहणार नाही, असा शब्द एकनाथ शिंदेंनी पीडित मुलीच्या वडिलांना दिला.
पीडितेच्या वडिलांनी एक म्हणणं मांडलं, ते म्हणाले की, जसं योगी सरकार निर्णय घेतात, तसेच महाराष्ट्र सरकारने निर्णय घ्यायला हवा. आरोपी तीन महिने, सहा महिने, एक वर्षे, दोन वर्षे जगताच कामा नये, अशी प्रतिक्रिया पीडित मुलीच्या वडिलांनी दिली. तसेच पीडितेच्या वडिलांनी एक व्हिडीओ पोस्ट करुन म्हटलं की, मी पीडितेचा वडील असून आम्हाला कोणत्याही राजकीय व्यक्तींनी आम्हाला न्याय मिळत नाही तोपर्यंत भेटायला येऊ नये. आम्ही कुणालाही भेटणार नाही. आम्हाला न्याय मिळाल्यावरच आम्ही सगळ्या राजकीय किंवा भेटायला येणाऱ्या व्यक्तीला तेव्हाच भेटू.
“आता तरी सरकारचं डोकं ठिकाणावर येणार आहे की नाही? नसरापूरमध्ये त्या चिमुरडीसोबत जे घडलं, ते ऐकून मन सुन्न झालंय आणि डोकं रागाने भणभणतय. सुट्टीसाठी आजीकडे आलेल्या 3-4 वर्षांच्या मुलीवर अत्याचार करून तिची हत्या केली जाते? ही कोणती विकृती आपण आपल्या समाजात आणि राज्यात पोसतोय? महाराष्ट्रात आज माता-भगिनी सोडाच, पण लहान बाळंही सुरक्षित राहिलेली नाहीत, ही आपल्या सर्वांसाठी लाजिरवाणी गोष्ट आहे”, असं अमित ठाकरे यांनी म्हटलं आहे.