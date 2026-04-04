  • रात्रीची वेळ अन्... त्या विहिरीत कार कशी पडली? मृतांच्या नातेवाईकांचा आक्रोश, नरहरी झिरवाळांची कोणावर आगपाखड?

रात्रीची वेळ अन्... 'त्या' विहिरीत कार कशी पडली? मृतांच्या नातेवाईकांचा आक्रोश, नरहरी झिरवाळांची कोणावर आगपाखड?

Nashik Dindori Accident : नाशिकच्या दिंडोरीत विहिरीत कार कोसळून नऊ जणांचा मृत्यू; दरगोडे कुटुंबीयांवर काळाचा घाला, लहान मुलांचा समावेश. घटनास्थळी नेमकी काय परिस्थिती? जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली माहिती...   

सायली पाटील | Updated: Apr 4, 2026, 11:05 AM IST
रात्रीची वेळ अन्... 'त्या' विहिरीत कार कशी पडली? मृतांच्या नातेवाईकांचा आक्रोश, नरहरी झिरवाळांची कोणावर आगपाखड?
Nashik Dindori Accident : नाशिकच्या दिंडोरीमध्ये शुक्रवार 3 एप्रिल 2026 रोजी रात्री दहा वाजण्याच्या MH15-JS-1053 क्रमांकाची कार विहिरीत कोसळली. अतिशय भीषण अशा या अपघातात कारमधील 9 जणांचा मृत्यू ओढावला. अपघातानंतर स्थानिक नागरिकांसह प्रशासनाकडून तातडीनं बचाव कार्य सुरु करण्यात आलं आणि कार विहिरीतून बाहेर काढली गेली. कारमधील नऊ जणांचा मृत्यू झाल्यानं इथं सर्वांनीच हळहळ व्यक्त केली. 

कसा झाला अपघात?

मिळालेल्या प्राथमिक माहीत्तीनुसार कारमधील सर्व मंडळी दिंडोरी तालुक्यातील इंदोरे गावातील रहिवासी असल्याचं सांगण्यात आलं. ते सर्व एका खाजगी क्लासच्या कार्यक्रमास गेले होते अशी माहिती यानंतर समोर आली. 

दरम्यान घटनेचं गांभीर्यं आणि विहिर नागरिकांकडून मालकाविरोधात व्यक्त केला जाणारा संताप पाहता घटनास्थळी जिल्हाधिकारी, राज्य शासनाचे मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी धाव घेत पाहणी केली. मृतांच्या नातेवाईकांशी संवादही साधला. 

काय म्हणाले झिरवाळ? 

'विहिरीचा जो कठडा आहे, त्याची उंची अतिशय कमी आहे. असं भविष्यात घडू नसे, यासाठी नगरपालिका नगरपंचायतीनं रस्ता विहिरीपर्यंत नेऊन तिथंच संपवला आहे. तो जर पुढपर्यंत असता, त्यांची जबाबदारी होती की संरक्षणाची व्यवस्था करायला हवी होती. विहिरीला कठडा का बांधला नाही, कंपाऊंड का बांधलं नाही? आधी इथं जनावरंही पडली तेव्हाच इथं कारवाई होणं अपेक्षित होतं. पण अद्याप कारवाई झालेली नाही. आता विहीर मालकावर गुन्हा दाखल केला आहे', म्हणत घटनास्थळावरून झिरवाळांनी नगरपालिकेविरोधात नाराजीचा सूर आळवला. यावेळी मृतांच्या नातेवाईकांशी संवाद साधताना त्यांना मदत नक्की करणार याची हमी नरहरी झिरवाळ यांनी पटवून दिली. 

कधी काय घडलं? जिल्हाधिकाऱ्यांनी सगळंच सांगितलं... 

या विहिरीच्या कठड्याची उंची कमी आहे असं म्हणताना शुक्रवारी रात्री 11 वाजून 11 मिनिटांनी पोलीस नियंत्रण कक्षाला दुर्दैवी अपघाताची माहिती मिळाली. ज्यामध्ये एक्सेल 6 वर्जनची अर्टिगा विहिरीत पडल्याचं सांगण्यात आलं. 11.15 वाजता पोलीस आणि नगरपालिकेचा अग्निशामक विभागाचं दल घटनास्थळाच्या दिशेनं क्रेनसह पोहोचले. 12 वाजून 12 मिनिटांनी कार बाहेर काढण्यात आली आणि त्यानंतर मृतदेह ग्रामीण रुग्णालयात पाठवण्यात आले. ज्यावर शनिवारी सकाळी शवविच्छेन पार पडलं. 

या प्रकरणामध्ये पोलिसांनी गंभीर प्रकरणाकडे दुर्लक्ष केल्याची तक्रार नोंदवली असून, मृतांच्या नातेवाईकांना कायद्याच्या चौकटीत राहून मदत केली जाईल असं जिल्हाधिकारी म्हणाले. असा घटना घडू नयेत यासाठी त्याबाबतचा आराखडा, रस्ता कधी मंजूर झाला, विहिर रस्त्याच्या आराखड्यात असताना त्यावर संरक्षक कठडा किंवा जाळी का लावण्याच आली नाही याबाबतचा तपास करण्याच्या सूचना नगरपालिका आणि शहर विकास विभागाला देण्यात आल्याचं जिल्हाधिकारी म्हणत त्यांनी संबंधितांवर कारवाईचं आश्वासन दिलं.  

दिंडोरीत मन हेलवणारी रात्रीच्या सुमारास घडली. ज्यामध्ये इंदोरे येथील दरगोडे कुटुंबातील नऊ जणं खाजगी क्लासचं स्नेहसंमेलन आटोपून जात होते. सुनील दरगोडे हे आपल्या कुटुंबातील मुलांना घेऊन घरी येत असताना हा अपघात झाला. अचानकच कारवरील नियंत्रण सुटलं आणि ती थेट रस्त्याशेजारी असणाऱ्या खोल विहिरीत कोसळली. विहिर पाण्यानं भरलेली असल्यामुळं कोणालाही बाहेर पडून जीव वाचवता आला नाही.  

स्नेहसंमेलनासाठी दरगोडे कुटुंबातील मुलांनी सहभाग घेतला होता, अपघातापूर्वी मेकअप केलेले फोटो समोर आल्याने ही माहिती समोर आली असून, फोटो पाहून सर्वत्र हळहळ व्यक्त केली जात आहे

विहीर मालकाविरोधात सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा 

दिंडोरी अपघात प्रकरणी विहीर मालक राजेंद्र राजे यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. कॉलनीतील सिमेंट काँक्रीटच्या रस्त्याला लागूनच विहीर आहे. रस्ता संपतो आणि 3 फुटावर रस्त्याच्या समोरच विहीर असल्याने कार थेट  विहिरीत पडून अपघात झाला. ही विहीर इथं 1972 पासून असल्याची माहिती समोर आली आहे. 

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. 

