Nashik Accident News: नाशिक हादरलं! भरधाव कार विहिरीत कोसळल्याने 9 जणांचा मृत्यू

Dindori Accident News: नाशिकच्या दिंडोरी मध्ये भरधाव कार पाण्याने भरलेल्या विहिरीत कोसळल्याने 9 जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. एका खाजगी क्लासच्या कार्यक्रमाहून घरी परतत असताना ही दुर्घटना घडली.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Apr 4, 2026, 08:04 AM IST
Nashik accident news Speeding car falls into well 9 people die on the spot

Nashik Accident News: नाशिकमधून एक हृदयद्रावक घटना समोर आली आहे. ही घटना नाशिकमधील जिल्ह्यातील दिंडोरी (Dindori) येथे घडली आहे. दिंडोरी येथे घडलेल्या एका भीषण अपघाताने संपूर्ण राज्य हादरले आहे. भरधाव वेगात धावणारी एक चारचाकी कार अचानक नियंत्रणाबाहेर जाऊन थेट विहिरीत कोसळली. या दुर्दैवी घटनेत गाडीत असलेल्या नऊ जणांचा जागीच मृत्यू झाला. विशेष म्हणजे मृतांमध्ये एका कुटुंबातील अनेक सदस्यांचा समावेश असल्याने या घटनेने अधिकच हळहळ व्यक्त होत आहे. स्नेहसंमेलनाचा कार्यक्रम आटपून दरगोडे कुटुंब घरी येत असताना त्यांच्यावर हा काळाचा (Dindori Accident) घाला पडला. 

नेमकं काय घडलं?

मिळालेल्या माहितीनुसार, ही घटना शुक्रवारी 3 एप्रिल रोजी रात्री सुमारे दहा वाजण्याच्या सुमारास घडली. शिवाजी नगर परिसरात असलेल्या एका विहिरीत MH15-JS-1053 क्रमांकाची कार कोसळली. अपघात होताच मोठा आवाज झाल्याने परिसरातील नागरिक घटनास्थळी धावून आले. त्यांनी तत्काळ प्रशासनाला कळवून बचावकार्य सुरू केले. मात्र विहिरीत मोठ्या प्रमाणात पाणी असल्याने आणि अंधारामुळे बचावकार्य करताना अनेक अडचणी आल्या.

खासगी क्लासच्या कार्यक्रमावरून परतत होते

बचावकार्यात क्रेनच्या सहाय्याने कार विहिरीतून बाहेर काढण्यात आली. कार बाहेर काढल्यानंतर त्यामध्ये एकूण नऊ जण असल्याचे स्पष्ट झाले. सगळ्यात  दुर्दैव म्हणजे त्या कारयामध्ये असलेल्या सर्वांचा मृत्यू झाला.  या अपघातातील मृतांमध्ये दरगोडे कुटुंबातील सुनील दत्तू दरगोडे, राखी सुनील दरगोडे, उषा अनिल दरगोडे, श्रद्धा अनिल दरगोडे, श्रावणी अनिल दरगोडे अशा एकाच कुटुंबातील पाच सदस्यांचा समावेश होता. याशिवाय उर्वरित चार जण हे त्यांचे नातेवाईक होते. हे सर्वजण दिंडोरी तालुक्यातील इंदोरे गावचे रहिवासी होते. एका खासगी क्लासच्या कार्यक्रमावरून परत येत असताना त्यांच्यावर ही काळाने झडप घातली.

रात्रभर शोध आणि बचाव मोहीम 

घटनेनंतर स्थानिक प्रशासन, आपत्कालीन पथके तसेच नागरिकांनी एकत्रितपणे रात्रभर शोध आणि बचाव मोहीम राबवली. विहिरीतील पाण्याची पातळी जास्त असल्याने आणि अंधारामुळे शोधकार्याला विलंब झाला. तरीही सर्वांना बाहेर काढण्यात आले, मात्र कोणाचाही जीव वाचवता आला नाही. या घटनेमुळे संपूर्ण गावात शोककळा पसरली असून नातेवाईकांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.

 

अपघाताचे नेमके कारण काय?

या अपघाताचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. वाहनाचा वेग जास्त होता का, चालकाचे नियंत्रण सुटले का, किंवा रस्त्याची स्थिती खराब होती का याबाबत तपास सुरू आहे. पोलिसांनी याप्रकरणी चौकशी सुरू केली असून लवकरच यामागील कारण समोर येण्याची शक्यता आहे.

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

