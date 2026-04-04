Nashik Accident News: नाशिक हादरलं! भरधाव कार विहिरीत कोसळल्याने 9 जणांचा मृत्यू

Nashik Accident News: नाशिकमधून एक हृदयद्रावक घटना समोर आली आहे. ही घटना नाशिकमधील जिल्ह्यातील दिंडोरी (Dindori) येथे घडली आहे. दिंडोरी येथे घडलेल्या एका भीषण अपघाताने संपूर्ण राज्य हादरले आहे. भरधाव वेगात धावणारी एक चारचाकी कार अचानक नियंत्रणाबाहेर जाऊन थेट विहिरीत कोसळली. या दुर्दैवी घटनेत गाडीत असलेल्या नऊ जणांचा जागीच मृत्यू झाला. विशेष म्हणजे मृतांमध्ये एका कुटुंबातील अनेक सदस्यांचा समावेश असल्याने या घटनेने अधिकच हळहळ व्यक्त होत आहे. स्नेहसंमेलनाचा कार्यक्रम आटपून दरगोडे कुटुंब घरी येत असताना त्यांच्यावर हा काळाचा (Dindori Accident) घाला पडला.
मिळालेल्या माहितीनुसार, ही घटना शुक्रवारी 3 एप्रिल रोजी रात्री सुमारे दहा वाजण्याच्या सुमारास घडली. शिवाजी नगर परिसरात असलेल्या एका विहिरीत MH15-JS-1053 क्रमांकाची कार कोसळली. अपघात होताच मोठा आवाज झाल्याने परिसरातील नागरिक घटनास्थळी धावून आले. त्यांनी तत्काळ प्रशासनाला कळवून बचावकार्य सुरू केले. मात्र विहिरीत मोठ्या प्रमाणात पाणी असल्याने आणि अंधारामुळे बचावकार्य करताना अनेक अडचणी आल्या.
बचावकार्यात क्रेनच्या सहाय्याने कार विहिरीतून बाहेर काढण्यात आली. कार बाहेर काढल्यानंतर त्यामध्ये एकूण नऊ जण असल्याचे स्पष्ट झाले. सगळ्यात दुर्दैव म्हणजे त्या कारयामध्ये असलेल्या सर्वांचा मृत्यू झाला. या अपघातातील मृतांमध्ये दरगोडे कुटुंबातील सुनील दत्तू दरगोडे, राखी सुनील दरगोडे, उषा अनिल दरगोडे, श्रद्धा अनिल दरगोडे, श्रावणी अनिल दरगोडे अशा एकाच कुटुंबातील पाच सदस्यांचा समावेश होता. याशिवाय उर्वरित चार जण हे त्यांचे नातेवाईक होते. हे सर्वजण दिंडोरी तालुक्यातील इंदोरे गावचे रहिवासी होते. एका खासगी क्लासच्या कार्यक्रमावरून परत येत असताना त्यांच्यावर ही काळाने झडप घातली.
घटनेनंतर स्थानिक प्रशासन, आपत्कालीन पथके तसेच नागरिकांनी एकत्रितपणे रात्रभर शोध आणि बचाव मोहीम राबवली. विहिरीतील पाण्याची पातळी जास्त असल्याने आणि अंधारामुळे शोधकार्याला विलंब झाला. तरीही सर्वांना बाहेर काढण्यात आले, मात्र कोणाचाही जीव वाचवता आला नाही. या घटनेमुळे संपूर्ण गावात शोककळा पसरली असून नातेवाईकांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.
या अपघाताचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. वाहनाचा वेग जास्त होता का, चालकाचे नियंत्रण सुटले का, किंवा रस्त्याची स्थिती खराब होती का याबाबत तपास सुरू आहे. पोलिसांनी याप्रकरणी चौकशी सुरू केली असून लवकरच यामागील कारण समोर येण्याची शक्यता आहे.