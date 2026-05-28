Nashik School: 'मी अंध आहे, ही माझी चूक आहे का?' मुलाच्या आईची धडपड, विद्यार्थ्याच्या डोळ्यांत अश्रू; नाशकात चीड आणणारी घटना!

Blind Student School Admissiion: या प्रकरणानंतर प्रशासनाने सर्व शाळांना स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना देण्याची मागणी होत आहे. कारण शिक्षण नाकारणे म्हणजे केवळ एका विद्यार्थ्याचे भविष्य हिरावणे नव्हे, तर संविधानाने दिलेल्या समानतेच्या अधिकारालाच धक्का देणे होय.
Nashik Blind Student: नाशिकमधील एका अंध विद्यार्थ्याला शाळेत प्रवेश देण्यास झालेल्या टाळाटाळीमुळे शिक्षण व्यवस्थेतील संवेदनशीलतेचा अभाव पुन्हा एकदा समोर आलाय. “मला शिकायचं आहे, पण मी अंध असल्यामुळे मला प्रवेश नाकारला जातोय का?” असा सवाल करत त्या विद्यार्थ्याने व्यक्त केलेली वेदना आता राज्यभर चर्चेचा विषय ठरली आहे. या घटनेमुळे दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण हक्काबाबत मोठा प्रश्न उपस्थित झालाय. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
नाशिकच्या सिडको परिसरातील मोरवाडी भागात राहणारा एक अंध विद्यार्थी आपल्या आईसोबत सहावीच्या प्रवेशासाठी शाळेत गेला होता. कुटुंब आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असल्यामुळे शिक्षण हाच त्याच्या भविष्यासाठी एकमेव आधार असल्याचे सांगितले जाते. मात्र शाळा प्रशासनाकडून विविध कारणे सांगत प्रवेश प्रक्रियेत अडथळे निर्माण केल्याचा आरोप करण्यात आलाय. विद्यार्थ्याची आई अनेक वेळा शाळेच्या फेऱ्या मारत होती. “माझ्या मुलाला फक्त शिकायचं आहे, त्याने कोणाचा काय गुन्हा केला?” असा प्रश्न ती उपस्थित करत होती. दरम्यान, त्या विद्यार्थ्याने शाळेच्या आवारातच “मी अंध आहे, ही माझी चूक आहे का?” असे विचारत केलेले आवाहन उपस्थितांच्या मनाला भिडले. या घटनेचा व्हिडीओ आणि माहिती समोर आल्यानंतर नागरिकांमध्ये संतापाची लाट पसरली.
या घटनेमुळे दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शिक्षण मिळवताना आजही किती संघर्ष करावा लागतो, हे अधोरेखित झाले आहे. केंद्र सरकारच्या दिव्यांग हक्क कायद्यानुसार प्रत्येक विद्यार्थ्याला समान शिक्षणाचा अधिकार आहे. शिक्षण संस्था आणि शाळांनी दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देणे बंधनकारक मानले जाते. ब्रेल शिक्षण, सहाय्यक साहित्य, सुलभ वातावरण आणि समान वागणूक देण्याची जबाबदारी संस्थांवर आहे. तज्ज्ञांच्या मते, अनेक शाळांमध्ये अद्याप दिव्यांग विद्यार्थ्यांविषयी जागरूकतेचा अभाव आहे. काही ठिकाणी सुविधा नसल्याचे कारण दिले जाते, तर काही ठिकाणी प्रशासन अतिरिक्त जबाबदारी टाळण्याचा प्रयत्न करते. मात्र कायद्यापेक्षा व्यवस्थेतील मानसिकता बदलणे अधिक गरजेचे असल्याचे सामाजिक कार्यकर्त्यांचे मत आहे.
घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी शाळेत धाव घेतली. “अंध असणे हा गुन्हा नाही. शिक्षण हा प्रत्येक मुलाचा मूलभूत अधिकार आहे,” अशी भूमिका घेत विद्यार्थ्याच्या समर्थनार्थ आंदोलन करण्यात आले. विद्यार्थ्याला प्रवेश मिळेपर्यंत मागे हटणार नसल्याचा इशाराही देण्यात आला. या दबावानंतर शाळा प्रशासनात एकच धावपळ उडाली. अखेरीस विद्यार्थ्याचा प्रवेश अर्ज स्वीकारण्यात आल्याची माहिती समोर आली. संबंधित विद्यार्थ्याला प्रवेश देण्यात येईल, असे शालेय व्यवस्थापनाने सांगितले. मात्र हा निर्णय आंदोलनानंतर घेतला गेल्यामुळे प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. स्थानिक नागरिकांनीही या प्रकरणावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. “जर एका अंध मुलाला शिक्षणासाठी एवढा संघर्ष करावा लागत असेल, तर ग्रामीण भागातील इतर दिव्यांग मुलांची परिस्थिती किती गंभीर असेल?” असा सवाल अनेकांनी उपस्थित केला.
देशातील विविध न्यायालयांनी यापूर्वीही दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या हक्कांच्या बाजूने महत्त्वाचे निर्णय दिले आहेत. काही वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने रंगांध विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय शिक्षणात प्रवेश देण्याचे आदेश देत समान संधीचे महत्त्व अधोरेखित केले होते. तसेच कर्नाटक उच्च न्यायालयाने पूर्ण अंधत्व असलेल्या उमेदवारांनाही नोकरीच्या संधी नाकारता येणार नाहीत, असे स्पष्ट केले होते. कायद्याने अधिकार दिले असले तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत अजूनही मोठी दरी असल्याचे या घटनेतून दिसून येते. शिक्षण संस्थांनी फक्त नियमांचे पालन न करता संवेदनशीलता आणि मानवी दृष्टिकोन ठेवणे आवश्यक असल्याचे शिक्षण क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे.
ही घटना केवळ एका विद्यार्थ्याची वेदना नसून संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेसाठी इशारा मानली जात आहे. ‘समावेशक शिक्षण’ ही संकल्पना फक्त कागदावर राहू नये, यासाठी सरकार, शाळा आणि समाजाने एकत्रितपणे काम करण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. विशेष म्हणजे देशात दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र शैक्षणिक संस्था, ब्रेल सुविधा आणि आरक्षण धोरणे अस्तित्वात आहेत. तरीही प्राथमिक स्तरावरच विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी संघर्ष करावा लागत असल्याने धोरणे आणि प्रत्यक्ष वास्तव यामधील अंतर स्पष्ट होत आहे. शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, प्रत्येक शाळेत दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी प्रशिक्षित शिक्षक, सुलभ पायाभूत सुविधा आणि संवेदनशील प्रशासन असणे अत्यावश्यक आहे.