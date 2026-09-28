नाशिकमध्ये कारचालकाचा थरार, वाहतूक हवालदाराला बॉनेटवरून नेलं, Video Viral

Nashik News : बॉलिवूडच्या ऍक्शन सिनेमातील एक थरारक सीन प्रत्यक्षात नाशिकच्या रस्त्यांवर अनुभवायला मिळाला. नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्या एका कार चालकाला थांबवण्यासाठी गेलेल्या पोलीस हवालदाराला कारचालकाने बोनेटवर घेऊन गेल्याचा प्रकार समोर आला आहे. सदर प्रकरणाचा व्हिडीओ समोर आला असून तो सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय.
वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कारचालकाने महिला दुचाकीस्वाराला धडक दिल्यानंतर कार चालकाला त्याला जाब विचारणाऱ्या वाहतूक पोलिस हवालदाराच्या जीवाला धोका निर्माण करणारा प्रकार नाशिकमध्ये घडला. कार थांबवण्यासाठी गेलेल्या हवालदाराला चालकाने कार न थांबवता बोनेटवर घेऊन काही अंतरापर्यंत वाहन सुसाट नेल्याची घटना समोर आली आहे.
नाशिक पुणे महामार्गावर नाशिक रोड भागात असलेल्या दत्त मंदिर सिग्नल या रस्त्यावर नेहमी वाहनांची वर्दळ असते. याठिकाणी वाहतूक पोलिसांचा गराडा असतो. याच ठिकाणी रविवारी वैभव ज्ञानेश्वर दांडे हे कार घेऊन जात होते. यावेळी त्यांनी सिग्नलचे उल्लंघन केले. यात त्यांनी एका महिला दुचाकीस्वाराला धडक दिली. ही घटना पाहून वाहतूक पोलिस हवालदाराने कार थांबवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र कारचालकाने वाहन थांबवण्याऐवजी पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. कारला थांबण्यासाठी हवालदार कारच्या बोनेटजवळ आले. पण कारचालकाने वाहन न थांबवता वेगाने पुढे नेल्याने हवालदाराने बॉनेट घट्ट पकडून स्वतःचा जीव वाचवला.
कारचालकाने हवालदाराचे ऐकण्याऐवजी गाडी पळवण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी हवालदार कारसमोर आले असता, निर्दयी चालकाने वेग कमी न करता गाडी तशीच पुढे नेली. प्रसंगावधान राखत हवालदाराने धावतच कारचे बॉनेट घट्ट पकडले आणि काही अंतरापर्यंत तसेच पुढे जावे लागले. हवालदाराने दाखवलेल्या या धाडसामुळे मोठा अनर्थ टळला, परंतु या प्रकारामुळे उपस्थित नाशिक स्तब्द झाले.
दत्त मंदिर सिग्नल परिसरात घडलेल्या या भयानक आणि बेजबाबदार प्रकारानंतर पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करत संशयित कारचालक वैभव ज्ञानेश्वर दांडे याच्याविरोधात उपनगर पोलीस ठाण्यात गंभीर गुन्हे दाखल केले आहेत. या व्हायरल व्हिडिओच्या आधारे पोलीस आता पुढील कायदेशीर तपास करत आहेत. रस्त्यावरचा हा 'सिनेमॅटिक स्टंट' पाहून सर्वसामान्य नागरिकांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत असून, अशा मुजोर चालकांवर कठोर दंडात्मक आणि कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.