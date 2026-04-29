नाशिकमधील धर्मांतर प्रकरणात मलेशिया कनेक्शन उघड; नाव बदलून तरुणीला मलेशियात पाठवण्याची तयारी

Nashik Crime News : नाशिक IT कंपनी प्रकरणातील पीडित महिलेला धर्मांतर करून मलेशियाला पाठवणार असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. मालेगाव टू मलेशिया असं या प्रकरणाचं कनेक्शन आहे, दरम्यान याची मुख्य सूत्रधार निदा खान असल्याचा युक्तिवाद सरकारी वकीलांनी कोर्टात केला आहे.
नाशिकमधील धर्मांतर प्रकरणात मलेशिया कनेक्शन समोर आल्याने खळबळ उडाली आहे. पीडित तरुणीचं इस्लामी नामकरण नाव बदलून तरुणीला मलेशियात पाठवण्याची तयारी करण्यात आली आहे. नाशिकमधील बहुराष्ट्रीय कंपनीतल्या धर्मांतर प्रकरणात धक्कादायक माहिती समोर आलीय. नाशिकमधील बहुराष्ट्रीय कंपनीतल्या पीडित तरुणीचं धर्मांतर करुन तिला मलेशियात पाठवण्याची तयारी सुरु असल्याची माहिती समोर आलीये. यासाठी मालेगावीतील काही संशयित नाशिकमधील आरोपींच्या संपर्कात अससल्य़ाची माहिती आहे. एवढंच नाही तर पीडित तरुणीचं हनिया असं नावही ठेवण्यात आलं होतं. मलेशियात इम्रान नावाच्या व्यक्तीकडं तिला पाठवण्याची तयारी सुरु असल्याचंही सरकारी वकिलांनी कोर्टात सांगितलंय. या सगळ्या प्रकरणात निदा खान हिनं महत्वाची भूमिका बजावल्याचा दावा सरकारी वकिलांनी केलाय.
महाराष्ट्रात धर्मांतरविरोधी कायदाच नाही, उत्तर प्रदेश सरकारचा कायदा आहे त्यामुळं निदा खानला अटक करता येणार नाही असा दावा आरोपींच्या वकिलांनी केलाय. सरकारी वकिलांनी कोर्टातला केलेला युक्तीवाद पाहता हे प्रकरण आणखी गंभीर वळणावर गेलंय. मालेगावमधून धर्म बदलून महिलांना मलेशियात पाठवण्याची तयारी केली असेल तर याआधीही अशी प्रकरणं झालीयेत का याचा तपास होणं गरजेचं आहे.
नाशिक धर्मांतर प्रकरणी एमआयएमचे नेते इम्तियाज जलील यांनी मोठं विधान केले आहे. भोंदू अशोक खरात प्रकरण दाबण्यासाठी नाशिकचं धर्मांतर प्रकरण पुढे आणलं जलीलांच्या दाव्यानं खळबळ उडाली आहे. नाशिकमधल्या कॉर्पोरेट धर्मांतर प्रकरणामुळे अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले. पीडित तरुणी तरुणाने त्यांच्यासोबत काय घडलं याची जबाबात माहिती दिलीये. अत्याचार, नको ते स्पर्ष, हातवारे सुद्धा केल्याचा आरोप आहे. यानंतर पोलिसांनीही स्वतःची महिला टीम या कंपनीत गुप्तपणे पाठवली. आणि त्यानंतर हा गंभीर प्रकार समोर आला. पण तरिही सुद्धा हे प्रकरण बोगस असल्याचा आरोप एमआयएमच्या इम्तियाज जलीलांनी केलाय. तसच आरोपी निदा खानची पाठराखण सुद्धा केलीये.