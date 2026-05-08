/नाशिक धर्मांतर प्रकरणात निदा खानचं MIM पार्टीशी कनेक्शन! पोलिसांनी नगरसेवकाला केलं आरोपी

MIM Corporator Accused In Nida Khan Case: नाशिकमधील बहुराष्ट्रीय कंपनीमधील धर्मांतर प्रकरणातील आरोपी असलेल्या निदा खानला मदत केल्याप्रकरणी एमआयएमचा नगरसेवक अडचणीत सापडला आहे.
MIM Corporator Accused In Nida Khan Case: नाशिकमधील कॉर्पोरेट कंपनीतील धर्मांतर प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार मानल्या जाणाऱ्या निदा खानला गुरुवारी रात्री छत्रपती संभाजी नगरातून अटक करण्यात आली आहे. या अटकेनंतर घडामोडींना वेग आला असून आता या प्रकरणामध्ये चक्क एका नगरसेवकाला आरोपी करण्यात आलं आहे. त्यामुळे छत्रपती संभाजी नगरमधील राजकारणामध्ये एकच खळबळ उडाली आहे. हा नगरसेवक आहे तरी कोण आणि त्याच्यावर काय ठपका ठेवण्यात आला आहे जाणून घेऊयात...
निदा खानच्या अटकेनंतर या प्रकरणाचे धागेदोरे थेट स्थानिक राजकीय नेत्यांपर्यंत पोहोचले आहेत. यावरुनच आरोप प्रत्यारोप सुरु असतानाच पोलीस तपासामध्ये निदा खान गेली 5 दिवस छत्रपती संभाजी नगरात होती असं समोर आलं आहे. विशेष म्हणजे निदा खानला पोलिसांपासून लपण्यासाठी एमआयएम नगरसेवक मतीन पटेल यांनीआसरा दिल्याचं आता पोलीस तपासात पुढं आलं आहे. याबाबत नाशिक पोलिसांनी मतीन पटेल यांना नोटीस बजावली आहे. आरोपी निदा मतीन पटेलच्या संपर्कात आल्यावर छत्रपती संभाजी नगरात आली. त्यानंतर, मतीनने 2 महिन्यांपूर्वी नारेगावच्या कौसर पार्क येथील विकत घेतलेल्या घरात त्यांना आश्रय दिला होता. याची कुणकुण नाशिक पोलिसांना मिळाली त्यांनी संभाजी नगर पोलिसांना माहिती कळवली त्यानंतर संयुक्त कारवाईत निदा खानला याच घरातून अटक करण्यात आली.
आता या प्रकरणामध्ये नारेगावचे नगरसेवक मतीन खान यांना सुद्धा गुन्हेगार करण्यात आलं आहे. त्यामुळे मतीन खान यांच्यासोबतच एमआयएमच्या अडचणी वाढण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
निदा खानने अटकेपासून वाचण्यासाठी नाशिक सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी धाव घेतली होती. मात्र, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के. डी. जोशी यांनी तिची याचिका फेटाळून लावली. "या प्रकरणाचा तपास हा बहुआयामी आणि बहुपदरी आहे. गुन्ह्याचे स्वरूप गंभीर असून सत्य बाहेर येण्यासाठी आरोपीची कोठडीत चौकशी होणे अनिवार्य आहे," असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. न्यायालयाच्या या भूमिकेनंतर पोलिसांचा निदाला अटक करण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. मात्र काही केल्या निदा पोलिसांच्या हाती लागत नव्हती. मात्र पोलिसांच्या प्रयत्नांना गुरुवारी सायंकाळी यश आलं आणि निदा छत्रपती संभाजी नगरमध्ये पोलिसांच्या जाळ्यात अडकली. पोलिसांनी रेकी करुन, नजर ठेवून छापा टाकला.
या प्रकरणामध्ये समाजिक न्याय विभागाचे मंत्री संजय शिरसाट यांनी उघडपणे माजी खासदार इम्तियाज जलील यांच्यावर गंभीर आरोप केला आहे. निदा खानला जलील यांनी वाचवण्याचा प्रयत्न केला. "निदा खानला आश्रय देण्यामागे आणि तिला पोलिसांपासून लपवून ठेवण्यामागे जलील यांचा हात आहे का?" असा सवाल करत शिरसाटांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी पत्रकार परिषदेमधून केली आहे. जलील यांची पोलीस चौकशी व्हावी, अशी आग्रही मागणी शिरसाट यांनी गृहविभागाकडे केली आहे.