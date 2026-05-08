'निदा प्रकरणात इम्तियाज जलील यांचा सहभाग', शिरसाटांच्या आरोपानंतर राजकीय वर्तुळात खळबळ

Nashik Conversion Case : राज्याच्या सामाजिक आणि राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवून देणाऱ्या नाशिकमधील कॉर्पोरेट कंपनीतील धर्मांतर प्रकरणाला आता मोठे वळण मिळाले आहे. या प्रकरणाची मुख्य सूत्रधार मानली जाणारी निदा खान हिला पोलिसांनी अखेर छत्रपती संभाजीनगरमधून अटक केली आहे. या अटकेनंतर प्रकरणाचे धागेदोरे थेट राजकीय नेत्यांपर्यंत पोहोचले असून, सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जुंपली आहे.
नाशिकमधील एका नामांकित कॉर्पोरेट कंपनीत धर्मांतराचे रॅकेट चालवल्याचा गंभीर आरोप निदा खानवर आहे. गुन्हा दाखल झाल्यापासून निदा फरार होती. ती सातत्याने पोलिसांना गुंगारा देत होती. अखेर तांत्रिक तपासाच्या आधारे पोलिसांनी तिला संभाजीनगरमध्ये शोधून काढले आणि सायंकाळच्या सुमारास तिला जेरबंद केले. निदाच्या अटकेमुळे या रॅकेटचे जाळे नेमके कुठे आणि किती खोलवर पसरले आहे, याचा उलगडा होण्याची शक्यता आहे.
निदा खानने अटकेपासून वाचण्यासाठी नाशिक सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी धाव घेतली होती. मात्र, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के. डी. जोशी यांनी तिची याचिका फेटाळून लावली. "या प्रकरणाचा तपास हा बहुआयामी आणि बहुपदरी आहे. गुन्ह्याचे स्वरूप गंभीर असून सत्य बाहेर येण्यासाठी आरोपीची कोठडीत चौकशी होणे अनिवार्य आहे," असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. न्यायालयाच्या या भूमिकेनंतर पोलिसांचा मार्ग मोकळा झाला होता.
या प्रकरणाला खरा राजकीय रंग चढला तो सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांच्या वक्तव्याने. शिरसाट यांनी उघडपणे आरोप केला आहे की, निदा खानला माजी खासदार इम्तियाज जलील यांनी वाचवण्याचा प्रयत्न केला. "निदा खानला आश्रय देण्यामागे आणि तिला पोलिसांपासून लपवून ठेवण्यामागे जलील यांचा हात आहे का?" असा सवाल करत शिरसाटांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
शिरसाट यांनी केवळ आरोप करून न थांबता, इम्तियाज जलील यांची पोलीस चौकशी व्हावी, अशी आग्रही मागणी गृहविभागाकडे केली आहे. एका गुन्हेगाराला राजकीय संरक्षण दिले जात असेल, तर ते राज्याच्या सुरक्षेसाठी घातक आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. या आरोपामुळे आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर संभाजीनगर आणि नाशिकमधील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे.
पोलिसांनी या प्रकरणातील इतर अटक आरोपींची - तौसिफ अत्तार, दानिश शेख, शाहरूख कुरेशी आणि रझा रफीक - अत्यंत कडक 'केवायसी' (KYC) चौकशी सुरू केली आहे. यामध्ये त्यांच्या बँक खात्यांमधील संशयास्पद व्यवहार, पॅन कार्ड, पत्ता आणि डिजिटल नेटवर्कची झाडाझडती घेतली जात आहे. प्राथमिक तपासात या आरोपींचे आर्थिक आणि सामाजिक नेटवर्क परदेशापर्यंत किंवा मोठ्या संघटनांपर्यंत जोडलेले असण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
हे प्रकरण केवळ धर्मांतरापुरते मर्यादित नसून, यात लैंगिक अत्याचारासारखे गंभीर कलमेही जोडली गेली आहेत. कॉर्पोरेट संस्कृतीचा वापर करून कर्मचाऱ्यांचे ब्रेनवॉश करणे आणि त्यांना विशिष्ट धर्माकडे आकर्षित करणे, यासाठी निदा खान ही मुख्य 'हँडलर' म्हणून काम करत असल्याचे समोर आले आहे. तिच्या लॅपटॉप आणि मोबाईलमधून पोलिसांना महत्त्वपूर्ण डिजिटल पुरावे हाती लागल्याचे समजते.
निदा खानच्या अटकेनंतर आता पोलीस तिला नाशिकला आणून तिची समोरासमोर चौकशी करतील. या रॅकेटला होणारा अर्थपुरवठा (Funding) आणि त्यामागील 'मास्टरमाईंड' कोण आहेत, हे शोधण्याचे मोठे आव्हान पोलिसांसमोर आहे. दरम्यान, या प्रकरणामुळे हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरणाचा प्रयत्न होत असल्याची टीकाही होत आहे, मात्र पोलिसांनी नागरिकांना शांतता राखण्याचे आवाहन केले आहे.
निदा खानची अटक हा केवळ एका गुन्हेगाराचा अंत नसून, एका मोठ्या आंतरराज्यीय किंवा आंतरराष्ट्रीय रॅकेटचा पर्दाफाश होण्याची सुरुवात मानली जात आहे. संजय शिरसाटांच्या आरोपामुळे आता या प्रकरणाची सुई राजकीय दबावाकडे वळते की निष्पक्ष तपास होतो, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.