माणिकराव कोकाटेंची 2 वर्षाची शिक्षा कायम, त्या प्रकरणामुळं पाय खोलात; कोकाटेंवर कोणते आरोप?

Manikrao KoKate: क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटेंच्या अडचणी वाढण्यची शक्यता आहे.शासकीय कोट्यातील 10 टक्के सदनिका गैरव्यवहार प्रकरणात जिल्हा सत्र न्यायालयानं माणिकराव कोकाटेंना 2 वर्षाची शिक्षा आणि 10 हजार रूपयांचा दंड कायम ठेवलाय, या प्रकरणात आधीच फेब्रुवारीत न्यायालयानं माणिकराव कोकाटेंना शिक्षा सुनावली होती, दरम्यान तीच शिक्षा जिल्हा सत्र न्यायालयानं कायम ठेवलीय.न्यायालयानं माणिकराव कोकाटेंना शिक्षा सुनावल्यानंतर त्यांचापाय आणखीन खोलात जाण्याची शक्यता आहे.
1995 मध्ये मुख्यमंत्री कोट्यातून कमी दरात मिळणाऱ्या सदनिकांच्या कागदपत्रात फेरफार आणि फसवणूक केल्याचा माणिकराव कोकाटेंवर आरोप याप्रकरणी माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी याबाबत याचिका दाखल केली होती. याबाबतचा गुन्हा नाशिकच्या सरकार वाडा पोलीस ठाण्यामध्ये दाखल करण्यात आलेला होता. हे प्रकरण 1997 पासून सुरु होतं. यामध्ये एकूण चार आरोपींना दाखवण्यात आलेलं होते. त्यामध्ये माणिकराव कोकाटे आणि त्यांच्या बंधूसह इतर दोघांचा समावेश
होता.
20 फेब्रुवारी 2025 ला नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयान या प्रकरणात कोकाटेंना शिक्षा सुनावत काही तासात जामीनही दिला होता. दरम्यान या प्रकरणात जिल्हा सत्र न्यायालयानं शिक्षा कायम ठेवली आहे, कोकाटेंना 2 वर्षाची शिक्षा आणि 10 हजारांचा दंड ठोठावलाय.
माणिकराव कोकाटेंना शिक्षा सुनावल्यानंतर विरोधकांनी त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केलीय. आधीही रमी प्रकरणात माणिकराव कोकाटेंचं खातेबदल झालंय, मात्र, या प्रकरणात कोकाटेंच्या मंत्रिपदाचा राजीनामा आणि आमदारकी रद्द करण्याची मागणी विरोधकांनी केलीय.
दादांच्या राष्ट्रवादीचे नेते माणिकराव कोकाटे नेहमीच याना त्या गोष्टीवरून चर्चेत असतात, कृषीमंत्री असताना शेतक-यासंदर्भात केलेल्या विधानानंतर कोकाटे चांगलेच वादात सापडले होते, त्यानंतर विधीमंडळात कोकाटेंच्या रमी खेळतानाचा व्हिडिओ रोहित पवार यांनी शेअर करत त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती, आणि आता पुन्हा एकदा सदनिका प्रकरणात त्यांची शिक्षा कायम ठेवल्यानंतर पुन्हा एकदा विरोधकांनी त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केलीय.