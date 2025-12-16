English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
माणिकराव कोकाटेंची 2 वर्षाची शिक्षा कायम, त्या प्रकरणामुळं पाय खोलात; कोकाटेंवर कोणते आरोप?

Manikrao KoKate: राष्ट्रवादीचे आमदार आणि मंत्री माणिकराव कोकाटेंना सदनिका प्रकरणात 2 वर्षाची शिक्षा कायम ठेवण्यात आलीय. न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयानंतर माणिकराव कोकाटेंच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आलीय. कोकाटेंचा मंत्रिपदाचा राजीनामा घ्यावा तसंच आमदारकी रद्द करावी अशी मागणी काँग्रेस नेते हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केलीय. पाहुयात नेमकं हे प्रकरण काय आहे.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Dec 16, 2025, 10:28 PM IST
Nashik court upholds Maharashtra Minister Manikrao Kokate two-year jail term in 1995 cheating

Manikrao KoKate: क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटेंच्या अडचणी वाढण्यची शक्यता आहे.शासकीय कोट्यातील 10 टक्के सदनिका गैरव्यवहार प्रकरणात जिल्हा सत्र न्यायालयानं माणिकराव कोकाटेंना 2 वर्षाची शिक्षा आणि 10 हजार रूपयांचा दंड कायम ठेवलाय, या प्रकरणात आधीच फेब्रुवारीत न्यायालयानं माणिकराव कोकाटेंना शिक्षा सुनावली होती, दरम्यान तीच शिक्षा जिल्हा सत्र न्यायालयानं कायम ठेवलीय.न्यायालयानं माणिकराव कोकाटेंना शिक्षा सुनावल्यानंतर त्यांचापाय आणखीन खोलात जाण्याची शक्यता आहे.

कोकाटेंवर कोणते आरोप? 

1995 मध्ये मुख्यमंत्री कोट्यातून कमी दरात मिळणाऱ्या सदनिकांच्या कागदपत्रात फेरफार आणि फसवणूक केल्याचा माणिकराव कोकाटेंवर आरोप याप्रकरणी माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी याबाबत याचिका दाखल केली होती. याबाबतचा गुन्हा नाशिकच्या सरकार वाडा पोलीस ठाण्यामध्ये दाखल करण्यात आलेला होता. हे प्रकरण 1997 पासून सुरु होतं. यामध्ये एकूण चार आरोपींना दाखवण्यात आलेलं होते. त्यामध्ये माणिकराव कोकाटे आणि त्यांच्या बंधूसह इतर दोघांचा समावेश
होता.

20 फेब्रुवारी 2025 ला नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयान या प्रकरणात कोकाटेंना शिक्षा सुनावत काही तासात जामीनही दिला होता. दरम्यान या प्रकरणात जिल्हा सत्र न्यायालयानं शिक्षा कायम ठेवली आहे, कोकाटेंना 2 वर्षाची शिक्षा आणि 10 हजारांचा दंड ठोठावलाय.

माणिकराव कोकाटेंना शिक्षा सुनावल्यानंतर विरोधकांनी त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केलीय. आधीही रमी प्रकरणात माणिकराव कोकाटेंचं खातेबदल झालंय, मात्र, या प्रकरणात कोकाटेंच्या मंत्रिपदाचा राजीनामा आणि आमदारकी रद्द करण्याची मागणी विरोधकांनी केलीय.

मंत्री माणिकराव कोकाटेंचा पाय खोलात

दादांच्या राष्ट्रवादीचे नेते माणिकराव कोकाटे नेहमीच याना त्या गोष्टीवरून चर्चेत असतात, कृषीमंत्री असताना शेतक-यासंदर्भात केलेल्या विधानानंतर कोकाटे चांगलेच वादात सापडले होते, त्यानंतर विधीमंडळात कोकाटेंच्या रमी खेळतानाचा व्हिडिओ रोहित पवार यांनी शेअर करत त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती, आणि आता पुन्हा एकदा सदनिका प्रकरणात त्यांची शिक्षा कायम ठेवल्यानंतर पुन्हा एकदा विरोधकांनी त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केलीय.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
Manikrao KokateManikrao KokateMaharashtra sports ministerhousing scheme fraudNashik court verdict

