महाराष्ट्राच्या देवभूमीत 5 तासात दोन खून! मुलाने आईला संपवलं, तर पहाटे..; 9 महिन्यातील 45 वी हत्या

Nashik Crime News: नाशिकमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था अस्तित्वात आहे की नाही असा प्रश्न पडण्यासारख्या दोन धक्कादायक घटना घडल्या आहेत. अवघ्या पाच तासात नाशिकमध्ये दोन खून झाले आहेत. निवृत्त विस्तार अधिकारी मंगला घोलप यांचा त्यांच्या मुलानेच निर्घृण हत्या केली आहे. धारधार शास्त्राने वार करत मुलानेच आईचा जीव घेतल्याने नाशिकमध्ये खळबळ उडाली आहे. संशयित आरोपी असलेल्या स्वप्नील घोलपला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे. आईची हत्या का केली याबद्दलची माहिती पोलीस घेत आहेत. मात्र स्वप्नीलने अजून त्यांना काहीही सांगितलेलं नाही. विशेष म्हणजे ही नाशिकमधील आज सकाळपासूनची दुसरी घटना आहे.
आज पहाटेच अमोल मेश्राम नामक व्यक्तीचाही खून झाला. नाशिक रोडच्या जय भवानी रोड परिसरात पहाटेच्या सुमारास अमोल मेश्राम यांची हत्या करण्यात आली. अमोल यांच्यावर कोयत्याने वार करुन हत्या केली. हत्येचं कारण अस्पष्ट असून पोलीस या प्रकरणाचा अधिक तपास करत आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून नाशिकमधील गुन्हेगारीने डोकं वर काढलं आहे. सातत्याने होणारे खून, हाणामाऱ्या, तोडफोडीच्या घटनेने नाशिककर भयभीत झाले आहेत.
हिरवेगार आणि निसर्गरम्य असलेले नाशिक शहर सध्या गुन्हेगारांचे नंदनवन ठरले आहे. गेल्या 9 महिन्यात 43 खून झाले आहेत. चार गोळीबाराच्या घटना घडल्याने नाशिककरांना असुरक्षित वाटू लागले आहे. सध्या प्रत्येक घरात शहरातील वाढत्या गुन्हेगारीचीच चर्चा असून पोलिसांची दहशत राहिली नसल्याची खंत व्यक्त होताना दिसतेय. एकट्या सप्टेंबर महिन्यात 7 खून झाले असून ऑक्टोबरच्या पहिल्या सात दिवसात दोन खून झाले आहेत. शहरात 9 महिन्यात 43 खून झाले असून सध्याच्या घटनांनंतर ही संख्या 45 वर पोहोचली आहे.
नाशिक शहरात पाथर्डी भागात कॅफेमध्ये एका तरुणाची हत्या झाली. एकाच बाईकवर चार जण आले होते. त्यापैकी तिघांकडे कोयते होते. सीसीटीव्हीमधील या दृश्यांनी कुणाचाही थरकाप उडेल अशी आहेत. अवघ्या दहा मिनिटात कॅफेमध्ये थेट शिरच्छेद करण्यात आला. असे एक दोन नव्हे तर सप्टेंबर महिन्यात आठवड्याला दोन हत्या करण्यात आल्या आहेत. औद्योगिक वसाहती असलेल्या अंबड आणि सातपूर भागात गुन्हेगारी वाढल्याचं पाहायला मिळत आहे.
या वर्षभरात गुन्हेगारांचे गुन्हे मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. खून करण्यासाठी कुणाचीही भीती नसल्यागत खुलेआम कोयते घेऊन फिरत आहेत. इंस्टाग्राम वर थेट लाइव्ह करत तर काही आपला बडेजाव मिरवीत धमक्या देत आहेत . पोलिस नंतर कारवाई करत असले तरी त्यांच्यात वाढत असलेला भाईगिरीचा आत्मविश्वास नाशिकच्या कायदा सुव्यवस्थेसाठी घातक ठरतो आहे.