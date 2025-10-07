English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

महाराष्ट्राच्या देवभूमीत 5 तासात दोन खून! मुलाने आईला संपवलं, तर पहाटे..; 9 महिन्यातील 45 वी हत्या

Nashik Crime News: नाशिकमध्ये कायद्याचा धाक राहिलेला आहे की नाही असा प्रश्न पडण्यासारखी स्थिती शहरात दिसून येत आहे. मागील 9 महिन्यात इथं 45 हत्या झाल्यात.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Oct 7, 2025, 01:13 PM IST
महाराष्ट्राच्या देवभूमीत 5 तासात दोन खून! मुलाने आईला संपवलं, तर पहाटे..; 9 महिन्यातील 45 वी हत्या
नाशिकमध्ये कायद्याचं राज्य आहे की नाही असा प्रश्न पडण्यासारखी स्थिती

Nashik Crime News: नाशिकमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था अस्तित्वात आहे की नाही असा प्रश्न पडण्यासारख्या दोन धक्कादायक घटना घडल्या आहेत. अवघ्या पाच तासात नाशिकमध्ये दोन खून झाले आहेत. निवृत्त विस्तार अधिकारी मंगला घोलप यांचा त्यांच्या मुलानेच निर्घृण हत्या केली आहे. धारधार शास्त्राने वार करत मुलानेच आईचा जीव घेतल्याने नाशिकमध्ये खळबळ उडाली आहे. संशयित आरोपी असलेल्या स्वप्नील घोलपला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे. आईची हत्या का केली याबद्दलची माहिती पोलीस घेत आहेत. मात्र स्वप्नीलने अजून त्यांना काहीही सांगितलेलं नाही. विशेष म्हणजे ही नाशिकमधील आज सकाळपासूनची दुसरी घटना आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

पहाटेच झाली एक हत्या

आज पहाटेच अमोल मेश्राम नामक व्यक्तीचाही खून झाला. नाशिक रोडच्या जय भवानी रोड परिसरात पहाटेच्या सुमारास अमोल मेश्राम यांची हत्या करण्यात आली. अमोल यांच्यावर कोयत्याने वार करुन हत्या केली. हत्येचं कारण अस्पष्ट असून पोलीस या प्रकरणाचा अधिक तपास करत आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून नाशिकमधील गुन्हेगारीने डोकं वर काढलं आहे. सातत्याने होणारे खून, हाणामाऱ्या, तोडफोडीच्या घटनेने नाशिककर भयभीत झाले आहेत.

9 महिन्यात 43 खून

हिरवेगार आणि निसर्गरम्य असलेले नाशिक शहर सध्या गुन्हेगारांचे नंदनवन ठरले आहे. गेल्या 9 महिन्यात 43 खून झाले आहेत. चार गोळीबाराच्या घटना घडल्याने नाशिककरांना असुरक्षित वाटू लागले आहे. सध्या प्रत्येक घरात शहरातील वाढत्या गुन्हेगारीचीच चर्चा असून पोलिसांची दहशत राहिली नसल्याची खंत व्यक्त होताना दिसतेय. एकट्या सप्टेंबर महिन्यात 7 खून झाले असून ऑक्टोबरच्या पहिल्या सात दिवसात दोन खून झाले आहेत. शहरात 9 महिन्यात 43 खून झाले असून सध्याच्या घटनांनंतर ही संख्या 45 वर पोहोचली आहे.

कॅफेत घुसून शिरच्छेद

नाशिक शहरात पाथर्डी भागात कॅफेमध्ये एका तरुणाची हत्या झाली. एकाच बाईकवर चार जण आले होते. त्यापैकी तिघांकडे कोयते होते. सीसीटीव्हीमधील या दृश्यांनी कुणाचाही थरकाप उडेल अशी आहेत. अवघ्या दहा मिनिटात कॅफेमध्ये थेट शिरच्छेद करण्यात आला. असे एक दोन नव्हे तर सप्टेंबर महिन्यात आठवड्याला दोन हत्या करण्यात आल्या आहेत. औद्योगिक वसाहती असलेल्या अंबड आणि सातपूर भागात गुन्हेगारी वाढल्याचं पाहायला मिळत आहे.

इनस्टग्रामवरुन धमक्या

या वर्षभरात गुन्हेगारांचे गुन्हे मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. खून करण्यासाठी कुणाचीही भीती नसल्यागत खुलेआम कोयते घेऊन फिरत आहेत. इंस्टाग्राम वर थेट लाइव्ह करत तर काही आपला बडेजाव मिरवीत धमक्या देत आहेत . पोलिस नंतर कारवाई करत असले तरी त्यांच्यात वाढत असलेला भाईगिरीचा आत्मविश्वास नाशिकच्या कायदा सुव्यवस्थेसाठी घातक ठरतो आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
nashikcrimenashik crimeMurdersix hours

इतर बातम्या

दिवाळीआधीच सोनं-चांदीने गाठला उच्चांकी दर; खरेदी करण्याआधी...

भारत