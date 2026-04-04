121 महिलांचे 200 आक्षेपार्ह व्हीडिओ, ऑफिस बॉयनेच मालकाला अडकवलं, नाशिकमध्ये 'खरात पार्ट - 2'

Caption Ashok Kharat Case : नाशिकमधील भोंदू अशोक खरातचे प्रकरण संपूर्ण देशभर चर्चेत आहे. एसआयटीकडून या प्रकरणाचा तपास सुरु असतानाच नाशिकमध्ये अशाच प्रकारे महिलांच्या लैगिंक शोषणासंबंधी आणखी एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. ज्यात 100 हून अधिक महिलांचे जवळपास 200 व्हीडिओ पोलिसांच्या हाती लागलेयत. त्यामुळे खरात पार्ट 2 अशी चर्चा नाशिकमध्ये या सुरु आहे.
नाशिकमधील भोंदू बाबा अशोक खरात प्रकरण ताजं असतानाच आणखी एक धक्कादायक प्रकरण समोर आलंय. त्यामुळे तपासादरम्यान जी माहिती समोर आलीये त्यामुळे पोलिस सुद्धा चक्रावून गेलेयत. आणि अख्खं नाशिक हादरलंय. पण हे सगळं प्रकरण उघडकीस कसं आलं यामगची गोष्ट देखील आश्चर्यचकित करणारी आहे. त्याचं झालं असं की नाशिकच्या सातपूर परिसरातल्या रविंद्र एरंडे या व्यावसायिकाच्या ऑफिसमधून एक टॅब चोरीला गेला. त्यानंतर टॅबमधला व्हीडिओ व्हायरल करण्याची धमकी देणारा एक कॉल त्याला आला. आपल्याला १२ लाखांची खंडणी मागत असल्याची तक्रार त्याने केली, मग पोलिसांनी यातले 10 हजार रुपये देताना सापळा रचत ब्लॅकमेल करणाऱ्या चौघांना ताब्यात घेतलं.
पण त्यानंतर जे काही समोर आलं त्याने पोलिस सुद्धा हादरले. कारण यात तक्रारदार रविंद्र एरंडेचे महिलांसोबतचे २०० व्हीडिओ पोलिसांच्या हाती लागले. आणि तक्रारदारच मुख्य आरोपी बनला. त्याचं झालं असं की या रविंद्र एरंडेकडे काम करणार्या ऑफिस बॉय आकाश बकरेनेच टॅब चोरला. आणि त्यानंतर त्यातल्या व्हीडिओंचा वापर करत पैसे उकळण्याचा त्याचा हेतू होता. पण घाबरुन एरंडेनेच तक्रार दिल्याने ब्लॅकमेल करणारे तर सापडलेच पण या एरंडेचीही कुंडली समोर आली. यात तक्रार करण्यासाठी आणखी काही पीडित महिला आता समोर येण्याची शक्यता आहे. तसं आवाहन सुद्धा पोलिसांनी केलंय.
नाशिक आणि इगतपुरीतल्या काही हॉटेल्समध्ये गुप्तपणे ही चित्रीकरण झाल्याचा संशय आहे. आरोपीचे वेगवेगळ्या महिलांसोबत अनेक व्हीडिओ आहेत. ते व्हीडिओ ब्लू फिल्म माफियांना याने विकले का या अनुषंगानेही पोलिसांचा तपास सुरु आहे. पीडित महिलांमध्ये अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर, कंपनी कामगार आणि घरकाम करणाऱ्या महिलांचा समावेश आहे. त्यामुळे त्यांच्या असहाय्यतेचा फायदा घेत, कुठलं आमिष दाखव हे अत्याचार झाले का याही अनुषंगाने पोलिस तपास करतायत. पण खरातचं प्रकरण ताजं असतानाच नाशिकमधलंच खरात पार्ट २ प्रकरण समोर आल्याने अनेक प्रश्न उपस्थित होतायत. एरंडेला अटकेनंतर आता २ दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावण्यात आलीये. त्यामुळे तपासातून आणखी धक्कादायक माहिती समोर येण्याची शक्यता आहे.