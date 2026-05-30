/Nashik Crime: एका तरुणीने मैत्रीस नकार दिला म्हणून 6 मैत्रिणींचा विनयभंग;चाकूचा धाक दाखवत जबरदस्तीने गाडीत बसवून...

Nashik Crime: पीडित तरुणी आणि तिच्या सहा मैत्रिणी नांदूर जत्रा लिंक रोड परिसरातून जात असताना आरोपीने त्यांचा रस्ता अडवला. त्याने संबंधित तरुणीकडे मैत्रीची मागणी केली. मात्र तरुणीने स्पष्ट नकार दिल्यानंतर आरोपी संतापला.
Nashik Crime: नाशिक शहरात महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आणणारी धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका तरुणीने मैत्री करण्यास नकार दिल्याच्या रागातून आरोपी तरुणाने तिच्यासह सहा मैत्रिणींना जबरदस्तीने गाडीत बसवून विनयभंग केल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. या घटनेमुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून नागरिकांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे. संबंधित प्रकरणात पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करत आरोपीला अटक केली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, पीडित तरुणी आणि तिच्या सहा मैत्रिणी नांदूर जत्रा लिंक रोड परिसरातून जात असताना आरोपीने त्यांचा रस्ता अडवला. त्याने संबंधित तरुणीकडे मैत्रीची मागणी केली. मात्र तरुणीने स्पष्ट नकार दिल्यानंतर आरोपी संतापला. त्यानंतर त्याने सर्व मुलींना दबाव टाकत वाहनात बसण्यास भाग पाडल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. एका साध्या नकारातून एवढे गंभीर प्रकरण घडल्याने समाजात चिंता व्यक्त होत आहे.
तक्रारीनुसार, आरोपीने मुलींना गाडीत बसवल्यानंतर वाहन भरधाव वेगाने चालवत त्यांना घाबरवण्याचा प्रयत्न केला. याचदरम्यान त्याने मुलींसोबत अश्लील वर्तन केल्याचा आरोप आहे. मुलींमध्ये भीती निर्माण व्हावी यासाठी त्याने वारंवार धमकावल्याचेही समोर आले आहे. या संपूर्ण प्रकारामुळे पीडित मुली मानसिक धक्क्यात गेल्या असून त्यांना मोठा मानसिक त्रास सहन करावा लागला.
घटना आणखी गंभीर बनवणारी बाब म्हणजे आरोपीने मुलींना चाकूचा धाक दाखवला. तक्रारीत नमूद केल्याप्रमाणे, त्याने जीवे मारण्याची धमकी देत मुलींमध्ये दहशत निर्माण केली. काही वेळानंतर मुली वाहनातून खाली उतरल्या, मात्र आरोपी त्यांचा पाठलाग करत असल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे काही काळ परिसरात तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाली होती. महिलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अशा घटना अत्यंत गंभीर मानल्या जात आहेत.
पीडित मुलींनी घडलेला प्रकार पोलिसांना सांगितल्यानंतर आडगाव पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी तपास सुरू करत आरोपीचा शोध घेतला आणि त्याला अटक केली. सध्या आरोपीची चौकशी सुरू असून घटनेमागील इतर पैलूंचाही तपास केला जात आहे. पोलिसांनी नागरिकांना अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आणि महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांबाबत तात्काळ तक्रार करण्याचे आवाहन केले आहे.
या घटनेनंतर नाशिकमध्ये महिलांच्या सुरक्षेबाबत पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. सार्वजनिक ठिकाणी तरुणींचा छळ, धमक्या आणि जबरदस्तीच्या घटनांमध्ये वाढ होत असल्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे. सामाजिक संघटना आणि नागरिकांनी अशा गुन्ह्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, महिलांनी कोणत्याही प्रकारच्या धमकी किंवा छळाची घटना लपवून न ठेवता त्वरित पोलिसांशी संपर्क साधणे आवश्यक आहे. समाजात सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्यासाठी कायद्याची कठोर अंमलबजावणी आणि जनजागृती या दोन्ही गोष्टी तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत.