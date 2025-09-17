English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
सोनसाखळी चोरांनी सांगितली चोर बनण्याचा प्रवास; ऐकून डोक्याला लावाल हात!

Nashik Crime: दोन  संशयित तरुणांच्या चौकशीत धक्कादायक माहिती समोर आलीये.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Sep 17, 2025, 08:23 PM IST
सोनसाखळी चोरांनी सांगितली चोर बनण्याचा प्रवास; ऐकून डोक्याला लावाल हात!
नाशिक क्राइम

Nashik Crime: पाणी पिण्याच्या बहाण्यानं नाशिकमध्ये दोन चोरट्यांनी महिलेच्या घरात घुसून सोनसाखळी चोरली होती.या प्रकरणी पोलिसांनी दोन  संशयित तरुणांना ताब्यात घेतलंय. त्यांच्या चौकशीत धक्कादायक माहिती समोर आलीये.

आठवडाभरापूर्वी नाशिकच्या रामवाडी परिसरात चेनस्नॅचिंगची घटना घडली. पाणी पिण्याच्या बहाण्यानं दोन तरुणांनी एका महिलेच्या घरात घुसून तिच्या गळ्यातील सोनसाखळी खेचून पोबारा केला.या प्रकरणी पोलिसांनी दोन संशयितांना ताब्यात घेतलंय.प्रथमेश उशीर आणि जोएल म्हस्के अशी या दोन्ही संशयितांची नावं आहेत. त्यांची चौकशी केली असता पोलिसांना धक्कादायक माहिती समोर आलीये. हे दोघे उच्चशिक्षित असून जोएलनं त्याच्या गर्लफ्रेंडला पैसे देण्यासाठी तर प्रथमेशनं शेअर मार्केटमध्ये झालेला तोटा भरुन काढण्यासाठी चोरी केल्याचं तपासात उघड झालंय.

या दोघांनी बाजारातूनच पीडित महिलेवर पाळत ठेवली आणि तिच्या घरापर्यंत आले.पाणी पिण्याच्या बहाण्यानं दोघंही महिलेच्या घरात शिरले आणि तिच्या गळ्यातील तीन तोळ्यांची चैन हिसकावून पोबारा केला.पीडित महिलेनंही चोरट्यांचा प्रतिकार केला आणि त्यांना पकडण्याचा प्रयत्न केला.चोरीची ही घटना सीसीटीव्हीत चित्रित झाली.. त्या आधारे पोलिसांनी तपासाची चक्र फिरवली आणि दोन्ही संशयितांना ताब्यात घेतलं.

हे दोन्ही तरुण उच्च शिक्षित आहेत.यातील प्रथमेश हा इंजीनियरिंग करतोय तर जोएल हा मुंबईत एसवायबीएचं शिक्षण घेतोय.सोन्याचा दर सध्या लाखांच्या घरात पोहोचलाय.त्यामुळे चेन स्नॅचिंग हा चोरट्यांचा पैसे कमावण्याचा सोपा मार्ग बनलाय. अशात हौस आणि मौजेसाठी या तरुणांनी गुन्हेगारी विश्वात ठेवलेलं पाऊल गंभीर समस्याच म्हणावी लागेल.

FAQ 

नाशिकमधील चेनस्नॅचिंग प्रकरणात कोणत्या कारणांमुळे संशयितांनी गुन्हा केला?

उत्तर: संशयित प्रथमेश उशीर याने शेअर मार्केटमधील तोटा भरून काढण्यासाठी आणि जोएल म्हस्के याने गर्लफ्रेंडला पैसे देण्यासाठी चोरी केल्याचे चौकशीत समोर आले.

चेनस्नॅचिंगच्या घटनेत पोलिसांनी कशाच्या आधारे संशयितांना पकडले?

उत्तर: चोरीची घटना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात चित्रित झाली होती, त्याच्या आधारे पोलिसांनी तपास करून प्रथमेश उशीर आणि जोएल म्हस्के या दोन संशयितांना ताब्यात घेतले.
   
संशयित तरुणांचे शैक्षणिक पार्श्वभूमी काय आहे?

उत्तर: प्रथमेश उशीर हा इंजीनियरिंगचे शिक्षण घेत आहे, तर जोएल म्हस्के मुंबईत SYBA चे शिक्षण घेत आहे. दोघेही उच्चशिक्षित आहेत.

