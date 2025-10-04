English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Nashik Crime : नाशिकमधील एक धक्कादायक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. दिवसाढवळ्या एक व्यक्ती एका तरुणीला मारहाण करताना दिसून येत आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Oct 4, 2025, 02:36 PM IST
Nashik Crime : दिवसाढवळ्या भररस्त्यात बायकोचे केस पकडून पतीकडून बेदम मारहाण; लोकांची बघ्याची भूमिका,VIDEO VIRAL

Nashik Wife Beating Case: नवरात्री उत्सवाचा सण मोठा उत्साहात आपण साजरा केला. नवरात्री म्हणजे देवीचा जागर जिथे आपण कन्यापूजा आणि महिलेचा सन्मान करतो. आज महिला पुरुषांच्या खांद्या खांदा लावून काम करताना दिसत आहे. पुरुष महिला सामनातेच्या आपण गोष्टी करतो अशात सोशल मीडियावर नाशिकचा एक व्हिडीओ आपल्या संस्कृतीला काळिमा फासणारा आहे. दिवसाढवळा एक तरुण तरूणीला केश धरुन बेदम मारताना दिसत आहे. धक्कादायक म्हणजे या घटनेच्या वेळी लोकांनी बघ्याची भूमिका घेतली. 

भर रस्त्यात मारहाणीचा व्हिडीओ व्हायरल 

नाशिकमधील पंचवटी भागात भर रस्त्यात पत्नीला अमानुषपणे पतीने मारहाण केली आहे. शिवीगाळ करत, केश धरुन पतीने पत्नीला मारहाण करताना या व्हिडीओमध्ये दिसत आहे. या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर पोलिसांनी या व्हिडीओची दखल घेतली आहे. पंचवटी पोलिसांनी या व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल केला असून त्याला ताब्यात घेतलं आहे. या तरुणाचे नाव धीरज पवार असं आहे. 

...म्हणून पत्नीला पतीने मारहाण केली

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार पतीने पत्नीला मारहाण करण्यामागे ती नांदण्यासाठी येत नाही, म्हणून जाब विचारत तिला मारहाण करण्यात आली. धीरजला पोलिसांनी ताब्यात घेतल्यावर त्याला पोलिसांनी दणका दाखवल्यानंतर त्याने केलेल्या कृत्याची कबुली दिली आहे. 

FAQ

1 : ही घटना कुठे आणि कशी घडली?
उत्तर: ही घटना नाशिकमधील पंचवटी भागात भर रस्त्यात घडली. एका तरुणाने (पतीने) पत्नीला अमानुषपणे मारहाण केली. केश धरून बेदम मारहाण करत शिवीगाळ केली. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला.

2: घटनेच्या वेळी लोकांनी काय केले?
उत्तर: धक्कादायक म्हणजे, घटनेच्या वेळी उपस्थित लोकांनी बघ्याची भूमिका घेतली. कोणीही मदत करण्यासाठी पुढे आले नाही, ज्यामुळे व्हिडिओ व्हायरल होऊनच पोलिसांना माहिती झाली.

3: आरोपी कोण आहे?
उत्तर: आरोपीचे नाव धीरज पवार आहे. तो पत्नीला मारहाण करणारा पती आहे. व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतले.

