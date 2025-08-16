VIDEO: दादागिरी करणाऱ्या परप्रांतीयाला दिला मराठी हिसका,'महिलांच्या अंगावर धावून गेला...'

Nashik News: नाशिकच्या दिंडोरी नाका परिसरातील रुपश्री अपार्टमेंटमध्ये परप्रांतीय नागरिक आणि स्थानिक मराठी नागरिकांमधील वाद चव्हाट्यावर आला आहे. या प्रकरणात परप्रांतीय नागरिकांवर स्थानिक महिलांना त्रास देण्याचा आणि दादागिरी करण्याचा आरोप आहे. मनसेने या प्रकरणात हस्तक्षेप करत परप्रांतीयांला "मनसे स्टाईल" चोप दिल्याची घटना समोर आली आहे. मात्र, या प्रकरणात अद्याप पोलिसांकडे कोणतीही अधिकृत तक्रार दाखल झालेली नसल्याचे सांगण्यात येतंय.
ही घटना नाशिकच्या दिंडोरी नाका येथील रुपश्री अपार्टमेंटमध्ये घडली. या अपार्टमेंटमध्ये त्रिपाठी नावाच्या व्यक्तीच्या मालकीची अलोक सर्व्हीसेस नावाची सिक्युरिटी एजन्सी आहे. या अपार्टमेंटच्या सात फ्लॅटमध्ये परप्रांतीय नागरिक राहतात. स्थानिक मराठी नागरिकांनी या परप्रांतीयांवर दादागिरी आणि गैरवर्तनाचे आरोप केले आहेत. या परिसरात गेल्या काही काळापासून स्थानिक आणि परप्रांतीयांमध्ये तणाव वाढत असल्याचे दिसून येते.
स्थानिक नागरिकांनी परप्रांतीयांवर गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांच्या मते, हे परप्रांतीय अर्धनग्न अवस्थेत फिरतात आणि स्थानिक महिलांशी अर्वाच्य भाषेत बोलतात. याशिवाय, एका महिलेसोबत गैरवर्तन केल्याचा आरोपही आहे. या प्रकारामुळे स्थानिकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला. विशेषतः महिलांना त्रास होत असल्याने त्यांनी याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
या प्रकरणात स्थानिक महिलांनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेने (मनसे) च्या पदाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला. मनसे कार्यकर्त्यांनी तातडीने कारवाई करत परप्रांतीयांना "मनसे स्टाईल" चोप दिला. याचा अर्थ त्यांनी या व्यक्तींना जाब विचारला आणि त्यांच्यावर दबाव आणला. मात्र, यावेळी कोणताही हिंसक प्रकार घडला नसल्याचे दिसते. मनसेच्या या कारवाईमुळे परप्रांतीय नागरिक कॅमेऱ्यासमोर बोलण्यास तयार नसल्याचे निदर्शनास आले.
ही घटना पंचवटी पोलीस ठाण्यापर्यंत पोहोचली होती. मात्र, पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणात कोणतीही अधिकृत तक्रार दाखल झालेली नाही. स्थानिक आणि परप्रांतीय नागरिकांनी आपापसात हे प्रकरण मिटवल्याचे दिसते. यामुळे पोलिसांना कोणतीही कायदेशीर कारवाई करण्याची आवश्यकता भासली नाही. तरीही, या घटनेमुळे परिसरात तणाव कायम आहे.
उत्तर: नाशिकच्या दिंडोरी नाका परिसरातील रुपश्री अपार्टमेंटमध्ये राहणाऱ्या परप्रांतीय नागरिकांवर स्थानिक मराठी नागरिकांनी दादागिरी आणि महिलांना त्रास देण्याचा आरोप केला आहे. परप्रांतीय अर्धनग्न अवस्थेत फिरतात आणि महिलांशी अर्वाच्य भाषेत बोलतात, असा दावा आहे. एका महिलेसोबत गैरवर्तन झाल्याने स्थानिकांनी मनसेकडे संपर्क साधला. मनसे कार्यकर्त्यांनी परप्रांतीयांना "मनसे स्टाईल" चोप दिला, परंतु याबाबत पोलिसांकडे कोणतीही तक्रार दाखल झालेली नाही.
उत्तर: ही घटना पंचवटी पोलीस ठाण्यापर्यंत पोहोचली होती, परंतु स्थानिक आणि परप्रांतीय नागरिकांनी आपापसात हे प्रकरण मिटवले. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या घटनेसंदर्भात कोणतीही अधिकृत तक्रार दाखल झालेली नाही, त्यामुळे पोलिसांना कोणतीही कायदेशीर कारवाई करण्याची आवश्यकता भासली नाही.
उत्तर: स्थानिक महिलांनी परप्रांतीयांच्या गैरवर्तनाबाबत मनसे पदाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला. मनसे कार्यकर्त्यांनी तातडीने कारवाई करत परप्रांतीयांना जाब विचारला आणि त्यांच्यावर दबाव आणला, ज्याला "मनसे स्टाईल" चोप असे संबोधले गेले. या कारवाईमुळे परप्रांतीय नागरिक कॅमेऱ्यासमोर बोलण्यास तयार नव्हते, परंतु यावेळी कोणताही हिंसक प्रकार घडला नाही.