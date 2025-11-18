महाराष्ट्र हादरला! वडिलांशी भांडण झाल्याची शिक्षा मुलीला, मालेगावमध्ये तीन वर्षांच्या मुलीसोबत अमानुष प्रकार

Malegaon Crime News: नाशिकच्या मालेगाव तालुक्यातील डोंगराळे येथे एक धक्कादायक घटना घडली आहे. एका तीन वर्षीय चिमुकलीवर लैंगिक अत्याचार करून तिचा दगडाने ठेचून खून केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. या घटनेने परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. पोलिसांनी अवघ्या काही तासांतच आरोपीला अटक केली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, 24 वर्षांचा विजय खैरनर याने चिमुरडीवर अत्याचार केला आणि नंतर तिचे डोके दगडाने ठेचून अमानुषपणे हत्या करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. घटनेची माहिती मिळताच मालेगाव तालुका पोलिसांनी तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले आणि संशयित आरोपीला अटक करण्यात आली आहे. नाशिकच्या जिल्हा रुग्णालयात चिमुकलीवर शवविच्छेदन केले जात आहे नातेवाईकांकडून देखील या नराधमावर कठोर कारवाई व्हावी अशी मागणी केली जात आहेत.
प्राथमिक तपासात, आरोपी विजय खैरनारचे मुलीच्या वडिलांसोबत भांडण झाले होते. साधारण एक महिन्यांपूर्वी दोघांचे वाद झाले होते. त्याचा राग या आरोपीच्या मनात होता. या नराधमाने अल्पवयीन मुलीसोबत सैतानी कृत्य केले. पोलिसांनी तात्काळ आरोपीला अटक केली आहे. दरम्यान, भाजप नेत्या चित्रा वाघ यांनीही व्हिडिओवरुन या प्रकारावरुन संताप व्यक्त केला आहे.
चित्रा वाघ यांनी व्हिडिओ ट्विट करत म्हटलं आहे की, मालेगाव तालुक्यातील डोंगराळे तालुक्यातील तीन वर्षाच्या मुलीसोबत अमानुष प्रकार झाला. सकाळपासून खेळणारी मुलगी सापडेना म्हणून कुटुंबीयांनी शोधाशोध सुरू केली. शोध घेत असताना मुलगी गंभीर अवस्थेत सापडली. तिला रुग्णालयात नेले असतानाच तिचा मृत्यू झाल्याचे समोर आले. प्राथमिक तपासात आरोपी विजय खैरनारचे मुलीच्या वडिलांसोबत भांडण झाले होते.
महिनाभरापूर्वी झालेल्या या भांडणाचा राग मनात धरुन या नराधमाने अल्पवयीन मुलीसोबत सैतानी कृत्य केले. पोलिसांनी तात्काळ आरोपीला अटक केली आहे. अशा राक्षसीवृत्तीला महाराष्ट्रात थारा नाही. हरामखोराला कठोर शिक्षा होईल. नराधमाला फाशी झाल्याशिवाय आम्ही शांत बसणार नाही, असं चित्रा वाघ यांनी म्हटलं आहे.