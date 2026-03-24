‘खरात फाईल्स’मध्ये 150 हून अधिक व्हिडीओ; 8 वर्षांत 74 पटींनी वाढली संपत्ती, भविष्याच्या नावानं चुना लावत काय काय केलं?

Ashok Kharat Case : नाशिकमधील महिला अत्याचार प्रकरणी पोलिसांच्या तावडीत असणाऱ्या अशोक खरात या भोंदूबाबाप्रकरणात आता अनेक पीडित निर्भिडपणे समोर येत त्यांच्यासोबत घडलेल्या दुष्कृत्यांना कायद्यासमोर मांडताना दिसत आहेत. गर्भवती महिलेवर अत्याचार करणाऱ्या या भोंदू खरातच्या संपत्तीचा आकडासुद्धा डोळे दीपवणारा असून त्याच्या संपत्तीत झालेली वाढ ही हैराण करणारी आहे. याच खरात प्रकरणात मागील 24 तासांमध्ये कोणते खुलासे झाले हे पाहणंही महत्त्वाचं.
नाशिकमध्ये खरात प्रकरणात मोठा धक्कादायक खुलासा झाला असून, ‘खरात फाईल्स’मध्ये 150 पेक्षा अधिक व्हिडिओ असल्याची माहिती समोर आली आहे. यापूर्वी 100 पेक्षा अधिक व्हिडिओ असल्याचं म्हटलं गेलं, ज्यानंतर आता आकडा वाढल्याने प्रकरण आणखी गंभीर, आक्षेपार्ह असल्याचं स्पष्ट होत असून, संवेदनशील व्हिडिओंचा मोठा साठा यंत्रणांच्या हाती लागल्यानं पीडितांची संख्या वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. सध्या SIT आणि पोलिसांकडून व्हिडिओंची सखोल तपासणी सुरू असून त्या व्हिडिओंमधून मोठे खुलासे होण्याची शक्यता आहे.
नाशिकमधील शिवनिका संस्थान आणि त्याचा चालक अशोककुमार खरातच्या संपत्तीत अवघ्या 8 वर्षांत 74 पटींनी वाढ झाल्याची माहिती आहे. 2017-18 मध्ये संस्थेची मालमत्ता फक्त 4 लाख 67 हजार रुपये असून ती 2024- 25 पर्यंत वाढून 2 कोटी 21 लाख रुपयांच्यावर पोहोचली. 2018-19 पर्यंत दरवर्षी एक लाख 60 हजार दरम्यान आर्थिक तूट असली तरीही सर्वाधिक वाढ 2023-24 मध्ये झाली, जिथं संस्थांनचे उत्पन्न दोन कोटींपेक्षाही जास्त होतं. मागील दोन वर्षात उत्पन्नाची आघाडी असून दरम्यान ऑडिट रिपोर्टमध्ये दहा वर्षात लक्षणीय प्रगती अन् कोट्यावधींचे इमले पाहायला मिळाले.
भोंदू अशोक खरातविरोधात आणखी तीन नवे गुन्हे दाखल झाले असून, एकूण गुन्ह्यांची संख्या सहावर पोहोचली आहे. या नराधमाने विद्यार्थिनीला देखील सोडलं नसून त्याच्यावर अत्याचाराचे गंभीर आरोप करण्यात आले आहे. महिलांच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी कसून चौकशी सुरू करत लग्न, धार्मिक विधी व तंत्र-मंत्राच्या नावाखाली फसवणुकीचा आरोप खरातवर आहे. याशिवाय अमानुष लैंगिक अत्याचार केल्याच्या महिलांच्या तक्रारी असून, जमिनी खरेदी व्यवहारात मोठी फसवणूक केल्याचा आरोप, पाथर्डी परिसरातील सुमारे 25 एकर जमीन व्यवहाराचा वाद, कोट्यवधी रुपयांची लूट झाल्याचा शेतकऱ्यांचा दावा अशा अनेक प्रकरणांमध्ये खरातचं नाव समोर ालं आहे.
दरम्यान, खरात प्रकरणाला नवं वळण मिळत असतानाच नाशिकमध्ये या प्रकरणात गुन्ह्यांची संख्या वाढल्याचं पाहून पोलिसांकडून पीडित महिलांसाठी हेल्पलाईन क्रमांक जाहीर करण्यात आला आहे. अधिक महिलांनी पुढे येऊन तक्रार करण्याचं आवाहन पोलिसांनी केलं असून, नव्या तक्रारींमुळे गुन्ह्यांची संख्या आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
- हेल्पलाईन क्रमांक - 9503270224 / 7775816389