अशोक खरातचा पाय खोलात! सात महिन्याच्या गर्भवतीवर अत्याचार, मिरगावात फेरफटका अन् बंगल्यात 'आराम'

कुणाल जमदाडे, योगेश खरे, झी मीडिया, नाशिक : ज्योतिषविद्येचा आव आणत आणि लोकांना आपल्या फसव्या रितींमध्ये गुंडाळत अनेकांचीच फसवणूक आणि महिलांवर अत्याचार करणाऱ्या, कॅप्टन म्हणवणाऱ्या अशोक खरातचा पाय आता आणखी खोलात गेल्याची माहिती आहे. कायद्याच्या कचाट्यात अडकताच भोंदू अशोक खरात "नाशिक जिल्हा कायद्याचा बालेकिल्ला" बोलू लागला आहे. हा तोच खरात आहे ज्यानं आजतागायत मिरगाव परिसरात मोठी दहशत निर्माण केली होती.
अशोक खरात प्रत्येक शनिवारी आणि रविवारी मिरगावातील आपल्या अलिशान बंगल्यामध्ये आराम करायला यायचा. सिन्नर तालुक्यातील मिरगाव इथं खरातचा 45 एकरांमध्ये बंगला असून, त्याच्या या भूखंडाला दुहेरी कंपाऊंड करण्यात आल्याची माहिती आहे. ब्रह्मसदन असं त्याच्या बंगल्याचं नाव. दर सकाळी परिसरात सायकलवरून फेरफटका मारायचा मात्र नागरिकांनी याबाबत नागरिकांनी कॅमेरासमोर बोलण्यास नकार दिला. उपलब्ध माहितीनुसार दहशतीच्या जोरावर त्याने अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी बळकावल्या, अनेकांवर खोटे गुन्हे दाखल केले. मात्र आता कायद्याचा दणका बसताच हाच अशोक खरात ढसाढसा रडू लागलाय हीच वस्तूस्थिती.
महिला अत्याचार प्रकरणी अटकेत असणाऱ्या अशोक खरातचा पाय आणखी खोलात गेल्याची माहिती आहे. सध्या गर्भलिंग निदान प्रति बंधक कायदा, वन्यजीव संरक्षण कायदा अंतर्गत गुन्ह्यांमुळं आरोग्य विभाग आणि वन विभागाक आता खरातवर काय कारवाई करणार याकडेही साऱ्यांचं लक्ष लागलं आहे.
भोंदू बाबा अशोक खरातवर (पीसीपीएनडीटी)गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल होऊ शकतो. 'मुलगा हवा की मुलगी', असं म्हणत संतती प्राप्तीसाठी अशोक खरातने टोटके केले असून, एका महिलेच्या पतीने केलेल्या तक्रारीनुसार गर्भवती असताना सातव्या महिन्यात त्यानं महिलेवर पूजा विधीच्या नावाखाली अत्याचार केला होता. याशिवाय वेगवेगळ्या तक्रारीत वन्य जीवांची कातडी वापरल्याचाही उल्लेख असल्याने वन्यजीव संरक्षण कायदा अंतर्गतही खरातवर विविध कलमान्वये गुन्ह्याची नोंद केली जाऊ शकते. अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्यांतर्गत गुन्ह्यासह वेगवेगळे गुन्हे दाखल झाल्यामुळे खरात आता पोलिसांच्या तावडीतून सुटण्याची शक्यता धूसर आहे. शिवाय कैलास चौधरी यांच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरल्याचाही गुन्हा दाखल होऊ शकतो ज्यामुळं खरातला आता कायदाच धडा शिकवणार हे तर स्पष्ट आहे.