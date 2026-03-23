English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Nashik Crime News : दैवी शक्तीचा दावा करणाऱ्या विकृत भोंदूबाबाचा माज नाशिक पोलिसांनी उतरवला. दोन-तीन दिवसांच्या पाहुणचारातच कॅप्टन खरात गलितगात्र. रडत रडत म्हणाला नाशिक जिल्हा कायद्याचा बालेकिल्ला.   

सायली पाटील | Updated: Mar 23, 2026, 10:54 AM IST
अशोक खरातचा पाय खोलात! सात महिन्याच्या गर्भवतीवर अत्याचार, मिरगावात फेरफटका अन् बंगल्यात 'आराम'
कुणाल जमदाडे, योगेश खरे, झी मीडिया, नाशिक : ज्योतिषविद्येचा आव आणत आणि लोकांना आपल्या फसव्या रितींमध्ये गुंडाळत अनेकांचीच फसवणूक आणि महिलांवर अत्याचार करणाऱ्या, कॅप्टन म्हणवणाऱ्या अशोक खरातचा पाय आता आणखी खोलात गेल्याची माहिती आहे. कायद्याच्या कचाट्यात अडकताच भोंदू अशोक खरात "नाशिक जिल्हा कायद्याचा बालेकिल्ला" बोलू लागला आहे. हा तोच खरात आहे ज्यानं आजतागायत मिरगाव परिसरात मोठी दहशत निर्माण केली होती. 

Add Zee News as a Preferred Source

शनिवारी आणि रविवारी बंगल्यामध्ये आराम...

अशोक खरात प्रत्येक शनिवारी आणि रविवारी मिरगावातील आपल्या अलिशान बंगल्यामध्ये आराम करायला यायचा. सिन्नर तालुक्यातील मिरगाव इथं खरातचा 45 एकरांमध्ये बंगला असून, त्याच्या या भूखंडाला दुहेरी कंपाऊंड करण्यात आल्याची माहिती आहे. ब्रह्मसदन असं त्याच्या बंगल्याचं नाव. दर सकाळी परिसरात सायकलवरून फेरफटका मारायचा मात्र नागरिकांनी याबाबत नागरिकांनी कॅमेरासमोर बोलण्यास नकार दिला. उपलब्ध माहितीनुसार दहशतीच्या जोरावर त्याने अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी बळकावल्या, अनेकांवर खोटे गुन्हे दाखल केले. मात्र आता कायद्याचा दणका बसताच हाच अशोक खरात ढसाढसा रडू लागलाय हीच वस्तूस्थिती. 

भोंदू खरात कायद्याच्या कचाट्यातून सुटणं अशक्य 

महिला अत्याचार प्रकरणी अटकेत असणाऱ्या अशोक खरातचा पाय आणखी खोलात गेल्याची माहिती आहे. सध्या गर्भलिंग निदान प्रति बंधक कायदा, वन्यजीव संरक्षण कायदा अंतर्गत गुन्ह्यांमुळं आरोग्य विभाग आणि वन विभागाक आता खरातवर काय कारवाई करणार याकडेही साऱ्यांचं लक्ष लागलं आहे. 

भोंदू बाबा अशोक खरातवर (पीसीपीएनडीटी)गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल होऊ शकतो. 'मुलगा हवा की मुलगी', असं म्हणत संतती प्राप्तीसाठी अशोक खरातने टोटके केले असून, एका महिलेच्या पतीने केलेल्या तक्रारीनुसार गर्भवती असताना  सातव्या महिन्यात त्यानं महिलेवर पूजा विधीच्या नावाखाली अत्याचार केला होता. याशिवाय वेगवेगळ्या तक्रारीत वन्य जीवांची कातडी वापरल्याचाही उल्लेख असल्याने वन्यजीव संरक्षण कायदा अंतर्गतही खरातवर विविध कलमान्वये गुन्ह्याची नोंद केली जाऊ शकते. अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्यांतर्गत गुन्ह्यासह वेगवेगळे गुन्हे दाखल झाल्यामुळे खरात आता पोलिसांच्या तावडीतून सुटण्याची शक्यता धूसर आहे. शिवाय कैलास चौधरी यांच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरल्याचाही गुन्हा दाखल होऊ शकतो ज्यामुळं खरातला आता कायदाच धडा शिकवणार हे तर स्पष्ट आहे. 

About the Author

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
nashik newsnashik crime newsashok kharat newsCaptain Kharatbhondu baba

महाराष्ट्र बातम्या