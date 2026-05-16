/Nashik News : कारागृहात असूनही भोंदू खरात कमवतोय कोट्यवधींची रक्कम; रिंग रोग कनेक्शन वाचून डोळे चमकतील

Nashik News Ashok Kharat Crime : भविष्यवाणी, अंकज्योतिषाच्या माहितीचा बनाव रचून अनेकांची फसवणूक करणाऱ्या आणि महिलांच्या अत्याचाराचा गंभीर आरोप असणाऱ्या अशोक खरातच्या दुष्कृत्यांचा दर दिवशी नवा पाढा वाचला जात आहे. त्यातच आता एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. जिथं खरात कोठडीत असूनही त्याची कमाई सुरूच आहे, बरं कमाईचा आकडा कोट्यवधींच्या घरात आहे, ज्यामुळं अनेकांचेच डोळे चमकले आहेत. राहिला मुद्दा खरातची ही कोट्यवधींची कमाई नेमकी होतेय कुठून, याबाबतचा तर त्यामागचं कारणसुद्धा लक्षवेधी आहे.
खरातच्या खात्यावर येणारी कोट्यवधींची रक्कम ही रिंग रोड साठीच्या भूसंपादनातून येत असून, त्याला एकदोन नव्हे तर तब्बल तीन कोटी रुपये मिळणार आहेत. ज्यामुळं कारागृहात असूनही भोंदू अशोक खरातची कमाई सुरूच आहे असं म्हटलं जात आहे. रिंग रोड साठी केवळ दोन जागांच्या भूसंपादनातून त्याला सुमारे अडीच कोटी रुपये मिळणार आहेत. तर, गवळणे परिसरात अशोक खरात आणि पत्नी कल्पना खरात या दोघांना 82 लाख 83 हजार रुपये मिळणार आहेत. पाथर्डी परिसरात तृप्तबाला आणि सृष्टी खरातला मिळणार एक कोटी 82 लाख रुपये मिळणार आहेत. सोबत निलंबित उपजिल्हाधिकारी भांडे पाटील यांच्या पत्नीलाही लाखो रुपये मिळणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. खरात खरेदीप्रक्रियेत उपस्थित राहण्याची शक्यता नसल्याने दर कमीसुद्धा होऊ शकतात अशी प्राथमिक माहिती समोरक येत आहे. मात्र, भूसंपादनाचा फायदा घेण्यासाठी दोन्ही मुलींना उपस्थित राहणे आवश्यक असेल ही बाबसुद्धा महत्त्वाची.
दरम्यान, खरात प्रकरणात नुकतंच मुंबईतील उपजिल्हाधिकारी अभिजित भांडे-पाटील यांच्यावर निलंबनाची कारवाईसुद्धा झाली. तपासातील माहितीनुसार, भांडे-पाटील यांनी खरातच्या पत्नी आणि मुलीच्या नावावर असलेल्या जमिनींमध्ये मोठी गुंतवणूक केली होती. खरात आणि भांडे यांच्यात तब्बल 143 वेळा फोनवर संभाषण झालं होतं. एका जबाबदार पदावर असलेल्या अधिकाऱ्याने गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या व्यक्तीच्या कुटुंबासोबत आर्थिक व्यवहार केल्यामुळे सरकारने ही मोठी कारवाई केली. आता खरात प्रकरणात पुढं कोणता खुलासा होतो यावरही यंत्रणांचं लक्ष असेल.
खरात प्रकरणातील आणखी एक मोठी बातमी म्हणजे खरात एसआयटीचा चार्ज असलेल्या तेजस्वी सातपुते यांची पुणे पोलिसांच्या गुन्हेशाखा अप्पर आयुक्तपदी बदली करण्यात आली आहे. त्या यापूर्वी एसआरपी पुणे कँम्प च्या प्रमुख पदी होत्या.