  • महाराष्ट्राला लाजवणारी घटना! ‘विवाहितेचा सौदा नोकरीच्या नावाखाली महिलेची दाेन लाखांत विक्री; बळजबरीने लावलं लग्न

महाराष्ट्राला लाजवणारी घटना! ‘विवाहितेचा 'सौदा' नोकरीच्या नावाखाली महिलेची दाेन लाखांत विक्री; बळजबरीने लावलं लग्न

Nashik Crime News: नाशिकमध्ये विवाहित हतबल महिलेसोबत घडलेला अमानवीय प्रकार समोर आला आहे. एका विवाहित महिलेची ‘इव्हेंट मॅनेजमेंट’मध्ये नोकरी देण्याच्या नावाखाली विक्री करण्यात आली. इतकेच नाही तर या प्रकरणात 300 स्थानिकांचाही समावेश होता. जाणून घ्या डोकं चक्रावणारा घटनाक्रम.

प्रिती वेद | Updated: Mar 2, 2026, 03:07 PM IST
महाराष्ट्राला लाजवणारी घटना! ‘विवाहितेचा 'सौदा' नोकरीच्या नावाखाली महिलेची दाेन लाखांत विक्री; बळजबरीने लावलं लग्न
(photo Credit- AI)

Nashik News: नाशिकमध्ये एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. पतीपासून वेगळी राहणारी आणि पदरात 3-4 महिन्यांचे बाळ असलेल्या एका विवाहित महिलेची ‘इव्हेंट मॅनेजमेंट’मध्ये नोकरी देण्याच्या आमिषाने फसवणूक करण्यात आली. सातपूरच्या कार्बन नाका परिसरात राहणाऱ्या या महिलेचा 2 लाख रुपयांत सौदा करून तिला नांदगाव तालुक्यातील जातेगाव येथे जबरदस्तीने विवाहासाठी भाग पाडण्यात आले. या घटनेमुळे शहरात खळबळ उडाली असून पोलिसांच्या धाडसी कारवाईमुळे मोठा अनर्थ टळला आहे.

नोकरीच्या आमिषाने जाळ्यात ओढले

27 फेब्रुवारी रोजी राणी आणि भागी या दोन महिला एजंटांनी पीडितेला संपर्क साधला. “तुला इव्हेंटचे चांगले काम मिळवून देतो,” असे प्रलोभन तिला दाखवण्यात आले. विश्वास संपादन करून तिला कारमध्ये बसवण्यात आले आणि मालेगावमार्गे थेट नांदगावमध्ये नेण्यात आले. तेथे नवनाथ खिरडकर या तरुणाकडून 2 लाख रुपये घेत तिच्या इच्छेविरुद्ध लग्न लावण्यात आल्याचा आरोप आहे.

300 ग्रामस्थांच्या वेढ्यातून सुटका

लग्नानंतर पीडिता पूर्णपणे हादरली होती. 28 फेब्रुवारी रोजी तिने कसाबसा आईशी मोबाईलवर संपर्क साधून घडलेला प्रकार सांगितला. त्यानंतर तिच्या कुटुंबीयांनी सातपूर पोलिस ठाण्यात धाव घेतली. प्रकरणाची गंभीरता ओळखून पोलिसांचे पथक तातडीने जातेगावला रवाना झाले. मात्र तेथे सुमारे 300 नागरिकांचा जमाव जमला होता. पोलिसांनी संयम आणि धाडस दाखवत जमावाला बाजूला सारले आणि महिलेची सुरक्षित सुटका केली.

2 महिलांना अटक, 6 जण फरार

या प्रकरणात राणी आणि भागी या दोघींना अटक करण्यात आली आहे. प्राथमिक तपासात आणखी 6 जणांचा सहभाग समोर आला असून ते सध्या फरार आहेत. संशयित महिला सातपूर परिसरातील असल्याची माहिती समोर आली आहे. पोलिस उपायुक्त परिक्षेत्र झोन 2 किशोर काळे यांनी सांगितले की, या प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू असून यामागे मोठे रॅकेट असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

हे ही वाचा: बिर्याणी शॉप 3 दिवस बंद, फ्रीजमध्ये सापडला मृतदेह; शरीरावर कोणताही व्रण नाही

या घटनेमुळे महिलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. नोकरीच्या नावाखाली फसवणूक करणाऱ्या टोळीविरुद्ध कठोर कारवाईची मागणी होत आहे. पोलिस तपासातून आणखी धक्कादायक माहिती समोर येण्याची शक्यता आहे

About the Author

Priti Ved

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

Tags:
Nashik Breakingforced marriageWoman SoldEvent Job ScamNandgaon Incident

