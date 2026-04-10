  लिप्स्टिक बंद, रोझे करु लागली अन्...; IT कंपनीतल्या हिंदू तरुणीला आरोपींनी कसं जाळ्यात ओढलं? Inside स्टोरी

Nashik Crime News: नाशिकमधील धर्मांतर प्रकरणामध्ये धक्कादायक माहिती समोर आली असून पीडितेच्या वागण्यामधील बदलांसंदर्भातील तपशील पाहून पोलिसांनाही धक्का बसला आहे. नेमका काय खुलासा झालाय जाणून घ्या...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Apr 10, 2026, 03:03 PM IST
समोर आली हादरवून टाकणारी माहिती (फोटो प्रातिनिधिक)

Nashik Crime News: नाशिकच्या नामांकित आयटी कंपनीमधील धर्मांतराचं प्रकरण समोर आल्यानंतर या प्रकरणामधील पीडितेसंदर्भात धक्कादायक खुलासा आता पुढे आला आहे. या प्रकरणाचा तपास पोलिसांकडून सुरु असून याच तपासात काही हादरवून टाकणारी माहिती पुढे आली आहे. या प्रकरणात कंपनीच्या एचआरलाही ताब्यात घेण्यात आलं आहे.

लग्न झाल्याचं सांगूनही तरुणीने...

तपासादरम्यान पीडित तरुणीच्या बाबतीत काही अत्यंत धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. संशयित आरोपींनी पीडितेवर अशा प्रकारे प्रभाव टाकला होता की पीडितेने सलग दोन वर्षे महिना-महिनाभर उपवास पकडण्यास सुरुवात केली होती. मंत्री गिरीश महाजन यांनी या विषयावर बोलताना, "महिनाभर रोजे करायला लावणे धार्मिक भावना ठेच पोहोचविणे अशा सर्व गोष्टी घडल्या आहेत," असं म्हटलं आहे. हिंदू मैत्रिणींनी तिला जेवणासाठी बोलावले तरी ती स्पष्ट नकार देत असे. धक्कादायक म्हणजे, पीडितेने गेल्या वर्षापासून 'लिप्स्टिक' लावणेही पूर्णपणे बंद केले होते. संशयित दानिश हा विवाहित असल्याचे पीडितेला तिच्या हिंदू टीम लीडरने अनेकदा सांगितले, तिची समजूत काढली. मात्र, संशयितांच्या जाळ्यात अडकलेल्या पीडितेला यावर विश्वासच बसत नव्हता.

'विशिष्ट पोषाख छान दिसेल'; मानसिकतेशी खेळ

आरोपींची कार्यपद्धती अत्यंत नियोजनबद्ध होती. यामध्ये केवळ तरुणच नाही, तर काही विशिष्ट धर्मीय तरुणींचाही समावेश होता. या तरुणी हिंदू तरुणींशी जवळीक साधून, "तुला विशिष्ट धर्माचा पोषाख छान दिसेल, एकदा ट्राय करून तर बघ" असे सांगून त्यांना मानसिकरीत्या तयार करण्याचा प्रयत्न करत असत. वेळप्रसंगी यासाठी जबरदस्तीही केली जात असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

एचआर पोलिसांच्या ताब्यात

या प्रकरणामध्ये मुंबई नाका पोलीस स्टेशन येथे दाखल असलेल्या गुन्ह्यामध्ये भारतीय न्याय संहिता (BNS) चे कलम 75, 78, 79, 49, 356, 3(5) मधील  महिला आरोपी आणि कंपनीची एचआर आश्विनी अशोक चैनानी (वय 51 वर्ष, रा. फ्लॅट नं. 2, प्रकाश अपार्टमेंट, लुला नगर, पुणे) हिला गुन्ह्याच्या तपासासाठी ताब्यात घेण्यात आले होते. सदर महिलेकडे गुन्ह्याच्या अनुषंगाने तपास करण्यात आला. महीला आरोपीस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) च्या कलम 35(3) मधील तरतुदींनुसार कायदेशीर नोटीस बजावण्यात आली आहे. पाच आरोपींची पोलिस कोठडी आज संपणार असून एक आरोपी न्यायालयीन कोठडीत आहे.

भाजपाचं आंदोलन

नाशिक शहरातील एका नामांकित आयटी कंपनीमध्ये महिला विनयभंग महिलांवरील अत्याचार, लैंगिक शोषण, धर्मांतराचा दबाव अशा बाबी समोर आल्याने शहरात एकच खळबळ उडाली असून, या प्रकरणाचा आता सर्वच स्थरातुन निषेध व्यक्त केला जात आहे. यातच आता भाजपाने देखील या प्रकरणात उडी घेतली असून दोषींवर कडक कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. 

नाशिक शहरातील नामांकित एका आय टी कंपनीत काम करणाऱ्या काही महिलाना याच ठिकाणी काम करणाऱ्या एका धर्माच्या ९ संशयितांकडून विनयभंग ,लैंगिक अत्याचार आणि धर्मांतराचा दबाव केल्याचा आरोप पीडित महिलांकडून पोलिसांत दिलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे.प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता पोलिसांनी तत्काळ गुन्हे दाखल केले असून पोलिस आयुक्तांच्या आदेशानुसार या प्रकरणाची एसआयटीमार्फत चौकशी सुरू आहे. यातच आता या प्रकरणात भाजप मोर्चा आघाडी ने उडी घेतली असून आज सदर कंपनीच्या प्रवेशद्वारावरच भाजप पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते यांनी जोरदार घोषणाबाजी करत ठिय्या आंदोलन करत कंपनी व्यवस्थापनाला या बाबत निवेदन देखील देण्यात आले.

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

