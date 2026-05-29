/नाशिक हादरले! शिक्षकाचे आठवीच्या विद्यार्थीनीसह भयानक कृत्य! सर्व प्रकार पाहून पोलिसही शॉक झाले, पण शाळा व्यवस्थापनाला काहीच माहित नाही

नाशिकमध्ये संतापजनक प्रकार घडला आहे. एका शिक्षकाने अश्लील व्हिडिओ काढून अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर वारंवार अत्याचार केला आहे.
Nashik Crime News : नाशिकचे धर्मांतरम प्रकरण ताजे असताना एक अत्यंत धक्कादायक प्रकार घडला आहे. येथील एका नामांकित संस्थेच्या इंग्रजी माध्यमातील अल्पवयीन विद्यार्थिनीचे अश्लील व्हिडिओ काढून अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर वारंवार अत्याचार केला आहे. शिक्षकानेच हे कृत्य केले आहे. या नराधम शिक्षकाला पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या आहेत. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे शाळा व्यवनस्थापनला या प्रकारबाबत काहीच माहित नव्हते.
मन्सूर सादिक मनियार असे आरोपा शिक्षकाचे नाव आहे. या शिक्षकाने इयत्ता आठवीतील अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर विज्ञान प्रदर्शनाच्या बहाण्याने बाहेरगावी नेऊन गैरवर्तन करत अश्लील फोटो व व्हिडिओ आपल्या मोबाईल मध्ये चित्रीत केले. या शिक्षकाने वारंवार अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. याप्रकरणी संबंधित शिक्षकाचे निलंबन करण्यात आले असून या शिक्षकाला वडनेर भैरव पोलिसांकडून अटक करण्यात आली आहे पोस्को कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे
11 नोव्हेंबर 2025 रोजी शिक्षक मन्सूर सादिक मनियार याने विज्ञान प्रदर्शनासाठी फक्त दोन मुलांना परवानगी असताना संस्थेची पूर्व परवानगी न घेता मुलींच्या पालकांना खोटे सांगून दोन मुलींना सोबत घेऊन गेला. येथे या शिक्षकाने मुलींवर लैंगिक अत्याचार करून एका मुलीचे चित्रीकरण देखील केले तेव्हापासून वारंवार या मुलीला चित्रीकरण व्हायरल करण्याची धमकी देऊन वारंवार तिच्यावर अत्याचार करत राहिला.
शिक्षकाच्या अत्याचाराला कंटाळलेल्या या मुलीने याची माहिती आपल्या पालकांना दिली. यावेळी संतप्त झालेल्या पालकांनी शाळेमध्ये जात संबंधित शिक्षकाला जाब विचारण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर या गंभीर घटनेचा उलगडा झाला. या गंभीर घटनेची माहिती दोन ते तीन दिवसांपूर्वी शाळेतील प्राचार्य व संस्थाचालकांना माहिती झाली असून सुद्धा कुठलीही कारवाई न झाल्याने शाळेतील विद्यार्थ्यांचे पालक आणि ग्रामस्थांनी संतप्त होत शाळेवर धडक देऊन ठिय्या आंदोलन केले. यावेळी ग्रामस्थांनी हे प्रकरण लव जिहाद असून संबंधित शिक्षकावर कठोर कारवाई होत नाही तोपर्यंत या या ठिकाणाहून हटणार नसल्याची भूमिका घेतली होती. शाळेचे संस्थेचे सरचिटणीस यांनी शिक्षक मन्सूर सादिक मनियार याला कायमस्वरूपी सेवेतून निलंबित केले आहे.
या प्रकरणी विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी व ग्रामस्थांनी शाळेवरती ठिय्या आंदोलन करून गोंधळ घातल्याने तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाल्याने या ठिकाणी पोलिसांचा मोठा फौज फाटा देखील तैनात करण्यात आला आहे.
दरम्यान पालकांच्या आणि ग्रामस्थांच्या रेट्यानंतर मन्सूर सादिक मणियार या शिक्षकावर वडनेर भैरव पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून आरोपी शिक्षकाला अटक करण्यात आली आहे.