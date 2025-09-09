नाशिकमध्ये ट्रकचालकांना लुटणारी टोळी! 2 तरुणींना अटक; पहाटे चार वाजता...

Crime News: 21 व्या शतकातील महिला या पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून चालतात, असं म्हटलं जातं. अशी फारशी क्षेत्र नाहीत जिथं आज पुरुषांच्याबरोबरीने महिला दिसणार नाहीत. मात्र एकीकडे ही बाब सकारात्मक असतानाच दुसरीकडे गुन्हेगारीसारख्या क्षेत्रामध्येही महिलांचं प्रमाण वाढताना दिसत आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे हल्ली महिला अशा गुन्ह्यांमध्येही पकडल्या जात आहेत ज्यामध्ये यापूर्वी केवळ पुरुषच आरोपी असायचे. असाच काहीसा प्रकार नाशिकमध्ये समोर आला आहे. येथे चक्क ट्रक चालकांना लुटणाऱ्या तरुणींच्या टोळींना पोलिसांनी अटक केली आहे.
नाशिकरोड पोलिसांनी हा सारा प्रकार उघडकीस आणला आहे. दोन तरुणी मुलाचा वेश धारण करुन 3 मित्रांसोबत टोळी बनवून ट्रकचालकांना लुटायच्या. अशाच एका ट्रकचालकाला लुटण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला असता ट्रकचालकाने 112 हेल्पलाइनवर कॉल करुन मदत मागितल्यानंतर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. मात्र आरोपी पळून गेल्याचं लक्षात आल्यानंतर पोलिसांनी त्यांचा माग घेत दोन तरुणींना पकडले. मात्र यावेळी अंधाराचा फायदा घेत या दोघींसोबत चोरीच्या उद्देशाने आलेले अन्य 3 जण रिक्षातून फरार झाले. याप्रकरणी नाशिकरोड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
निकिता आव्हाड व कोमल आढाव अशी अटक करण्यात आलेल्या संशयित आरोपी महिलांची नावे आहेत..पहाटे चार वाजता पुणेरोडवरील गुप्ता हॉस्पिटलसमोर रस्त्याच्या कडेला कंटेनर वरील चालक रामनिवास वर्मा यांना अडवत धारदार शस्त्राने डाव्या हातावर, गळ्यावर वार करत जखमी केले. खिशातील 5 हजारांची रक्कम आणि स्कॅनरवर एक हजार रुपये घेतले, ट्रकचालक जीवाच्या भितीने घाबरून पुढे गेला. 112 हेल्पलाइन नंबरवर त्याने मदत मागितली. काही वेळातच सहायक निरीक्षक प्रवीण सूर्यवंशी आणि पथक घटनास्थळी दाखल झाले.
पुणे रोडकडे लुटारू गेल्याचे कळताच पथकाने शोध घेतला. एक संशयित रिक्षा दिसताच तिला थांबविले. त्याचवेळी संशयितांनी अंधाराचा फायदा घेत पलायन केले. पथकाने दोन तरुणांना जागेवर पकडले. चौकशीत दोन्ही तरुणी असल्याचे निष्पन्न झाले. निकिता आव्हाड व कोमल आढाव (रा. जेलरोड) अशी त्यांनी नावे आहेत. तर प्रेम धाटे, धीरज धाटे, शुभम आहे उर्फ राठोड हे फरार झाल्याची माहिती नाशिक पोलीस उपायुक्त किशोर काळे यांनी दिली. या पाच जणांबरोबर इतर कोणी काम करतंय का? अशा इतरही टोळ्या आहेत का? याचा शोध सध्या पोलीस घेत आहेत.
