Nashik Scam News : संतापजनक! त्र्यंबकेश्वराच्या दारी दर्शनासाठी पैशांची बोली; तत्काळ दर्शनासाठी 3 ते 5 हजारांची मागणी

Nashik trimbakeshwar News : त्र्यंबकेश्वर महादेवाच्या दर्शनासाठी पैशांची बोली. दोनशे रुपये देणगी पासपेक्षा तत्काळ दर्शनासाठी तीन ते पाच हजार रुपये. त्र्यंबकेश्वराच्या दारी घडणाऱ्या प्रकाराकडे पोलिसांची डोळेझाक, भाविकांचा आरोप...   

सायली पाटील | Updated: Apr 6, 2026, 10:12 AM IST
योगेश खरे, झी मीडिया, नाशिक : (Nashik trimbakeshwar News) बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी महत्त्वाची अशी काही ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्रातही आहेत. अशा या तीर्थक्षेत्रांपैकी एक असणाऱ्या नाशिकमधील त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंगाच्या दर्शनासाठी दर दिवशी मोठ्या संख्येनं भाविकांची गर्दी असते. मात्र, इथं येणाऱ्या परराज्यातील भाविकांना 'नको ते दर्शन' असं म्हणण्याची वेळ आली आहे. 

दर्शनासाठी दलाल एजंट 3000 रुपये मागत असल्याच्या तक्रारी काही भाविकांनी केल्या आहेत. 'दर्शन रांगेत उभे राहण्यापेक्षा तुम्हाला व्हीआयपी दर्शन करून देतो तीन हजार रुपये द्या' असं सांगत भाविकांची लूट होत असल्याचं समोर आलं आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वीच त्रंबकेश्वर मंदिरात सुरक्षा रक्षकांकडून भाविकांना झालेल्या मारहाणीचा प्रकरण ताजा असतानाच दर्शनासाठी होत असलेल्या दलालांची त्र्यंबकेश्वर देवस्थान ट्रस्टला आहे माहिती नसेल का? असाही प्रश्न उपस्थित केला जातोय. 

हेसुद्धा वाचा : Maharashtra Breaking News Today LIVE: दिवसभरात काय घडणार, काय बिघडणार? सर्व घडामोडी एका क्लिकवर....

त्र्यंबकेश्वरमध्ये दर आठवड्याला भाविकांची पाकिटं, पर्स, मंगळसूत्र चोरीला जाण्याचे प्रकार समोर येत आहेत. अवघ्या एक ते दीड किलोमीटर परिसरामध्ये भाविकांची सुरक्षितता का केली जाऊ शकत नाही? असा प्रश्न यामुळे निर्माण झाला आहे. 

त्र्यंबकेश्वरमध्ये भाविकांना सुलभतेनं दर्शन झालं पाहिजे अशी मागणी होत असताना शेगावचं उदाहरण पुढे केलं जात आहे. मात्र असं का होत नाही, असाच प्रश्न नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. व्हायरल व्हिडीओमुळं पुन्हा एकदा दर्शनासाठी सुरू असणारा पैशांचा व्यवहार समोर आला आणि संतापाची लाट उसळली. याबाबतचे सर्व पुरावे मागवण्यात आले, मात्र अचानकच चौकशीला वेगळं वळण मिळालं आणि हा घोटाळा अद्यापही उघडकीस आलेला नाही. ज्यामुळं न्यायसंस्थेबाबतही नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. 

त्र्यंबकेश्वर मंदिर परिसरातील परिस्थिती पाहता झी 24 तास चे काही सवाल

1) त्र्यंबकेश्वर संस्थान च्या कारभाराची चौकशी मॅजिस्ट्रेट कडून होत असताना न्यायालयिन चौकशी का ?
2) त्या न्यायालयीन चौकशीमध्ये मात्र अद्यापही मौन बाळगण्यात आल्याने न्याय संस्थेसह सर्व प्रशासनिक संस्था हतबल आहेत का?
3) शहरात चारचाकीला प्रवेश नसताना भाविकांना लुटण्यासाठी पुन्हा त्रंबकेश्वर नगरपालिकेचे बेकायदेशीर पार्किंग ठेका टेंडर का?
4) त्र्यंबकेश्वरमधील लुटीला स्थानिक पोलिसांचा आशीर्वाद आहे का ?

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

इतर बातम्या

Mumbai Crime : 'महिलांच्या स्तनांना स्पर्श करुन......

मुंबई बातम्या