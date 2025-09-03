नाशिकमध्ये अल्पवयीन मुलाकडून भिकाऱ्याची हत्या, नंतर मृतदेहाजवळच केला डान्स; कारण फारच अस्वस्थ करणारे

Nashik Crime News: नाशिकमधून एक धक्कादायक बातमी समोर येत आहे. अल्पवयीन मुलानेच एका भिकाऱ्याची हत्या केल्याची खळबळजनक घटना समोर येतेय. नाशिकच्या त्र्यंबक नाका परिसरात भरदिवसा खून झाल्याची ही घटना घडल्याने खळबळ पसरली आहे.
एका अल्पवयीन मुलाने त्याच्या मैत्रिणीची छेड काढल्याच्या संशयावरुन एका भिकाऱ्याची हत्या केली. भिकाऱ्याच्या डोक्यात दगड घालून त्याचा खून करण्यात आला आहे. इतकंच नव्हे तर या घटनेनंतर आरोपीने मृतदेहाजवळ डान्स केला. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, एक अल्पवयीन मुलगा त्याच्या मैत्रिणीसोबत ठक्कर बाजाराजवळील एका हॉटेलजवळ उभा होता. त्यावेळी ती तरुणी पाण्याची बाटली आणण्यासाठी गेली होती. तेव्हा तिथे बसलेल्या एका भिकाऱ्याने तिची छेड काढल्याचा संशय त्या मुलाला आला. यामुळं आरोपी मुलाने रागाच्या भरात तिथे बसलेल्या भिकाऱ्याच्या डोक्यात दगड घातला. हा हल्ला इतका जबर होता की हल्ल्यात भिकाऱ्याचा जागीच मृत्यू झाला आहे.
घटनेनंतर, अल्पवयीन मुलाने केलेल्या कृत्याचा कोणताही पश्चात्ताप न झाल्यासारखा मृतदेहाशेजारीच डान्स केला. त्याचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावरदेखील व्हायरल झाला आहे. हा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर सर्वसामान्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.
नाशिक पोलिसांनी तीन अल्पवयीन मुलांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. दरम्यान, नाशिकमध्ये दोन हत्या झाल्या आहेत. मित्राने केलेल्या मारहाणीत एकाचा मृत्यू झाला आहे. मित्रानेच मित्राची हत्या केल्याची घटना समोर आली आहे. या घटनेतदेखील काही संशयिताना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे.
पिंपरी चिंचवडमध्ये एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. नात्यातील एका मुलीच्या 26 वर्षीय प्रियकराला 11 जणांनी केलेल्या बेदम मारहाणीत त्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या प्रकरणी पिंपरी चिंचवड पोलिसांनी 11 आरोपींविरुद्ध कट रचून खुनाचा गुन्हा दाखल केला असून, आतापर्यंत 9 जणांना अटक केली आहे. ही घटना 22 जुलै रोजी पिंपरीतील सांगवी परिसरात असलेल्या देवकर पार्कमधील एका खोलीत घडली होती. मयत तरुणाचे नाव रामेश्वर घेंगट असून, त्याचे त्याच्याच नात्यातील एका तरुणीसोबत प्रेमसंबंध होते.
