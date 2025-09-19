English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

बायकोचा एक्स बॉयफ्रेण्ड 4-5 जणांसोबत आला अन् भररस्त्यात नवऱ्याला गाडीत कोंबलं...एखाद्या पिक्चरपेक्षाही भयंकर थरार, पाहा VIDEO

Nashik Crime : नाशिकच्या सातपूर परिसरातील असलेल्या त्र्यंबकेश्वर रोडवरील एक धक्कादायक व्हिडीओ समोर आला आहे. भरदिवसा 4 - 5 जण आले आणि त्यांनी एका तरुणाला जबरदस्ती कारमध्ये कोंबताना दिसून आलेत. नेमकं काय प्रकरण जाणून तुम्हालाही धक्का बसेल. 

नेहा चौधरी | Updated: Sep 19, 2025, 08:29 PM IST
बायकोचा एक्स बॉयफ्रेण्ड 4-5 जणांसोबत आला अन् भररस्त्यात नवऱ्याला गाडीत कोंबलं...एखाद्या पिक्चरपेक्षाही भयंकर थरार, पाहा VIDEO

Nashik Crime : मुंबई असो किंवा पुणे...आजकाल गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढताना दिसत आहेत. पुण्यात आयुष कोमकर खुनेनंतर आंदेळकर गँगवॉर समोर आले आहे. ही घटना ताजी असताना बुधवारी रात्री उशिरा अचानक सर्वसामान्यावर गोळीबार करण्यात आला. आता नाशिकातून एक धक्कादायक व्हिडीओ समोर आला आहे. सातपूर परिसरातील असलेल्या त्र्यंबकेश्वर रोडवरील पपया नर्सरी जवळ हा थरारक व्हिडीओ आहे. ज्यामध्ये दिवसाढवळ्या एका कारमध्ये 4 - 5 जण आलेत आणि त्यांनी तरुणाचा मोबाईल ओढून घेतला. त्यानंतर त्याला बळजबरीने कारमध्ये कोंबताना दिसून आलेत. (Nashik Crime Wife ex boyfriend came with 4 5 people kidnapping her husband into the car Maharashtra News)

Add Zee News as a Preferred Source

मिळालेल्या माहितीनुसार 17 सप्टेंबर 2025 ला दुपारी 2 वाजता ही घटना घडली आहे. तेजस ज्ञानेश्वर घाडगे हा हिंदू सोसायटीसमोरील एका टपरीवर मित्र सौरभ आहेर आणि त्याच्या वडिलांसोबत चर्चा करत होता. अशातच पत्नीचा लग्नाआधीची एक्स बॉयफ्रेण्ड आपल्या काही मित्रांसोबत आला आणि त्याने तेजसला अपहरण केलं. पत्नीचा एक्स बॉयफ्रेंड गिरीश शिंगोटे याचा मित्र शैलेश कुवर ऊर्फ बंटी ,अक्षय पवार आणि काही मित्रांसोबत स्विफ्ट गाडी घेऊन तेजला अपहरण करण्यासाठी आले होते. 

थरारक व्हिडीओ पाहा

तेजसला बळजबरीने अपहरण करत असताना तिथे असलेल्या लोकांनी घटनेचा व्हिडीओ काढला. हा व्हिडीओ पिक्चरमधील एखाद्या सीनपेक्षाही भयंकर थरार पाहिला मिळतो. तेजला गाडीत घालून त्याला बेदम मारहाण करण्यात आली. ही कार काही अंतरावर गेल्यावर जीव वाचविण्यासाठी तेजसने उडी मारली. त्यानंतर रिक्षा करुन त्याने पपया नर्सरी सातपूरमधील पोलीस चौकी गाठली आणि पोलिसांना सर्व घटनेची तक्रार केली. 

दरम्यान जुन्या प्रेमसंबंधांमुळे हा हल्ल्याचा प्राथमिक अंदाज पोलिसांनी लावला आहे. दरम्यान पोलीस मुख्य संशयित आरोपी गिरीश शिंगोटे आणि त्याचा साथीदारांचा शोध घेत आहेत. शहरातील गुन्हेगारी दिवसेंदिवस वाढताना दिसत आहे. 

FAQ

1. नाशिक सातपूर अपहरण प्रकरण नेमके काय आहे?
नाशिकमधील सातपूर परिसरातील त्र्यंबकेश्वर रोडवरील पपया नर्सरीजवळ १७ सप्टेंबर २०२५ रोजी दुपारी २ वाजता दिवसाढवळ्या तेजस ज्ञानेश्वर घाडगे (वय २४, हिंदू सोसायटी रहिवासी) याचे अपहरण करण्याचा प्रयत्न झाला. पत्नीचा एक्स बॉयफ्रेंड गिरीश शिंगोटे आणि त्याचे साथीदारांनी हे केले. तेजसला गाडीत कोंडून मारहाण करताना व्हिडिओ व्हायरल झाला.

2. अपहरण कसा घडला?
तेजस मित्र सौरभ आहेर आणि त्याच्या वडिलांसोबत टपरीवर उभा असताना गिरीश शिंगोटे आणि साथीदार (शैलेश कुवर उर्फ बंटी, अक्षय पवार आणि इतर) स्विफ्ट कारने आले. त्यांनी तेजसचा मोबाईल ओढून घेतला आणि बळजबरीने कारमध्ये कोंडले. मारहाण करताना व्हिडिओ काढला गेला. कार काही अंतरावर गेल्यानंतर तेजसने जीव वाचवण्यासाठी उडी मारली आणि रिक्षाने पपया नर्सरीतील पोलिस चौकी गाठली.

3. अपहरणाचे कारण काय आहे?
जुन्या प्रेमसंबंधांमुळे हा हल्ला झाला. तेजसची पत्नी आणि गिरीश शिंगोटे यांच्यात लग्नाआधी प्रेमसंबंध होते. लग्नानंतरही संपर्क राहिल्याने वैर वाढले. पोलिसांना प्राथमिक अंदाज प्रेम-संबंधातील वैराचा आहे.

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
nashikcrimeManabductionkidnapping

इतर बातम्या

कपिल शर्माचा शो कायदेशीर वादात, ‘हेरा फेरी’तील बाबुरावच्या...

मनोरंजन