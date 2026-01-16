English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Nashik Election Result 2026 : बापाने कमवलं मुलाने गमवलं, अपक्ष उमेदवाराकडून बडगुजरांच्या मुलाचा दारुण पराभव

Nashik Election Result 2026 : बापाने कमवलं मुलाने गमवलं, अपक्ष उमेदवाराकडून बडगुजरांच्या मुलाचा दारुण पराभव 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 16, 2026, 05:17 PM IST
Nashik Election Result 2026 : बापाने कमवलं मुलाने गमवलं, अपक्ष उमेदवाराकडून बडगुजरांच्या मुलाचा दारुण पराभव

नाशिकमध्ये एक अनोखा रिझल्ट पाहायला मिळत आहे. नाशिकच्या प्रभाग क्रमांक 29 अ मधून अपक्ष उमेदवार मुकेश शहाणे मोठ्या मतांनी विजयी झाले आहेत. बडगुजर यांच्या मुलाला हरवलं आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

नाशिक महानगरपालिका निवडणुकीत प्रभाग क्रमांक २९-अ मध्ये अत्यंत नाट्यमय घडामोडी पाहायला मिळाल्या. या 'हायव्होल्टेज' लढतीत अपक्ष उमेदवार मुकेश शहाणे यांनी दणदणीत विजय संपादन केला असून भाजपचे अधिकृत उमेदवार दीपक बडगुजर यांना पराभवाचा धक्का दिला आहे. या लढतीचे वैशिष्ट्य म्हणजे दीपक बडगुजर हे भाजपचे ज्येष्ठ नेते सुधाकर बडगुजर (जे स्वतः प्रभाग २५ मधून विजयी झाले आहेत) यांचे पुत्र आहेत. दुसरीकडे, मुकेश शहाणे यांना भाजपकडून 'एबी फॉर्म' नाकारण्यात आल्याने त्यांनी बंडखोरी करत अपक्ष म्हणून शड्डू ठोकला होता.

पक्षाने हकालपट्टी करूनही शहाणे यांनी आपल्या स्थानिक जनसंपर्काच्या जोरावर भाजपच्या अधिकृत उमेदवाराचा पराभव केला. भाजपसाठी हा निकाल अत्यंत मानहानीकारक मानला जात असून, या निकालाने नाशिकच्या राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडवून दिली आहे.

वडील विजयी अन् मुलगा पराभूत 

प्रभाग क्रमांक 25 मधून सुधाकर बडगुजर स्वतः दणदणीत विजय मिळवत महापालिकेत पोहोचले, मात्र दुसरीकडे प्रभाग क्रमांक 29-अ मध्ये त्यांच्या मुलाचा झालेला पराभव हा राजकीयदृष्ट्या मोठा धक्का मानला जात आहे. महत्त्वाचं म्हणजे पहिल्यांदाच निवडणूक लढविणाऱ्या दीपक बडगुजर यांना पहिल्याच निवडणुकीत पराभव स्वीकारावा लागला आहे.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
nashikNashik Election Results 2026nmc election result 2026nmc result 2026sudhakar badgujar

इतर बातम्या

Dhule Election Winner List: धुळे महानगरपालिका निवडणुकीत विज...

महाराष्ट्र बातम्या