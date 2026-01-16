Nashik Election Result 2026 : बापाने कमवलं मुलाने गमवलं, अपक्ष उमेदवाराकडून बडगुजरांच्या मुलाचा दारुण पराभव 

नाशिकमध्ये एक अनोखा रिझल्ट पाहायला मिळत आहे. नाशिकच्या प्रभाग क्रमांक 29 अ मधून अपक्ष उमेदवार मुकेश शहाणे मोठ्या मतांनी विजयी झाले आहेत. बडगुजर यांच्या मुलाला हरवलं आहे.
नाशिक महानगरपालिका निवडणुकीत प्रभाग क्रमांक २९-अ मध्ये अत्यंत नाट्यमय घडामोडी पाहायला मिळाल्या. या 'हायव्होल्टेज' लढतीत अपक्ष उमेदवार मुकेश शहाणे यांनी दणदणीत विजय संपादन केला असून भाजपचे अधिकृत उमेदवार दीपक बडगुजर यांना पराभवाचा धक्का दिला आहे. या लढतीचे वैशिष्ट्य म्हणजे दीपक बडगुजर हे भाजपचे ज्येष्ठ नेते सुधाकर बडगुजर (जे स्वतः प्रभाग २५ मधून विजयी झाले आहेत) यांचे पुत्र आहेत. दुसरीकडे, मुकेश शहाणे यांना भाजपकडून 'एबी फॉर्म' नाकारण्यात आल्याने त्यांनी बंडखोरी करत अपक्ष म्हणून शड्डू ठोकला होता.
पक्षाने हकालपट्टी करूनही शहाणे यांनी आपल्या स्थानिक जनसंपर्काच्या जोरावर भाजपच्या अधिकृत उमेदवाराचा पराभव केला. भाजपसाठी हा निकाल अत्यंत मानहानीकारक मानला जात असून, या निकालाने नाशिकच्या राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडवून दिली आहे.
प्रभाग क्रमांक 25 मधून सुधाकर बडगुजर स्वतः दणदणीत विजय मिळवत महापालिकेत पोहोचले, मात्र दुसरीकडे प्रभाग क्रमांक 29-अ मध्ये त्यांच्या मुलाचा झालेला पराभव हा राजकीयदृष्ट्या मोठा धक्का मानला जात आहे. महत्त्वाचं म्हणजे पहिल्यांदाच निवडणूक लढविणाऱ्या दीपक बडगुजर यांना पहिल्याच निवडणुकीत पराभव स्वीकारावा लागला आहे.