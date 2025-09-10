Nashik News : महाराष्ट्राती पहिली अन् देशातील तिसऱ्या इलेक्ट्रीक टेस्टिंग लॅबचं नाशकात उद्घाटन, श्रेयवादाचं राजकारण रंगल

योगेश खरे झी 24 तास नाशिक : नाशिकमध्ये आज केंद्र सरकारच्या इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग लॅबचे उद्घाटन केंद्रीय मंत्री मनोहरलाल खट्टर आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते पार पडलंय.. विशेष म्हणजे या कार्यक्रमाला व्यासपीठावर मंत्री छगन भुजबळ उपस्थित होते... मात्र या लॅबच्या उद्घाटनाच्या पार्श्वभुमीवर नाशिकच्या राजकारणात श्रेयवादाची लढाई जोरदार पाहायला मिळाली आहे.
नाशिकमधील इलेक्ट्रिक टेस्टिंग लॅबच्या मोठ्या थाटात उदघाटन पार पडलं. मात्र यावरून शिवसेना आणि राष्ट्रवादीमध्ये श्रेयवाद रंगल्याचा पाहायला मिळालं. या लॅबसाठी जागा मिळवून देण्यासाठी आपण प्रयत्न केल्याचा दावा माजी खासदार हेमंत गोडसे यांनी केला आहे. त्यामुळे 100 एकर जागा उपलब्ध झाली... आज या लॅबच्या उद्घाटन सोहळ्याला माजी खासदार हेमंत गोडसे यांना निमंत्रण देण्यात आलं नव्हतं. त्याचं साधं निमंत्रण पत्रिकेवर नावही नव्हतं.. त्यावरून गोडसे यांनी नाराजी व्यक्त करत छगन भुजबळ य़ांच्यावर निशाणा साधला आहे.
दरम्यान टेस्टिंग लॅबचं काम समीर भुजबळांच्या काळात झाल्याचं म्हणत भुजबळांनी हेमंत गोडसे यांच्यावर पलटवार केला आहे. लॅबमध्ये एक हजार कोटी रूपयांची गुंतवणूक केल्याचा दावाही छनग भुजबळ यांनी केला आहे.
मागील काही दिवसांपासून वेगवेगळ्या कारणांवरून महायुतीत कुठे वाद सुरू आहे. तर कुठे श्रेयवादाची लढाई.. तर दुसरीकडे पालकमंत्रिपदावरूनही महायुतीत रस्सीखेच सुरू आहे.. दरम्यान आता विकासकामावरून शिंदेंची शिवसेना आणि दादांच्या राष्ट्रवादीते नेते आमनेसामने आल्यानं पुन्हा एकदा महायुतीमधला वाद चव्हाट्यावर
आला आहे.