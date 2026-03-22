  • नाशिक फाइल्सचा धमाका; खरातच्या नावावर 52 मालमत्तांचे सातबारा उतारे हाती, बड्या अधिकाऱ्यांचे धागेदोरेही समोर

Ashok Kharat Networth : नाशिकमधील अशोक खरातवर गंभीर आरोपांनंतर पोलीस तपासात अनेक धक्कादायक गोष्टी समोर येत आहेत. गेल्या 15 वर्षांत त्याने सुमारे 200 कोटींची संपत्ती जमवल्याचे उघड झालं असून मालमत्तेसंदर्भात मोठे पुरावे हाती लागले आहेत.

नेहा चौधरी | Updated: Mar 22, 2026, 05:39 PM IST
Ashok Kharat Networth : नाशिकमधील भोंदूबाबा अशोक खरात याच्या पापांचा पाढा दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. केवळ लैंगिक अत्याचारच नाही तर भोंदूबाबाने फसवणूक करुन करोडोंची मालमत्ता आणि संपत्ती उभी केली आहे. यासाठी त्याने एकाची हत्या केल्याचा आरोपही जाधव कुटुंबाने केला आहे. खरातने फसवणुकीतून तब्बल 2000 कोटींची अफाट मालमत्ता जमावल्याचा धक्कादायक खुलासा झालाय. एसआयटी प्रमुख तेजस्वी सातपुते यांच्या तपासात खरातच्या नावावर 52 मालमत्तांचे सातबारा उतारे सापडल्यानंतर धक्कादायक गोष्टी समोर येत आहे. यात बड्या अधिकाऱ्यांचे धागेदोरेही समोर येत आहेत.

नाशिक फाइल्सचा धमाका!

अशोक खरात... ज्याने धर्माच्या नावाखाली आणि भीती दाखवून शेकडो लोकांना लुटलं, त्याचे कारनामे आता ''नाशिक फाइल्स'' च्या रूपाने बाहेर येत आहेत. एसआयटीने केलेल्या प्राथमिक तपासात खरात आणि त्याच्या कुटुंबीयांच्या नावे तब्बल 52 सातबारा उतारे आढळून आले आहेत. या मालमत्तांची किंमत जवळपास दीड हजार कोटींच्या घरात असल्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे. नाशिक शहर, पाथर्डी, गिरगाव, गौळाणे, शिर्डी आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यात या जमिनी पसरलेल्या आहेत. या जमिनी खरेदी करण्यासाठी साम दाम दंड भेद असे सर्व आयोगांचा वापर त्यांनी केला आहे त्यामुळे परिसरातील अनेक मुलं गायब असल्याचे आरोप होत आहेत.

 

11 मालमत्ता खरातच्या स्वतंत्र नावावर पण...

विशेष म्हणजे, केवळ 11 मालमत्ता खरातच्या स्वतंत्र नावावर आहेत, तर उर्वरित 41 मालमत्ता सामाईक स्वरूपात आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे, या सामाईक सातबारा उताऱ्यांवर काही नामवंत बांधकाम कंपन्यांसह तहसीलदार आणि उपजिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या कुटुंबीयांची नावेही समोर आली आहेत. इतकेच नाही तर सिन्नर मधील लोंढे आणि शिर्डी मधील शेळके कुटुंबीयांच्या नावावर बेनामी मालमत्ता आहेत. यामुळे प्रशासकीय यंत्रणेत खरातचे किती खोलवर संबंध होते, हे उघड झाले आहे.

 

बडे मासे कोण आहेत?

या संपूर्ण प्रकरणाची व्याप्ती पाहता आता प्राप्तिकर विभागही या तपासात उतरण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. खरातचा जमीन व्यवहार पाहणारा एजंट सध्या पोलिसांच्या ताब्यात असून, त्याच्याकडून अनेक बड्या नावांचा खुलासा होण्याची शक्यता आहे.

 

आता प्रश्न हा आहे की, एका भोंदू बाबाकडे एवढी अफाट संपत्ती जमते कशी? आणि यामागे असलेले ''बडे मासे' कोण आहेत? तेजस्वी सातपुते यांचा धडाका पाहता, येणाऱ्या काळात अनेक पांढरपेशी चेहरे बेनकाब होणार यात शंका नाही. 

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. 

