नाशिकमधील सर्वात मोठ्या IT कपंनीत अत्यंत धक्कादायक प्रकार; महिलांवर भयानक अत्याचार, लैंगिक छळ, धर्मांतर आणि...

Nashik Crime News : नाशिकमधून एक अत्यंत धक्कादायक आणि संतापजनक बातमी समोर येत आहे. शहरातील एका नामांकित बहुराष्ट्रीय कंपनीत महिला कर्मचाऱ्यांचा लैंगिक आणि मानसिक छळ होत असल्याचा खळबळजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, केवळ छळच नाही तर पीडित महिलांना बळजबरीने मांस खाऊ घालून धर्मांतराचा प्रयत्न केल्याचा आणि हिंदू देवदेवतांचा अपमान केल्याचाही गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणी नाशिक पोलिसांनी आतापर्यंत 9 गुन्हे दाखल केले असून 6 आरोपींना बेड्या ठोकल्या आहेत.
नाशिकच्या औद्योगिक क्षेत्रातून एक अशी बातमी आली आहे, ज्याने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला आहे. एका प्रतिष्ठित मल्टिनॅशनल कंपनीत कामाला असलेल्या महिला कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्यासोबत घडलेला भयावह प्रकार पोलिसांसमोर मांडला आहे. कंपनीत काम करणाऱ्या काही विशिष्ट धर्माच्या पुरुष कर्मचाऱ्यांनी महिलांचे जगणे असह्य केले होते. गेल्या अनेक वर्षांपासून हा प्रकार सुरू असल्याचे पोलीस तपासात समोर आले आहे. पीडित महिलांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, आरोपींनी केवळ विनयभंग केला नाही, तर महिलांना बळजबरीने मांसाहार करण्यास भाग पाडून त्यांचे धर्मांतर करण्याचा प्रयत्न केला. इतकेच नाही तर कार्यालयात काम करत असताना हिंदू धर्माबद्दल आणि देवी-देवतांबद्दल अत्यंत अश्लील आणि आक्षेपार्ह टिप्पणी करून धार्मिक भावना दुखावल्या.
आरोपींमध्ये दानिश शेख, तौसिफ अत्तार, रजा मेमन आणि शाहरुख कुरेशी यांसारख्या नावांचा समावेश आहे. कार्पोरेट अत्याचाराच्या प्रकरणात दोन पोलीस स्टेशन मध्ये 9 गुन्हे दाखल झाले आहेत. विनयभंग, मानसिक छळ आणि धार्मिक भावना दुखावल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल असून एकूण 6 आरोपींना पोलिसांनी अटक केली आहे.
या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन नाशिकचे पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी विशेष तपास पथक म्हणजेच स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. गुन्हे शाखेच्या सहाय्यक पोलीस आयुक्त यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा तपास केला जाणार आहे. कंपनीतील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीही या तक्रारींकडे दुर्लक्ष केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.
नाशिक पोलिसांनी सर्व खासगी आस्थापनांना इशारा देण्यात आला आहे. कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या सुरक्षेची जबाबदारी ही व्यवस्थापनाची असेल. कोणत्याही महिलेला असा त्रास होत असल्यास त्यांनी तात्काळ **CP WhatsApp नंबर ९९२३३२३३११** किंवा **११२** वर संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. तपासात आणखी काही मोठे खुलासे होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. एकीकडे आपण महिला सक्षमीकरणाच्या गप्पा मारतो, तर दुसरीकडे नामांकित कंपन्यांमध्ये महिलांना अशा क्रूरतेला सामोरे जावे लागते, हे समाजासाठी लांच्छनास्पद आहे. आता SIT च्या माध्यमातून या प्रकरणाच्या मुळापर्यंत पोलीस पोहोचणार का आणि यातील मुख्य सूत्रधारांना कठोर शिक्षा होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.