नाशिकमध्ये उभारणार बिबट्यांचं जेल! पण पकडलेल्या बिबट्यांना सोडायचं कुठे वनखात्यालाच पडला प्रश्न

Maharashtra News Updates: नाशिक जिल्ह्यात शहरालगतच्या उपनगरांपासून ग्रामीण पट्ट्यांपर्यंत बिबट्यांचा वावर वाढल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. रात्रीच्या वेळी शेतात, ऊसाच्या पट्ट्यात किंवा वस्तीच्या काठावर बिबट्या दिसल्याच्या तक्रारी वारंवार येत आहेत. या परिस्थितीचा गांभीर्याने विचार करत वनविभागाने मोठा निर्णय घेतला असून पकडलेल्या बिबट्यांसाठी विशेष सुरक्षित व्यवस्था उभारण्याची तयारी सुरू केली आहे. या निर्णयामुळे नागरिकांची भीती कमी होईल अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. दरम्यान वनविभागातील अधिकाऱ्यांना एक वेगळाच प्रश्न पडला आहे.
गेल्या काही महिन्यांत नाशिक जिल्ह्यात बिबट्यांच्या हालचालींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. रात्रीच्या वेळी कुत्री, शेळ्या किंवा लहान जनावरे उचलण्याच्या घटना वारंवार घडत आहेत. काही ठिकाणी माणसांवर हल्ल्याच्याही घटना समोर आल्या असून काही निरपराध मुलांचे जीवही गेले आहेत. त्यामुळे ग्रामस्थांमध्ये भीती निर्माण झाली होती.
एखाद्या गावात बिबट्या दिसल्याची माहिती मिळाल्यानंतर वनविभागाचे पथक तातडीने घटनास्थळी पोहोचते. लहान आकाराच्या पिंजऱ्यांच्या मदतीने बिबट्याला जिवंत पकडले जाते. मात्र पकडल्यानंतर त्या प्राण्याला सुरक्षितपणे कुठे ठेवायचे आणि पुन्हा सोडायचे कुठे, हा मोठा प्रश्न अधिकाऱ्यांसमोर उभा राहत होता. अनेक वेळा योग्य अधिवास शोधणे कठीण जात होते.
यावर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून वनविभागाने 33 मोठ्या सुरक्षित एन्क्लोजर उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे विशेष बंदिस्त पिंजरे वनखात्याच्या उपलब्ध जागेवर उभारले जाणार आहेत. येथे पकडलेल्या बिबट्यांची वैद्यकीय तपासणी, निरीक्षण आणि आवश्यक काळजी घेतली जाणार आहे. त्यानंतर परिस्थितीनुसार पुढील निर्णय घेतला जाईल.
तज्ञांच्या मते बिबट्यांच्या नैसर्गिक अधिवासात घट होत आहे. जंगलालगत वाढलेल्या वसाहती, शेतीचा विस्तार आणि ऊस-मका यांसारखी दाट पिके बिबट्यांना सुरक्षित आश्रय देत आहेत. अन्नासाठी सहज उपलब्ध होणारी जनावरे आणि भटक्या कुत्र्यांमुळे ते मानवी वस्त्यांच्या जवळ राहू लागले आहेत.
वनविभागाने ग्रामस्थांना काही सूचना देखील दिल्या आहेत. रात्री एकटे बाहेर न पडणे, लहान मुलांना अंधारात सोडू नये, शेतात काम करताना गटाने जाणे आणि बिबट्या दिसल्यास तात्काळ वनविभागाला माहिती देणे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
33 एन्क्लोजर उभारण्याचे काम लवकरच सुरू होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. या योजनेमुळे पकडलेल्या बिबट्यांची योग्य निगा राखता येईल आणि त्यांना सुरक्षितरीत्या पुनर्वसित करता येईल. तसेच नागरिकांमधील भीती कमी होऊन मानव-वन्यजीव संघर्षावर नियंत्रण मिळण्यास मदत होईल, अशी आशा प्रशासनाने व्यक्त केली आहे