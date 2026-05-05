  महाराष्ट्र हादरला! परीक्षा सुरु असताना वर्गातच कॉलेज तरुणीचा विनयभंग; पेपर सोडवताना प्राध्यापकाची अश्लिल मागणी

परीक्षा सुरु असताना वर्गातच कॉलेज तरुणीचा विनयभंग करण्यात आला आहे. पेपर सोडवताना प्राध्यापकाने अश्लिल मागणी केली. मालेगाव मध्ये ही धक्कादायक घटना घडली आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: May 5, 2026, 07:09 PM IST
Nashik Malegaon Crime News : पुण्यातील नसरापूर येथे 4 वर्षाच्या चिमुरडीवर लैंगिक अत्याचार करुन तिची हत्या करण्यात आली. या घटनेमुळे महाराष्ट्रात संतापाची लाट उसळली आहे. अशातच आता महाराष्ट्राला हादरवणारी आणखी एक घटना घडली आहे. परीक्षा सुरु असताना वर्गातच कॉलेज तरुणीचा विनयभंग झाला आहे. तरुणी पेपर सोडवत असताना प्राध्यापकाने तिच्याकडे अश्लिल मागणी केली. मालेगाव मध्ये हा धक्कादायक प्रकार घडला आहे. या घटनेमुळे एकच खळबळ उडाली आहे. 

पेपर लिहिणाऱ्या विद्यार्थीनीच्या असाह्यतेचा फायदा घेत अश्लील मागणी करणाऱ्या नराधम प्राध्यापकाला मालेगाव पोलिसांनी तातडीने बेड्या ठोकल्या आहेत. या घटनेनंतर परिसरातून संताप व्यक्त होत आहे. या घटनेमुळे शिक्षकी पेशाला काळीमा फासला गेला आहे.  मालेगाव येथील एका प्रतिष्टीत  महाविद्यालयात हा प्रकार घडला आहे.  एका साहाय्यक प्राध्यापकाने परीक्षा सुरू असतानाच तरुणीचा विनयभंग केला आहे. परीक्षा सुरु असताना वर्गातील इतर सर्व विद्यार्थी पेपर देऊन वर्गाबाहेर निघून गेले होते. मात्र, तक्रारदार विद्यार्थिनीचा पेपर पूर्ण व्हायचा बाकी असल्याने ती वर्गात शेवटपर्यंत बसून पेपर लिहित होती. यावेळी वर्गात कोणीही नसल्याचा गैरफायदा घेत संशयित प्राध्यापकाने या विद्यार्थिनीचा विनय भंग केला असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. प्रध्यापकाने या तरुणीकडे शरीर सुखाची मागणी केली.  पोलिसांनी संशयित प्राध्यापकाला ताब्यात घेतले आहे. 

यावर कॉलेज प्रशासनाशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला.  मात्र कॉलेज प्रशासनाकडून प्रतिक्रिया देण्यास नकार देण्यात आला. कॉलेज प्रशासनाने तत्काळ त्या प्राध्यापकाला निलंबित केले असून संस्थे तर्फे तीन शिक्षकांची नेमणूक करून चौकशी समिती नेमण्यात आल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. या प्रकरणावर कॉलेजच्या प्रशासनाने काय भूमिका घेतली? तेथील महिला स्टाफ काय करत होत्या? त्या ठिकाणी महिला शिक्षक का नेमण्यात आली नाही. ही चूक कॉलेजच्या प्रशासनाची आहे अशी परखड भूमिका आई बानाई महिला हिंदुत्ववादी संघटनेच्या ऍड मंजुषा कजवाडकर यांनी व्यक्त केली.

जळगावमध्ये 17 वर्षीय मुलीचा विनयभंग

जळगावमध्ये 17 वर्षीय मुलीचा विनयभंग झाल्याची घटना समोर आली आहे.  याप्रकरणी रामानंद नगर पोलिस ठाण्यात तरुणविरुद्ध पोस्को कलमानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तरुण अल्पवयीन मुलीला मोबाईलवर वारंवार मेसेज तसेच अश्लील फोटो पाठवत असल्याचे तक्रारीत नमूद केले. 

 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

