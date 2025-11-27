आई-वडील सतत बायकोचा बैल म्हणून टोमणे मारायचे; तरुणाने घेतला भयंकर निर्णय, पोटच्या मुलींसह...

Nashik Man Suicide: सासू-सासऱ्यांच्या टोमण्यांमुळं सुनेने आत्महत्या केल्याच्या घटना तुम्ही ऐकल्या असतीलच. मात्र नाशिकमध्ये एक वेगळीच घटना समोर आली आहे. स्वतःच्याच आई-वडिलांच्या टोमण्यांमुळं एका व्यक्तीने आत्महत्या केली आहे. इतकंच नव्हे तर, या व्यक्तीने दोन्ही मुलांसह पित्याने आयुष्य संपवलं आहे.
आजपर्यंत सासू सासऱ्यांच्या टोमण्यांनी सुनेने मुलांसह आत्महत्या करण्याचा प्रकार ऐकला असेलच. मात्र खुद्द आईवडिलांच्या टोमण्यांनी व्यथित होऊन दोन मुलांसह पित्याने विहिरीत उडी घेऊन आत्महत्या केलीय. चांदवड तालुक्यातील काजी सांगवी दिग्वद परिसरात हा प्रकार घडला आहे. दौलत हिरे असं आत्महत्या केलेल्या तरुणाचे नाव आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, दौलत यांचे लग्न झाल्यापासून त्यांचे आई आणि वडील सातत्याने त्यांची घरात अवहेलना करत होते. त्यांना बायकोचा बैल, माजला आहे, बायको आल्यापासून ऐकत नाही, असे टोमणे मारत होते. घरात सातत्याने टोमणे मारत असल्यामुळं त्यांना घरात राहणे असह्य होत होते. तसंच, घरात राहणे मुश्कील केले होते.
एका बाजूला ग्रामपंचायतीतील कामाचा ताण आणि घरी टोमणे अशा द्विधा मनस्थितीत असलेल्या यांनी आपल्या दोन मुलांसह प्रज्ञा दौलत हिरे व प्रांजल दौलत हिरे यांच्यासह विहिरीमध्ये उडी घेत आपले जीवन संपवले आहे. या तिघांचे मृतदेह विहिरीमधून काढून चांदवड येथील उपजिल्हा रुग्णालयात पोस्टमार्टम करण्यात आले.
दरम्यान, दौलत यांची पत्नी सोनाली हिरे हीने सासू मीना हिरे आणि सासरे रामभाऊ हिरे यांच्याविरोधात चांदवड पोलीसात तक्रार दाखल केलीय . टोमण्यातून कौटुंबीक वाद आणि त्यातून झालेली आत्महत्या हा सर्वत्र चर्चचा विषय ठरला आहे. पोलिस याबाबत अधिक तपास करत असून पत्नीची भूमिका सुद्धा तपासली जात आहे.
उत्तर: नाशिकमधील चांदवड तालुक्यातील काजी सांगवी दिग्वद परिसरात ही घटना घडली.
उत्तर: दौलत हिरे (आत्महत्या केलेले वडील) आणि त्यांची दोन मुले, प्रज्ञा दौलत हिरे व प्रांजल दौलत हिरे.
उत्तर: बातमीनुसार, स्वतःच्या आई-वडिलांकडून वारंवार मारल्या जाणाऱ्या टोमण्यांना कंटाळून आणि घरात राहणे असह्य झाल्यामुळे त्यांनी हे पाऊल उचलले.