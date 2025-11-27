English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
आई-वडील सतत बायकोचा बैल म्हणून टोमणे मारायचे; तरुणाने घेतला भयंकर निर्णय, पोटच्या मुलींसह...

Nashik Man Suicide: नाशिकमध्ये घरच्यांच्या टोमण्यांना कंटाळून वडिलांची दोन मुलासह विहिरीत उडी घेत आत्महत्या

मानसी क्षीरसागर | Updated: Nov 27, 2025, 10:39 AM IST
आई-वडील सतत बायकोचा बैल म्हणून टोमणे मारायचे; तरुणाने घेतला भयंकर निर्णय, पोटच्या मुलींसह...
nashik man ended life after his mother and father taunt him over wife

Nashik Man Suicide: सासू-सासऱ्यांच्या टोमण्यांमुळं सुनेने आत्महत्या केल्याच्या घटना तुम्ही ऐकल्या असतीलच. मात्र नाशिकमध्ये एक वेगळीच घटना समोर आली आहे. स्वतःच्याच आई-वडिलांच्या टोमण्यांमुळं एका व्यक्तीने आत्महत्या केली आहे. इतकंच नव्हे तर, या व्यक्तीने दोन्ही मुलांसह पित्याने आयुष्य संपवलं आहे. 

आजपर्यंत सासू सासऱ्यांच्या टोमण्यांनी सुनेने मुलांसह आत्महत्या करण्याचा प्रकार ऐकला असेलच. मात्र खुद्द आईवडिलांच्या टोमण्यांनी व्यथित होऊन दोन मुलांसह पित्याने विहिरीत उडी घेऊन आत्महत्या केलीय. चांदवड तालुक्यातील काजी सांगवी दिग्वद परिसरात हा प्रकार घडला आहे. दौलत हिरे असं आत्महत्या केलेल्या तरुणाचे नाव आहे. 

मिळालेल्या माहितीनुसार,  दौलत यांचे लग्न झाल्यापासून त्यांचे आई आणि वडील सातत्याने त्यांची घरात अवहेलना करत होते. त्यांना बायकोचा बैल, माजला आहे, बायको आल्यापासून ऐकत नाही, असे टोमणे मारत होते. घरात सातत्याने टोमणे मारत असल्यामुळं त्यांना घरात राहणे असह्य होत होते. तसंच, घरात राहणे मुश्कील केले होते.

एका बाजूला ग्रामपंचायतीतील कामाचा ताण आणि घरी टोमणे अशा द्विधा मनस्थितीत असलेल्या यांनी आपल्या दोन मुलांसह प्रज्ञा दौलत हिरे व प्रांजल दौलत हिरे यांच्यासह विहिरीमध्ये उडी घेत आपले जीवन संपवले आहे. या तिघांचे मृतदेह विहिरीमधून काढून चांदवड येथील उपजिल्हा रुग्णालयात पोस्टमार्टम करण्यात आले. 

दरम्यान, दौलत यांची पत्नी सोनाली हिरे हीने सासू मीना हिरे आणि सासरे रामभाऊ हिरे यांच्याविरोधात चांदवड पोलीसात तक्रार दाखल केलीय . टोमण्यातून कौटुंबीक वाद आणि त्यातून झालेली आत्महत्या हा सर्वत्र चर्चचा विषय ठरला आहे. पोलिस याबाबत अधिक तपास करत असून पत्नीची भूमिका सुद्धा तपासली जात आहे.

पुण्यातही तरुणाची आत्महत्या

पुणे जिल्ह्यातील भोरमध्ये धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. प्रेम प्रकरणातून पोलिसांनी मारहाण केल्याच्या आरोपावरून तरुणाने आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. मयूर कुंटे असे मयत तरुणाचे नाव असून मारहाण केल्याचा आरोप असलेल्या पोलिसाला तात्काळ निलंबित करा, अशी मागणी आंबेडकरी संघटनांनी केली असून मध्यरात्री भोर पोलिस तालुकासमोर आंदोलनदेखील करण्यात आले.

FAQ

प्रश्न: ही दुसरी घटना नाशिकमध्ये नेमकी कुठे घडली आहे?

उत्तर: नाशिकमधील चांदवड तालुक्यातील काजी सांगवी दिग्वद परिसरात ही घटना घडली.

प्रश्न: आत्महत्या केलेल्या व्यक्तीचे नाव काय आहे आणि त्यांच्यासोबत आणखी कोणाचा मृत्यू झाला?

उत्तर: दौलत हिरे (आत्महत्या केलेले वडील) आणि त्यांची दोन मुले, प्रज्ञा दौलत हिरे व प्रांजल दौलत हिरे.

प्रश्न: दौलत हिरे यांनी आत्महत्या का केली?

उत्तर: बातमीनुसार, स्वतःच्या आई-वडिलांकडून वारंवार मारल्या जाणाऱ्या टोमण्यांना कंटाळून आणि घरात राहणे असह्य झाल्यामुळे त्यांनी हे पाऊल उचलले.

