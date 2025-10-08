नाशिक हादरले! आईचा खून करुन मुलगा पोलीस ठाण्यात पोहोचला, हत्येचे कारण ऐकताच पोलीसही सून्न

Nashik Crime News: नाशिकमध्ये एक धक्कादायक घटना घडली आहे. पोटच्या मुलानेच आईची हत्या केल्याचे समोर आले आहे. वयोवृद्ध आईचा गळा दाबून मुलानेच खून केल्याचे समोर आले आहे. इतकंच नव्हे तर स्वतःहून पोलीस ठाण्यातदेखील हजर होत हत्येची कबुली दिली.
नाशिक रोड पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील जेलरोड शिवाजीनगर येथील अष्टविनायक नगर येथे अरविंद मुरलीधर पाटील याने त्याची वृद्ध आई यशोदाबाई मुरलीधर पाटील वय 86 यांची गळा दाबून हत्या केल्याची घटना घडली आहे. या घटनेने नाशिकमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे.
आरोपी मुलगा अरविंद पाटील हत्या करून स्वतःच नाशिकरोड पोलीस ठाण्यात हजर झाला व मी माझ्या वयोवृद्ध आईच्या वृद्धपणाला कंटाळून तिची गळा दाबून हत्या केली आहे मला अटक करा असे सांगितल्याने त्याला ताब्यात घेत त्याच्या राहत्या घरी पोलिसांनी पाहणी केली असता घरात त्याची वयोवृद्ध आई यशोदाबाई पाटील यांचा मृतदेह आढळून आला. आरोपी मुलाविरोधात नाशिक रोड पोलीस ठाण्यात खुनाचा गुन्हा केला असून आरोपीला पोलिसांनी अटक केली आहे.
अरविंद उर्फ बाळू पाटील हा मनोरुग्ण असल्याचे समोर आले आहे. तो विवाहित असून त्याच्या या मानसिक आजाराला कंटाळून त्याची पत्नी देखील त्याला सोडून गेलेली असल्याने आई आणि हे दोघंच या ठिकाणी राहत होते. या घटनेची माहिती कळताच सहाय्यक पोलीस आयुक्त डॉ. सचिन बारी, नाशिक रोडचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक जितेंद्र सपकाळे आदींसह अधिकारी व कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले होते. मुलानेच केलेल्या वयोवृद्ध आईच्या हत्येमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात होती.
गेल्या काही दिवसांपासून नाशिकमधील गुन्हेगारीने डोके वर काढले आहे. सातत्याने होणारे खून, हाणामाऱ्या, तोडफोडीच्या घटनेने नाशिककर भयभयीत झाले आहेत. गेल्या 24 तासांत नाशिकमध्ये दोन खून झाले आहेत. मंगळवारी निवृत्त विस्तार अधिकारी मंगला घोलप यांचा त्यांच्या मुलानेच खून केल्याचे समोर आले आहे. धारधार शास्त्राने वार करत मुलानेच आईची हत्या केली आहे. संशयित मुलगा स्वप्नील घोलपला पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. नाशिकमध्ये एका दिवसांत 2 तर नऊ महिन्यात 45 खून झाल्याचे समोर आले आहे. लागोपाठ झालेल्या खूनाने नाशिक हादरले आहे.